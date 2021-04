Waarom Formule 1-auto’s dit jaar scherper worden gecontroleerd

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken worden alle auto’s na een Formule 1-race niet binnenstebuiten gekeerd om te kijken of ze aan alle technische regels voldoen. De wagens die de eindstreep halen, worden gewogen, hier en daar nagemeten en er worden bij een paar auto's olie- en brandstofmonsters afgenomen, maar daar bleef het voorheen dan ook bij. Maar vanaf dit seizoen is er dus ook steeds één auto die nog net even wat grondiger wordt gecheckt op een aantal zaken. Na de Grand Prix van Bahrein had de Mercedes van Valtteri Bottas de twijfelachtige eer om als eerste goed onder de loep te worden genomen.

“De reden hiervoor is dat de auto’s steeds gecompliceerder worden”, zegt Tombazis, hoofd technische zaken formulewagens bij de FIA, over de extra technische controle na afloop van een Grand Prix. “Er was tijdens een raceweekend bijna geen gelegenheid, of eigenlijk helemaal geen gelegenheid, om ergens wat gedetailleerder naar gaan te kijken. Dat terwijl alle teams enorm wantrouwend zijn naar elkaar.” Een intensievere controle was dus gewenst.

Tombazis kan niet uitsluiten dat de FIA in het verleden dingen over het hoofd heeft gezien, maar benadrukt dat er geen speciale aanleiding was om de controles nu op te voeren. Met andere woorden: de extra inspecties vinden niet plaats omdat de FIA vermoedens heeft dat er door iemand wordt valsgespeeld. “Het leek ons gewoon een goed idee om de wagens wat grondiger te controleren.” De extra controle gebeurt dus volstrekt willekeurig. Tombazis: “Dus een team moet niet denken dat ze de volgende race niet weer getest kunnen worden, als ze net getest zijn. In theorie kan dezelfde auto twee keer achter elkaar aan deze keuring worden onderworpen.” Wanneer de FIA het vermoeden heeft dat er iets niet helemaal in de haak is bij een auto, kan uiteraard besloten worden ook die wagen nader te onderzoeken. “Het verandert helemaal niets aan de verdere gang van zaken”, aldus Tombazis, die hoopt dat de teams door de extra controle nog minder snel geneigd zijn om een loopje te nemen met de technische regelgeving. “Door het willekeurig te doen kan elke auto op elk moment aan de beurt komen. Je denkt dan wel twee keer na voordat je iets doet wat niet helemaal door de beugel kan.”

Echter, hoewel uitvoerig betreft het nog altijd geen volledige check van de auto. “We zullen onze aandacht steeds op een aantal punten van de auto richten en dat zijn elke keer weer andere punten”, doet Tombazis uit de doeken. “We kunnen niet de hele auto controleren, dat neemt te veel tijd in beslag. In plaats daarvan selecteren we dus een paar dingen waar we zeer gedetailleerd naar gaan kijken.” Om ervoor te zorgen dat het keuringsproces soepel blijft verlopen, zet de FIA drie extra mensen in bij Grand Prix-weekenden. “We hebben iets meer middelen tot onze beschikking nu”, aldus Tombazis. “We wilden het gewoon wat verbeteren. Eerder wilden we ook wel een betere job doen, maar waren de middelen er niet.”

De teams ontvingen voor de seizoensopener een heads up over de extra uitvoerige controle. Na de race moeten er namelijk engineers op stand-by staan om vragen te beantwoorden die bij de inspectie mogelijk naar boven komen drijven. “Na de race moeten ze mogelijk een beroep doen op mensen die in de fabriek werkzaam zijn. En dan willen we niet horen: ‘Sorry, John is momenteel niet beschikbaar omdat hij op een barbecue is.’ Ze zullen ervoor moeten zorgen dat die mensen beschikbaar zijn.” Als een auto extra wordt gecontroleerd, mag het team de andere wagen vast uit elkaar halen voor transport. De stal moet dan echter wel verklaren dat beide bolides identiek zijn op de punten die bekeken worden. Maar mocht een team verklaard hebben dat beide auto’s gelijk zijn en er wordt bij de controle iets gevonden wat niet conform de regels is, dan is een eventuele straf op beide wagens van toepassing. “Dan heeft de zaak niet betrekking op één auto, maar op beide wagens”, aldus Tombazis.

Ferrari-monteurs duwen een auto terug in de garage Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

‘Miljoen stukjes’

Over hoe het proces rond de extra technische controle er normaal gesproken uitziet, vertelt Tombazis: “Na het zwaaien van de vlag wordt meteen een auto geselecteerd, waarna aan alle teams wordt gecommuniceerd welke het is geworden. Vervolgens gaat die auto als een van de eersten naar het platform om gewogen te worden en de andere gebruikelijke checks te ondergaan. Daarna gaat de wagen zo snel mogelijk naar de garage van het team, waar twee of drie mensen van de FIA klaarstaan om aan de inspectie te beginnen. Later voegen ook de mensen die de normale post-race checks afhandelen zich bij hen. Dus ze beginnen met twee of drie mensen en op het einde zijn er vijf of zes mensen met de controle bezig.”

Het demonteren van de Formule 1-auto gebeurt door de monteurs van het team. “Daarvoor hebben wij niet de kennis in huis”, legt Tombazis uit. “We hebben minimaal twee mensen bij ons die monteur zijn of in het verleden monteur zijn geweest. Maar dat is op de eerste plaats om mensen in ons team hebben die meer vertrouwd zijn met deze auto’s. De wagens zijn tegenwoordig echter dusdanig specifiek dat je ze niet zomaar zelf uit elkaar kunt halen. Dit zal dus door de monteurs van het team moeten gebeuren. Zij worden door ons geïnstrueerd en krijgen bovendien het verzoek alles langzaam te doen. Want ik weet niet of je wel eens gezien hebt hoe ze een auto uit elkaar halen: voor je het weet ligt de wagen in een miljoen stukjes!”

De Formule 1-auto is voor de extra technische controle opgedeeld in twintig deelgebieden. “En we zullen elke keer twee of drie van die deelgebieden grondig inspecteren”, zegt Tombazis, die hoopt dat in de toekomst een groter deel van de wagen kan worden bestreken. “Als we er wat meer vertrouwen in krijgen en we kunnen het aan, dan kunnen we het aantal deelgebieden opschroeven.” Al kan de FIA ook besluiten om na de race twee auto’s extra te onderzoeken in plaats van één. Bij deze nieuwe controle gaat het om de complexere zaken. “We gaan niet naar de stijfheid van de voorvleugel kijken, want dat gebeurt sowieso al regelmatig. Er vindt ook altijd een controle van de software plaats, dus ook dat gaan we dan niet doen. Maar we gaan bijvoorbeeld wel naar sensoren kijken, om te zien of daar niets dubieus aan verbonden is.”

Een monteur werkt aan de auto van Valtteri Bottas Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Tijdsdruk

De teams zijn een race doorgaans meteen volle bak aan het inpakken. Helemaal als er een week later weer een Grand Prix is, moet alles in no-time worden afgebroken en ingeladen. Mocht een team worden geselecteerd voor de uitgebreide controle, dan kan dat behoorlijke gevolgen hebben voor het schema van het team, realiseert Tombazis zich. “Er is geen limiet voor hoe lang de controle mag duren. Als we zorgwekkende dingen tegenkomen, zouden we in principe tegen een team kunnen zeggen: ‘Sorry, jullie moeten hier blijven tot we klaar zijn.’ Natuurlijk zullen we redelijk proberen te blijven. We willen niet dat hun vracht te laat is voor een vlucht, waardoor alles in de war loopt. We hebben ook de optie om iets wat gecompliceerd is in een doos te stoppen en te verzegelen, zodat we er later naar kunnen kijken. We hebben de teams gevraagd naar hun tijdschema’s en zullen ons gezond verstand gebruiken.”

Een voordeel van het willekeurig onderzoeken van de Formule 1-auto’s is ook dat als de FIA een wagen wat beter kijkt na een race, er niet gelijk veel ophef over ontstaat. “In het verleden is het wel eens voorgekomen dat er meteen verhalen in de media waren over dat de FIA iets aan het bekijken was of dat er een auto nader onderzocht ging worden, nadat we een onderdeel in beslag hadden genomen. Dat is natuurlijk iets wat we niet graag zien, want dat vinden we niet eerlijk.” Immers: iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. “Als we routinematig elke keer een auto beter bekijken, dan hoeft er niet meer geroepen te worden dat er een auto verdacht is. Dan gebeurt dat gewoon omdat wij ons werk grondiger aan het doen zijn.”

De McLaren van Daniel Ricciardo wordt teruggeduwd in de garage Foto: Charles Coates / Motorsport Images