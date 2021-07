Waarom FIA verbaasd reageerde op mail van Wolff na Verstappen-crash

Na het veelbesproken incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in Copse Corner richtte zowel Red Bull Racing als Mercedes zich direct tot de wedstrijdleiding. Christian Horner deed zijn verhaal over de zogenaamde FIA-radio, Wolff klom in de digitale pen om een e-mail aan Michael Masi op te stellen. Die mail is vergezeld door een document dat is ingezien door Motorsport.com Nederland. Het origineel wordt op verzoek van de bron niet gedeeld, maar hieronder is wel een eigen en versimpelde weergave te zien.

Wolff wilde met het document aantonen dat een coureur aan de binnenkant er niet volledig naast hoeft te zitten om een recht op de bocht te kunnen claimen. Een "significant overlap" is volgens de teambaas voldoende. Het plaatje moest aan de stewards laten zien dat Hamilton minstens evenveel recht had op de snelle rechterknik van Copse als Verstappen en dat de Brit zodoende geen tijdstraf zou verdienen. Dat standpunt heeft Wolff ook persoonlijk naar voren gebracht bij de wedstrijdleiding, waar hij trouwens Red Bull-collega Horner tegenkwam.

Tekst gaat verder onder de foto:

Mercedes dacht het document te kunnen aanvoeren als valide bewijs. Zo erkende Wolff dat er geen publiekelijke documenten bestaan om dergelijke incidenten te beoordelen, maar zou het getoonde beeld vanuit de FIA wel als leidraad fungeren voor de stewards. Wolff sprak over een 'racing intent', maar juist op dat vlak blijkt dat Mercedes een verkeerde inschatting heeft gemaakt. De FIA laat bij navraag namelijk weten: "Dit is geen officieel document van de FIA en dat is het volgens ons ook niet geweest." Men voegt toe dat het evenmin aan teams is gecommuniceerd als een richtlijn voor bijvoorbeeld dit seizoen. Geen officieel of zelfs semi-officieel document dus. Sterker nog: de FIA wist niet eens van het bestaan af.

Maar hoe kan het dan dat Mercedes in de veronderstelling was dat het wél om een officieel document ging? Voor het antwoord moeten we terug naar 2015 en de rivaliteit tussen Hamilton en Nico Rosberg. Mercedes heeft destijds aan de FIA gevraagd of er een 'code of conduct' bestaat voor coureurs. Charlie Whiting zwaaide de scepter en Masi was logischerwijs nog niet in beeld als wedstrijdleider. Het document in kwestie is het resultaat van gesprekken tussen Whiting en de Mercedes-top. Het laatstgenoemde team is de uitkomst na die tijd als een officiële richtlijn gaan beschouwen, zelfs tot 2021 aan toe. Die officiële status heeft het echter niet gehad en zeker niet na de dood van Whiting. Diens opvolger Masi heeft helemaal geen weet van wat Mercedes en de toenmalige wedstrijdleider hebben besproken.

De FIA heeft aangegeven dat de oorsprong van het Wolff-document daardoor lastig te traceren is, al is het 'mogelijk' of zelfs 'waarschijnlijk' dat het in 2015 inderdaad als leidraad is doorgegeven aan Mercedes zelf. Anno 2021 speelt het document echter geen enkele rol bij de beoordeling van incidenten door stewards. Dat Mercedes in de veronderstelling was dat het een belangrijk stuk in handen had, blijkt ook treffend uit de nabeschouwing van James Allison. Daarin liet hij namelijk optekenen: "Wij wilden er absoluut zeker van zijn dat de stewards zouden handelen naar de richtlijnen, die de FIA intern voor de wedstrijdleiding heeft opgesteld. Vandaar deze mail." De richtlijnen zouden in het document van Wolff staan, maar niets is in de afgelopen dagen minder waar gebleken. Een misverstand dus, waardoor Wolff eigenlijk meer vragen heeft opgeroepen bij de stewards dan dat hij duidelijkheid heeft verschaft.

