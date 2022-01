Toch blijft de overtuiging dat de nieuwe reglementen vanaf de start in Bahrein meteen gaan zorgen voor meer actie op de baan. Hoewel het op de lange termijn onoverkomelijk is dat er her en der wat aangepast dient te worden, is er een zekere mate van vertrouwen dat de F1 geen herhaling van 2009 krijgt. Toen werd ook een vers reglement geïntroduceerd om het inhalen te bevorderen, maar dit viel in de praktijk tegen.

Wat ging er mis in 2009?

De laatste keer dat het technische reglement in de Formule 1 op de schop ging was dus in 2009. De grote wijzigingen zorgden voor compleet anders uitziende auto's en moesten het racen en inhalen verbeteren. Hoewel het verzette werk van de Overtaking Working Group [OWG] hiervoor zorgde, waren er ook enkele grote onbedoelde gevolgen. Zo werden sommige gedane inspanningen van het OWG razendsnel teniet gedaan door diverse F1-teams.

Brawn BGP 001 2009 dubbele diffuser detail Foto: Giorgio Piola

Het seizoen van 2009 wordt voornamelijk herinnerd als het jaar waarin Brawn GP vanuit het niets opkwam. Brawn GP, voorheen Honda, kwam samen met Williams en Toyota tijdens de wintertests ineens met een dubbele diffuser op de proppen. Dit kon op veel weerstand rekenen van andere F1-teams, die een verbod eisten op het ontwerp. Volgens hen strookte het niet met de nieuwe reglementen. De FIA gaf echter groen licht en dus werden andere formaties gedwongen het voorbeeld van de drie andere teams te volgen. Dit wordt als een van die onbedoelde gevolgen gezien.

Ferrari F60 (660) 2009 voorzijde vergelijking met F2008 Foto: Giorgio Piola

Het uitgangspunt van de 2009-reglementen was het terugdringen van alle aerodynamische hulpmiddelen die in de seizoenen daarvoor op de auto's waren gezet. Het ontwerp van de voor- en achtervleugel veranderde radicaal. De achtervleugel werd hoog en smal. De voorvleugel werd een stuk breder en rechtgetrokken op het centrale gedeelte. De voorvleugel zou hierdoor op een andere manier met de voorwielen en zuiging omgaan. Het rechtgetrokken centrale gedeelte van 500 mm moest voorkomen dat teams dat gebied zouden gebruiken om downforce te genereren, zoals in het verleden gebeurde. Men had de hoop dat de auto's hierdoor elkaar nog beter konden volgen

Deze beslissing creëerde echter indirect een voedingsbodem voor wat algemeen bekend werd als de Y250 vortex. Teams gebruikten dit als een krachtig middel om de luchtstroom naar beneden af te voeren, waardoor de prestaties van de F1-auto verbeterden. Hierdoor werd de auto wel een stuk gevoeliger voor turbulentie. Elke verstoring betekende dat de Y250-stromingen minder goed werkten dan wanneer de F1-auto in vrije lucht reed.

Het reglement van 2009 stond ook toe om een voorvleugel te gebruiken die door de coureur kon worden aangepast. Deze werd al snel overbodig. In 2011 verving de Formule 1 deze door het DRS-systeem op de achtervleugel, welke vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt. Een meerderheid van de teams verborg het mechanisme dat nodig is om de voorvleugel te verstellen. Deze zat verborgen in hun endplate, maar dit leidde ertoe dat ze het ontwerp van de endplate niet complexer konden maken.

McLaren MP4-24 2009 voorvleugel vleugelafsteller binnenzijde Foto: Giorgio Piola

Als we de voorvleugel van de McLaren MP4/24 [afbeelding hierboven] vergelijken met die van de Brawn GP BGP001 [afbeelding hieronder], dan zien we dat de versteller aan de binnenzijde zit. Hierdoor had Brawn GP meer flexibiliteit in het ontwerp van de endplate en konden ze meer uitslag genereren bij het verstellen.

Brawn BGP 001 2009 Spa voorvleugel Foto: Giorgio Piola

De OWG had aanvankelijk ook het idee om bargeboards te verwijderen van de auto, omdat deze duidelijk veel aerodynamisch voordeel leverden. De teams drongen er echter op aan om deze te behouden, waardoor besloten werd de bargeboards alsnog toe te staan.

McLaren MP4-24 2009 nieuwe bargeboard Foto: Giorgio Piola

Zaken op orde krijgen in 2022

De technische reglementen voor 2022 zijn gebouwd op de fundamenten van de veranderingen in 2009. Maar waar die reglementen niet duidelijk genoeg waren en vooral op de oude regels leken, zijn de reglementen voor komend seizoen vanuit de basis compleet nieuw. De kans op succes moet vergroot worden met een striktere aanpak omtrent het ontwerpen van bepaalde elementen. Het is echter nog de vraag in hoeverre de teams het originele beleid weten te omzeilen. Nikolas Tombazis, hoofd single seaters van de FIA, is ervan overtuigd dat er genoeg tijd en moeite is gestoken in het opstellen van de regels, waardoor voorkomen wordt dat de insteek van de nieuwe reglementen wordt ontweken.

F1 2022-auto Foto: Formula 1

Op de vraag of er wellicht een herhaling van 2009 plaatsvindt, antwoordt Tombazis er vertrouwen in te hebben dat het beter gaat zijn deze keer. "Achteraf gezien zijn er twee of drie zaken die we in de huidige regelgeving iets anders hadden willen doen. Maar ik ga niet vertellen welke zaken", aldus Tombazis. "De werkzaamheden van 2009 zijn in wezen veel minder gedetailleerd, maar de belangrijkste lessen die uit die werkzaamheden kunnen worden getrokken, zijn juist. Ze hebben goed nagedacht over hoe ze het fenomeen [dat verhinderde dat auto's elkaar volgden] beter konden begrijpen en wat er gedaan moest worden."

"De regels gaven echter alsnog veel vrijheid. Binnen een paar weken hadden we door het testen in de windtunnel, ik was toen werkzaam bij een team, alle goed bedachte dingen teniet gedaan. Daar is het achteraf misgegaan. De regels waren op een bepaalde manier geschreven. Je kon, als je wou, een auto ontwerpen die perfect te volgen was, maar vrij traag was. Of je koos ervoor een snelle auto te ontwikkelen, waarbij je alle goede intenties [om het racen te verbeteren] negeerde. We hebben geprobeerd om daarvan te leren en regels te maken die strikter zijn, maar hopelijk niet zo veel verschillen vertonen [met die van 2009]. Toch ben ik er zeker van dat er gebieden zullen zijn waar we tot de conclusie komen dat we misschien een fout hebben gemaakt of waarin we misschien wat aanpassingen moeten doen."

Groepsfoto van de coureurs met de F1-2022 auto Foto: Liberty Media