Waarom FIA Sainz wel gridstraf moest geven voor F1-race Las Vegas

Het Formule 1-weekend van Carlos Sainz in Las Vegas begon direct met een groot probleem. De Spanjaard reed tijdens de eerste rondjes over het stratencircuit over een loszittende putdeksel heen, waardoor onder andere de batterij aan boord van zijn Ferrari stuk ging. Daardoor moest het team de derde batterij in de SF-23 zetten, waardoor Sainz voor de Grand Prix tien plekken naar achter moest. Het overgrote merendeel van de F1-teams vond dat de FIA met de hand over haar hart moest strijken en de straf niet uit moest delen, maar daar ging de autosportfederatie niet in mee. Tot teleurstelling van Sainz zelf, maar ook van Aston Martin-rijder Fernando Alonso. "Iets wat we moeten veranderen, is de straf voor Carlos. Dat is wel heel streng", aldus de geroutineerde F1-coureur.

Er zijn in de F1-geschiedenis vaker gesprekken geweest om in dit soort uitzonderlijke omstandigheden geen straf uit te delen, maar telkens was er een team dat daar een stokje voor stak. Ook na het incident met de putdeksel heeft Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur flink gelobbyd bij zijn collega's om een straf te voorkomen, mede omdat de auto volgens de Fransman niet sneller wordt van een nieuwe batterij. "Er zit geen extra performance in een nieuwe batterij", verklaart de topman. "Gezien het feit dat wij VT1 misten, dat we miljoenen schade hebben en de monteurs keihard werkten om de auto weer heel te krijgen, was het volgens mij geen gek idee om hier een overmachtssituatie op toe te passen." Hoewel de FIA-stewards wel iets voelden voor dit idee, waren zij gebonden aan de regels. Daar is wel een mogelijkheid in te vinden om een overmachtssituatie toe te staan, maar dat gaat verder dan een loszittende putdeksel. Overmacht wordt daarin pas toegekend in zeer uitzonderlijke situaties, zoals het uitstellen van races.

Huidig CEO van AlphaTauri Peter Bayer was betrokken bij het opstellen van de regels als toenmalig FIA-medewerker en geeft toe dat de teams destijds een aanpassing van deze regels blokkeerden. "Toen ik aan de andere kant van de tafel zat, waren er veel discussies of we een soort overmachtsclausule in de regels moesten zetten", vertelt de topman na een vraag van Motorsport.com. "Het waren de teams die dit uit paranoia tegenhielden omdat ze bang waren dat ze overmacht gingen inzetten om meer vermogen te krijgen, want ze zullen daar heel vaak over beginnen. Ze zeiden: 'Laten we de doos van Pandora niet openen'." Toch onthult de Duitser dat hij Ferrari in dit geval had gesteund. "Als ze ons dat hadden gevraagd, dan hadden we dat gedaan. Dit was niet hun fout."

