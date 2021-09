Waarom de coureurs op Zandvoort bij de pit-uitgang mochten wachten

De afgelopen jaren is het creëren van gaten in de kwalificatie voor Formule 1-races een steeds groter probleem geworden. De coureurs gaan geregeld van het gas af, om wat afstand te hebben op hun voorligger en zo niet in de vuile wind te hoeven te rijden. Omdat achteropkomende coureurs vervolgens in de remmen moeten, ontstaat een harmonica-effect en dat heeft al geleid tot straffen voor coureurs vanwege het hinderen van andere rijders. Ook komt het af en toe voor dat coureurs te laat over start-finish komen om nog een ultieme poging te kunnen wagen, zoals Sergio Perez in Zandvoort overkwam.

Om op het korte circuit in de duinen problemen te voorkomen, besloot F1-wedstrijdleider Michael Masi de teams en coureurs te instrueren om tijdens de kwalificatie voor de Nederlandse Grand Prix al bij het uitrijden van de pits gaten te laten vallen.

“Een aantal teams heeft er met mij over gesproken. Vanwege de aard van het circuit zei ik dat ik liever had dat ze hier hun gaten al zouden laten vallen bij het uitrijden van de pits dan op het circuit”, verklaart Masi waarom er in de kwalificatie regelmatig opstoppingen ontstonden bij het uitrijden van de pits. “Dat werd denk ik door iedereen geaccepteerd, en iedereen deed precies hetzelfde. Dat was puur vanwege de aard van het circuit. Ik denk dat iedereen die boodschap duidelijk heeft ontvangen.”

Desondanks verliep de kwalificatie in Zandvoort niet zonder incidenten met langzaam rijdende wagens. Het opvallendste slachtoffer was Sebastian Vettel. De Aston Martin-coureur was in de slotfase van Q1 bezig met een verbetering, toen hij in de laatste sector werd gehinderd door Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Daardoor bleef Vettel op de zeventiende positie steken en werd hij in Q1 uitgeschakeld. Schumacher en Mazepin werden overigens niet bestraft door de wedstrijdleiding.

Andere aanpak op Monza

Komend weekend staat op Monza de derde race van de triple-header op het programma. Ook op de hogesnelheidstempel zijn in het verleden problemen geweest met het vinden van een goede positie voor de kwalificatieronde. Het ergste was 2019, toen vrijwel alle coureurs te laat over start-finish kwamen om een ultieme poging te doen in Q3. Toch stelt Masi dat de oplossing in Monza mogelijk anders wordt dan die in Zandvoort werd gebruikt. “Het is een set met compleet andere omstandigheden. Daarnaast handelen we Monza op een aparte wijze af. Bovendien is het volgend weekend een evenement met sprintkwalificatie. Hier was het zoals het hier was, en Monza gaat zijn wat Monza gaat zijn. Ook voor de evenementen daarna geldt dat we ze allemaal beoordelen op de karakteristieken van het circuit.”

Tom Coronel blikt terug op de Dutch Grand Prix