Waarom Ferrari al na VT1 in China stopte met 'macarena-achtervleugel'

Ferrari had de opmerkelijke achtervleugel al getest tijdens de wintertest in Bahrein, maar had deze niet meegenomen naar Melbourne. In China maakte de 'macarena-achtervleugel' zijn debuut tijdens een F1-weekend, maar het was van korte duur. De achtervleugel was alleen in VT1 op de SF-26 van Lewis Hamilton en Charles Leclerc te vinden, in de sprintkwalificatie was er weer een achtervleugel met een actuator in het midden te zien.

"We hebben de eerste vrije training gebruikt om een soort betrouwbaarheidstest met de achtervleugel uit te voeren en besloten hem vandaag niet te gebruiken", legt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur uit aan Sky Sports F1. " Het heeft ons wel geholpen om meer kilometers met de vleugel te maken met het oog op volgende week, waarna we een definitieve beslissing zullen nemen."

Het is vooral de vraag hoeveel tijd Ferrari nodig heeft om de betrouwbaarheid van de achtervleugel te analyseren. De Formule 1 reist over twee weken af naar Japan, maar er bestaan vraagtekens over het doorgaan van de races in Bahrein en Saudi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Als die twee raceweekenden wegvallen, beschikt Ferrari ook over minder data om een definitieve beslissing te nemen.

Lewis Hamilton, die in de sprintkwalificatie tot de vierde tijd kwam, legde na afloop uit dat Ferrari er hard aan had gewerkt om het bijzondere ontwerp mee te nemen. "Ik weet eigenlijk niet precies waarom we hem er weer af hebben gehaald", gaf Hamilton aan.

"Volgens mij hebben we hem een beetje gehaast hierheen gebracht, terwijl deze eigenlijk pas voor race vier of vijf gepland stond. Dus het team heeft geweldig werk geleverd om hem hier al te krijgen", prees hij het werk van de Scuderia.

"We hadden er maar twee en misschien was het nog een beetje te vroeg. Daarom hebben we hem er weer afgehaald. De auto voelde nog steeds goed en we zullen proberen hem weer te gebruiken zodra hij echt klaar is", aldus Hamilton.