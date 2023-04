In het meerjarenplan uit Maranello stond achter 2022 genoteerd 'weer competitief worden'. Ferrari moest onder het nieuwe reglement weer vooraan meedoen en dat is met drie overwinningen en P2 in beide kampioenschappen best gelukt. De volgende stap zou in 2023 worden gezet. Voorafgaand aan dit jaar heeft niemand onder stoelen of banken gestoken wat het doel was. Zowel vanuit de Ferrari-top als uit de mond van Frederic Vasseur klonk dat het steigerende paard op niets minder moest mikken dan de wereldtitel. Na vorig jaar is dat het enige stapje hogerop en dus een logische doelstelling. Na slechts drie van de 23 wedstrijden luidt de voorzichtige conclusie echter dat het behalen van die doelstelling op z'n zachtst gezegd een hels karwei gaat worden.

Afgaande op de punten kijkt Ferrari terug op de minste seizoensstart sinds 2009, al vertellen die cijfers niet het hele verhaal. Zo staat de Scuderia er wel degelijk beter voor dan in enkele van de pijnlijke jaren en hebben de DNF's van Charles Leclerc in Bahrein en in mindere mate Australië en de tijdstraf van Carlos Sainz er natuurlijk ingehakt. Dat gezegd hebbende zijn er ook structurele dingen niet naar wens. Zo lijkt Ferrari een prijs te betalen voor het inzetten op topsnelheid. Afgelopen winter is het reduceren van drag als speerpunt geformuleerd om Red Bull van repliek te dienen op rechte stukken, maar Ferrari lijkt daarmee ook enkele sterke punten van vorig jaar (langzame bochten en tractie) te hebben afgebot en qua bandenslijtage niet de gewenste stap te hebben gezet.

Samenhangend hiermee is de race pace in de eerste drie raceweekenden niet iedere keer je van het gebleken. Zo vielen de zwakke plekken over één ronde nog te maskeren in Bahrein en Saudi-Arabië, maar kwamen de tekortkomingen tijdens een race met volle tanks bloot te liggen. In Melbourne was het beeld anders, maar Charles Leclerc en Carlos Sainz spreken nog altijd van een auto die 'peaky' is. Ze geven ermee aan dat de SF-23 wispelturig is en een relatief klein window heeft waarin alles naar wens werkt. Als dat window wordt gevonden, is Ferrari het tweede team, maar als er enkele variabelen buiten dat window vallen, komen Aston Martin en Mercedes rap langszij. Het geeft aan hoe klein de marges achter Red Bull zijn, maar nog meer hoe Ferrari met de SF-23 op een koord danst.

Sainz legt vinger op de zere plek: Eigen doelen waren te laag

Naast zijn uitspraken over een peaky auto heeft Sainz in Australië nog enkele interessante dingen laten optekenen. De belangrijkste quote daarvan geeft treffend aan waarom Ferrari momenteel onder de eigen verwachtingen presteert, en ook waarom er afgelopen winter zoveel positieve geluiden klonken uit Maranello over doelen die waren gehaald. Volgens de Spaanse coureur zijn die doelen met de kennis van nu te laag gelegd, in ieder geval vergeleken met andere teams.

"Door de veranderingen in het reglement [vloer] hadden we gedacht dat de auto's langzamer zouden worden. We hadden verwacht dat alle auto's minder downforce zouden hebben en dus peaky zouden zijn", legt Sainz uit. "Met de doelen die we afgelopen winter voor onszelf hebben gesteld, dachten we wel goed te zitten en in ieder geval competitief te zijn. Maar toen we bij de eerste test aankwamen, zagen we meteen dat anderen niet echt hebben geleden onder de aanpassingen in het reglement. Ze waren veel sneller dan vorig jaar en daardoor dachten we 'hebben wij dan toch iets gemist of niet helemaal goed voor elkaar gekregen?'"

Alhoewel de problemen en de route compleet anders zijn, blijkt dit een overeenkomst met Mercedes. Zo heeft Toto Wolff laten weten dat de doelen voor de W14 afgelopen winter ook allemaal zijn gehaald, maar dat het in de praktijk niet genoeg is gebleken. In beide gevallen is de lat met de kennis van nu dus niet hoog genoeg gelegd, al moet gezegd dat het formuleren van goede doelstelling door de aangepaste vloer ook niet zo makkelijk was. "Het positieve is wel dat we na een diepgaande analyse van de eerste races hebben ontdekt waar onze zwakke plek ligt. We weten nu waarom de auto zo peaky is en zien dat ook terug in de data. We zijn er vrij zeker van dat anderen dit probleem niet hebben, waardoor we weten in welke richting we moeten ontwikkelen."

Updates in Imola, maar geen B-spec voor Ferrari

Die ontwikkeling is inmiddels in gang gezet. Zo heeft Ferrari naar verluidt een groot updatepakket in de pijplijn zitten voor Imola en laat teambaas Vasseur weten dat er voordien ook al dingen komen. "In Baku komt nog niets. We hebben daarvoor wel het aeropakket dat we nodig hebben, maar verder is dat door de sprintrace lastig. Maar in Miami, Imola en Barcelona zullen we iedere keer met updates komen." De eerste races zijn een soort wake up-call geweest, erkent Vasseur. "We hebben de snelheid achter de schermen verhoogd. Wat we eerst voor Barcelona hadden gepland, komt nu al in Imola."

Vasseur voegt toe dat het team in zijn optiek al een stapje heeft gezet. "Qua balans en gedrag van de auto hebben we voorafgaand aan Melbourne al dingen veranderd en tijdens dat raceweekend bleek het beter." Het belangrijkste is echter dat Vasseur na de Australische Grand Prix het volgende liet optekenen: "We houden vast aan ons plan en volgen de weg die we zijn ingeslagen. We gaan niet voor een B-spec, zoiets zul je niet snel zien bij ons. We gaan door met updates aan het huidige concept." Dit is juist een verschil met Mercedes. Dat team staat in het constructeurskampioenschap nog boven Ferrari, maar in tegenstelling tot Mercedes gaat Ferrari het niet rigoureus over een andere boeg gooien. Het lijkt bijzonder dat alle alarmbellen afgaan bij een team dat hoger staat in de WK-stand, terwijl Ferrari stoïcijns vasthoudt aan het huidige plan.

Toch is daar volgens Vasseur een goede reden voor, samenhangend met twee onderdelen van het F1-reglement: het budgetplafond en het aero handicap-systeem. "Om midden in het seizoen opnieuw te beginnen en een ander concept vanaf nul op te bouwen...", laat de teambaas even een stilte vallen. "Dat is door het budgetplafond en het beperken van de windtunneltijd, ik ga niet zeggen onmogelijk, maar wel heel erg lastig." Daar komt bij dat er volgens Vasseur een groot risico schuilt in zo'n aanpak. Je hebt namelijk geen garantie dat het nieuwe concept meteen werkt. Het begrijpen van een ander concept kost tijd en tijd kan gedurende het seizoen gelijkstaan aan WK-punten. "Daarnaast hopen we dat we nu de juiste richting te pakken hebben. Als dat klopt, dan hebben we nog veel ruimte voor verbetering met de auto die we nu hebben. Zolang we extra downforcepunten kunnen vinden en de aerodynamica kunnen verbeteren voor meer stabiliteit is het verstandig om in deze richting te blijven bewegen."

Wat te doen in 2024, dan wel wisselen van concept?

Voor de Formule 1 en zeker voor fans die geïnteresseerd zijn in de technische kant, is dat best goed nieuws. Als iedereen overstapt op het Red Bull-concept wordt F1 - in ieder geval aerodynamisch - eenheidsworst. Daardoor is het fijn dat Ferrari een andere route najaagt en is het eigenlijk jammer dat Mercedes het bijzondere ontwerp door het uitblijven van succes gaat inruilen. Dat gezegd hebbende, kunnen teams natuurlijk niet kijken naar het grotere plaatje en draait het sec om scoren. Ferrari moet vooral kiezen voor de optie die het meeste eremetaal kan opleveren.

Voor 2023 gelooft Vasseur niet in het drastisch van concept veranderen, maar hoe zit dat op de iets langere termijn? Richting 2024 sluit de teambaas het wisselen van concept niet uit, zo blijkt. "Het reglement lijkt stabiel te blijven. Daardoor kunnen we later in het seizoen nog wel beslissen of we volgend jaar doorgaan met het ontwikkelen van dit concept of dat we rigoureus moeten overstappen op een ander concept. Dat ligt er ook maar net aan hoeveel ruimte voor verbetering we dan nog met onze eigen auto hebben. Maar nogmaals: die keuze zullen we pas veel later maken."

Alhoewel dat best logisch in de oren klinkt, schuilt hier toch een risico. Als de conclusie luidt dat 2023 geen wereldtitel gaat opleveren en een ander concept op termijn meer potentie heeft, valt er ook iets voor te zeggen om gaandeweg alvast in die richting te bewegen. Aston Martin heeft dat vorig jaar immers ook gedaan. Het team stapte in Barcelona over op het Red Bull-concept en heeft dat richting het lopende F1-seizoen gefinetuned en een eigen stempel gegeven. Maar door vorig jaar wel alvast gedeeltelijk die stap te zetten, had het team in ieder geval data uit de praktijk. Als Ferrari daar niet voor kiest en het komende winter alsnog over een andere boeg gooit, mist het team referentiepunten uit de praktijk. Het moet dan allemaal gebeuren met virtuele tools en doelen die het voor zichzelf zet, al heeft afgelopen winter juist aangetoond dat die theoretische doelen altijd een risico met zich meebrengen...