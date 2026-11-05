Opinie

Formule 1 GP van Mexico

Waarom Ferrari nu moet ingrijpen na zijn eigen 'Papaya Rules'-moment

Na de meest recente schermutseling tijdens de Grand Prix van Mexico in de Formule 1 staat Ferrari voor ongemakkelijke maar cruciale gesprekken om zijn twee nummer één-coureurs te laten samenwerken

Filip Cleeren

Bewerkt: 5 nov 2026, 19:23

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Autosport



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Doe je ogen dicht en stel je voor dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc volgend jaar strijden om Ferrari's eerste Formule 1-wereldkampioen in twee decennia te worden. Wat is het eerste beeld dat in je opkomt?

Als dat een herhaling is van de Grand Prix van Mexico van afgelopen weekend, of hun schermutseling bij de start van Ferrari's thuisrace in Monza, dan ben je niet de enige. Als Hamilton en Leclerc dit jaar niet in staat zijn om fel maar respectvol om de kruimels te vechten, dreigt een echte titelstrijd met de beste auto van het veld uit te lopen op een ravage, gebroken dromen en een verdeeld team.

Bij gebrek aan duidelijke gedragsregels tot nu toe is dat precies wat Ferrari moet zien te voorkomen.

In de marge van Kimi Antonelli's historische wereldtitel op 20-jarige leeftijd had de andere verhaallijn in Mexico kunnen zijn dat Ferrari eindelijk profiteerde van de verbeterde prestaties van de auto om een derde zege van 2026 binnen te halen. Mogelijk zelfs een een-twee. Iets om de bitterzoete gevoelens van vicevoorzitter Piero Ferrari wat te verzachten, terwijl hij zag hoe Italië zijn eerste wereldkampioen sinds 1953 kroonde, maar dan wel voor een Duitse fabrikant.

Dat alles viel in duigen in bocht 4, toen Hamilton en Leclerc zo hard om de leiding vochten dat geen van beide coureurs de auto op de baan hield. Hamilton verloor momentum en verloor een positie aan Max Verstappen van Red Bull, terwijl Leclerc de bocht sowieso nooit zou halen, de baan afsneed en tijdelijk aan de leiding kwam.

Leclerc kreeg een milde tijdstraf van vijf seconden voor het behalen van een blijvend voordeel, wat hem uiteindelijk de leiding kostte aan latere winnaar Verstappen op een circuit waar inhalen extreem moeilijk is.

Ferrari verspeelde in Mexico een ogenschijnlijk zekere overwinning vanaf poleposition

Foto door: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Het hele gebeuren was een slecht visitekaartje voor Ferrari. Leclerc was de hoofdverantwoordelijke voor de aanvaring in Mexico en na een incident bij de start van de Grand Prix van Italië is het niet de eerste keer dit seizoen dat het voelt alsof de jarenlange Ferrari-pijler harder tegen Hamilton racet dan tegen rivalen van andere teams. Waarom dat precies zo is, is iets waar teambaas Fred Vasseur, en nog meer de mensen boven hem, misschien een antwoord op willen proberen te vinden.

Hamiltons daaropvolgende lobby om zijn teamgenoot bestraft te krijgen was evenmin een teken van harmonie en wees op dieper gewortelde frustratie over het ontbreken van duidelijke gedragsregels. Gedragsregels waarvan Hamilton duidelijk vindt dat ze vooral nodig zijn om zijn teamgenoot in te perken.

"Die man is 28 jaar, dus ik denk niet dat het een kwestie van leeftijd is. Ik denk dat het een kwestie van mentaliteit is", zei Hamilton. "Het is zo van: ‘Erop of eronder. Of ik win, of niemand van ons wint’, en zo zou het niet moeten zijn. Het zou moeten gaan om dat wij die een-twee pakken."

"Dit is typisch wat respect betekent – dat ze niet voor zichzelf werken, ze werken voor een groep, ze werken voor veel sponsors, ze werken voor de 2.000 mensen van het bedrijf" Fred Vasseur

Vasseur was duidelijk woedend over wat hij zag als een gebrek aan respect voor de ruim 2.000 mensen die in Maranello en op het circuit werken om Leclerc en Hamilton überhaupt in een positie te brengen waarin ze om zeges kunnen vechten. Ondanks duidelijke technische vooruitgang met de SF-26 waren die kansen in 2026 schaars, en Mexico is niet de eerste die het team heeft vergooid.

"Ik ben een beetje gefrustreerd, omdat we de laatste paar evenementen qua prestaties een echte stap vooruit hebben gezet", zei Vasseur. "Als je in bocht 4 eerste en tweede ligt, stel je je niet voor dat je de race niet gaat winnen.

"Dit is typisch wat respect betekent – dat ze niet voor zichzelf werken, ze werken voor een groep, ze werken voor veel sponsors, ze werken voor de 2.000 mensen van het bedrijf; de jongens, toen we moesten pushen voor de updates, werkten dag en nacht, en dat moeten we in gedachten houden."

Ferrari staat na het seizoen 2026 nog altijd op slechts twee overwinningen

Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Er is een reden waarom het zo zeldzaam is om twee nummer één-coureurs te hebben. Het komt niet alleen weinig voor dat beiden precies aan elkaar gewaagd blijven, in plaats van dat de een de overhand op de ander begint te krijgen. Het is ook uiterst ongemakkelijk, met het risico dat het team uit elkaar wordt getrokken.

Mercedes ondervond dat in 2016 op de harde manier met Hamilton en Nico Rosberg. McLaren maakte dat de afgelopen twee seizoenen mee toen Lando Norris en Oscar Piastri begonnen te strijden om racezeges en, vorig jaar, om het wereldkampioenschap. En hoewel het team kritiek kreeg op zijn aanpak, kregen Andrea Stella en Zak Brown het over het algemeen voor elkaar om de zaken werkbaar te houden, tot het punt waarop beide coureurs ondanks af en toe een uitbarsting, zoals de meest recente Grand Prix van Singapore, nog altijd naast elkaar kunnen bestaan.

Het Ferrari-incident van afgelopen weekend vertoonde een griezelige gelijkenis met de Grand Prix van Italië van 2024, toen een agressieve actie van Piastri op Norris in de tweede chicane ervoor zorgde dat Norris momentum verloor, en de tweede plaats aan Leclerc kwijtraakte. Leclerc won vervolgens, terwijl McLaren de zege uit handen gaf, wat leidde tot gesprekken achter de schermen en het publieke debuut van McLarens beruchte ‘papaya rules’.

Als de race van dit jaar in Monza een eerste waarschuwingsschot voor Ferrari was, dan voelt Mexico als Maranello's eigen ‘papaya rules’-moment. En hoewel Leclerc het grootste deel van de schuld draagt voor zijn agressie en het uit het oog verliezen van het grotere geheel, verdient hij het ook niet om verguisd te worden. Dat is precies waarvoor een coureur geprogrammeerd is. Als Mexico is gebeurd, dan is dat omdat de teamleiding het heeft laten gebeuren en na de gebeurtenissen in Monza niet duidelijk genoeg grenzen heeft gesteld, of niet tot Leclerc wist door te dringen.

Wat hierna komt, zal ongemakkelijk zijn. Maar nu Leclerc en Hamilton zich allebei voor de toekomst aan Ferrari hebben verbonden en Maranello zijn vooruitgang in 2026 graag wil gebruiken als springplank naar een titelstrijd volgend jaar, is dat precies waarom het zo belangrijk is om die gesprekken nu te voeren.

Een merk met de geschiedenis en de reputatie van Ferrari vereist dat. Het is groter dan beide coureurs.

Antonelli's kroning betekent dat het in 2027 twintig jaar geleden zal zijn dat Räikkönen Ferrari's meest recente wereldkampioen bij de coureurs werd

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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