Analyse
Formule 1 GP van China

Waarom Ferrari de 'halo-vleugel' niet gebruikte in F1 GP van China

Ferrari reed voorafgaand aan de Grand Prix van China met een opvallend vleugeltje op de voorkant van de halo, maar dat onderdeel werd voor de race op zondag weer verwijderd.

Laurens Stade Franco Nugnes
Gepubliceerd:
Charles Leclerc, Ferrari

Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Onder technisch directeur Loïc Serra lijkt Ferrari niet bang om de grijze gebieden in het Formule 1-reglement op te zoeken. De Fransman lijkt daarmee een gedachte nieuw leven in te blazen die eerder werd uitgedragen door voormalig Ferrari-president Sergio Marchionne.

Volgens Marchionne moesten alle "grijze gebieden" in het reglement worden benut als onderdeel van competitie en innovatie. Zijn visie was dat de Formule 1 een technologische uitdaging moet blijven, in plaats van een strak gereguleerd speelveld waarin prestaties worden beperkt.

"Van de honderd grensgevallen," zei hij tegen zijn engineers, "worden er misschien een paar verboden, maar de rest blijft op de auto."

Ferrari plaatste een vleugeltje op de halo, maar haalde deze weg voor de GP van China.

Ferrari plaatste een vleugeltje op de halo, maar haalde deze weg voor de GP van China.

Als voorbeeld daarvan introduceerde Ferrari in China een klein vinachtig element op de voorste stijl van de halo, naast de veelbesproken 'macarena-vleugel'. Het onderdeel was te zien tijdens de vrije trainingen en werd ook gebruikt in de sprintkwalificatie en de sprintrace, maar verdween vóór de kwalificatie op zaterdag en was dus ook niet aanwezig tijdens de hoofdrace.

Volgens berichtgeving van The Race zette de FIA vraagtekens bij de legaliteit, ondanks dat de technische controleurs onder leiding van Jo Bauer het onderdeel aanvankelijk hadden goedgekeurd. Wat Ferrari uiteindelijk deed besluiten het onderdeel te verwijderen, was echter een signaal van een rivaliserend team dat zou hebben gedreigd met een officieel protest na de race.

Het idee achter het ontwerp was om de luchtstroom omhoog te leiden in een gebied rond de cockpit waar die vaak verstoord wordt. Ferrari besloot het onderdeel vóór de kwalificatie te verwijderen, omdat de winst beperkt zou zijn tot slechts enkele honderdsten van een seconde. Dat woog niet op tegen het risico om een derde en vierde plaats in China op het spel te zetten met een oplossing waarvan de legaliteit twijfelachtig was.

Voor de kwalificatie en race werd de halo-vleugel weer weggehaald.

Voor de kwalificatie en race werd de halo-vleugel weer weggehaald.

Foto door: Lars Baron / Getty Images

Bij nadere inspectie blijkt dat het element niet van metaal was, zoals door lichtreflecties leek, maar van kunststof. Mogelijk diende het daardoor als een soort windgeleider – zoals vaker op F1-auto's te zien is – en niet als een structureel onderdeel van de halo.

Waarom Ferrari de 'halo-vleugel' niet gebruikte in F1 GP van China

Formule 1
GP van China
Waarom Ferrari de 'halo-vleugel' niet gebruikte in F1 GP van China

Wheatley: GP van China legt Audi's zwakke punten pijnlijk bloot

Formule 1
GP van China
Wheatley: GP van China legt Audi's zwakke punten pijnlijk bloot

Benut Racing Bulls de F1-krachtbron beter dan Red Bull zelf?

Formule 1
GP van China
Benut Racing Bulls de F1-krachtbron beter dan Red Bull zelf?

Russell wachtte op crash na stevig Ferrari-duel: "Maar die kwam er niet"

Formule 1
GP van China
Russell wachtte op crash na stevig Ferrari-duel: "Maar die kwam er niet"
