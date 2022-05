In Miami hadden de Formule 1-coureurs vooraan het veld zich na een dertigtal rondjes wel gesetteld op hun posities. Max Verstappen leidde met een comfortabele voorsprong op Charles Leclerc en Carlos Sainz had na de problemen bij Sergio Perez niets meer te vrezen van de Red Bull-coureur. De clash tussen Lando Norris en Pierre Gasly veranderde dit. Hoewel de touché in eerste instantie voor een virtual safety car zorgde, werd uiteindelijk toch de Mercedes van Bernd Mayländer de baan opgestuurd en dus kwam het hele F1-veld weer bij elkaar.

Reden genoeg voor Perez om naar binnen te schieten voor een vers setje mediums. De Mexicaan had een grote voorsprong opgebouwd op Valtteri Bottas en kon zich een stop veroorloven. Verstappen, Leclerc en Sainz bleven allen buiten. Met name de keuze van de Scuderia zorgde voor vraagtekens. Ferrari-teambaas Mattia Binotto legt uit waarom de Italianen besloten beide heren op het asfalt te laten.

"Wij dachten dat een gebruikte band beter zou zijn dan een nieuwe band die nog opgewarmd moest worden. Daarnaast hadden we nog maar één setje nieuwe banden en dat was de harde versie", zegt de Italiaanse teambaas, die zag dat Leclerc de druk bij Verstappen kon opvoeren na de neutralisatie. "Daarom besloten we buiten te blijven. We dachten dat onze beste aanvalskansen in de eerste ronden na de herstart lagen en dat bleek uiteindelijk het geval."

Verstappen stond na de herstart rondenlang onder druk van Leclerc, die veel gebruik kon maken van zijn DRS-systeem. Met nog vier rondjes te gaan moest de Monegask de RB18 van de regerend F1-kampioen laten gaan. Daarna waren de kansen verkeken. "Charles had de beste kans meteen na de herstart", aldus Binotto. Leclerc kwam binnen een halve tel van de Nederlander, maar dat bleek niet genoeg om er voorbij te kunnen. De topsnelheid van de Red Bull bleek uiteindelijk winnend te zijn op het Miami International Autodrome. Perez kon op zijn beurt Sainz niet passeren, ondanks dat de Mexicaan over nieuwe mediums beschikte. In de slotfase van de GP bleef alles dus ongewijzigd.

Een uitgebreide analyse horen over de Grand Prix van Miami? Bekijk dan onderstaande video.