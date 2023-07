Vasseur: Ferrari begaat fout als het focus nu al verlegt naar F1-auto 2024

Het Formule 1-seizoen 2023 verloopt vooralsnog moeizaam voor Ferrari. De Scuderia hoopte dit jaar een gooi te doen naar de wereldtitels, maar moet halverwege het seizoen constateren dat het zelfs de strijd achter Red Bull Racing waarschijnlijk niet gaat winnen. Momenteel bezet het team achter Red Bull, Mercedes en Aston Martin de vierde plaats bij de constructeurs, terwijl McLaren de afgelopen races ook beter presteerde dan de formatie uit Maranello. Daar waar het team uit Woking in Groot-Brittannië en Hongarije naar het podium reed, moesten Charles Leclerc en Carlos Sainz het doen met de negende en tiende plek in Silverstone, gevolgd door P7 en P8 op de Hungaroring.

Door de tegenvallende prestaties kan het verleidelijk zijn voor Ferrari om de focus vroegtijdig naar de auto voor 2024 te verleggen. Daar wil teambaas Frederic Vasseur echter niets van weten. "De beste manier om je voor te bereiden op 2024 is om het goed te doen in 2023", zegt hij in gesprek met The Race. "Het belangrijkste is om gefocust te zijn op de potentie, om te proberen het maximale te halen uit wat we hebben en om te blijven doorontwikkelen. Veel ontwikkelingen zijn overdraagbaar naar de volgende auto en dat houdt in dat het voor ons een optie is. Het zou denk ik een fout zijn om nu te stoppen en onze focus te verleggen naar een ander project."

Doordat de technische reglementen richting 2024 stabiel blijven, weet Vasseur dat het geen zin heeft om het richting volgend jaar over een andere boeg te gooien. Hij erkent dat de auto in zekere zin dus een doorontwikkeling wordt van de huidige SF-23. Die bolide heeft zo zijn problemen, waaronder gevoeligheid voor de wind. "Het is geen geheim dat we iets meer problemen kennen als de omstandigheden qua wind wat extremer zijn. Dit wisten we vrij vroeg in het seizoen al en daar hebben we onze volledige focus op gelegd. De eerste upgrade op dit vlak hebben we in Australië gebracht en die werkte behoorlijk goed", stelt Vasseur, die echter ook weet dat er tijd voor nodig is om het probleem helemaal te verhelpen. "Het is een lang proces, want het is niet eenvoudig om aan de gevoeligheid te werken."

Teams lossen porpoising nu op met aangepaste afstelling

Vorig jaar was Ferrari een van de teams die het meeste moeite had om porpoising onder controle te krijgen. Het gestuiter van de F1-bolides keerde in 2022 terug doordat het grondeffect zijn herintrede maakte in de koningsklasse. Vooral Mercedes kampte met een hevig stuiterende auto, maar ook de Ferrari F1-75 bleef niet gevrijwaard van het probleem. Inmiddels is de sport bezig met het tweede jaar onder het huidige technische reglement en lijken de problemen met porpoising grotendeels verleden tijd. Zo nu en dan stuiteren de bolides nog wel eens over het asfalt, maar lang niet zo veel meer als vorig jaar.

Vasseur geeft echter toe dat porpoising nog niet helemaal verleden tijd is. "Soms ontwikkel je iets in de windtunnel, maar ervaar je bouncing als je de auto op het circuit neerzet. Je verwacht een stap voorwaarts te zetten, maar die verlies je weer doordat je de rijhoogte moet verhogen", zegt de van Alfa Romeo overgekomen teambaas van Ferrari, die ziet dat de teams porpoising zelfstandig en tijdens het raceweekend kunnen oplossen. "Dat kunnen we met de afstelling, maar dat gaat ten koste van snelheid. Het is niet meer de situatie van vorig jaar, waarbij de auto een kangoeroe leek. Maar de verschillen zijn nu zoveel kleiner dat je je voordeel verliest zodra je de rijhoogte een paar millimeter moet verhogen."

