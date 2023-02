Waarom Ferrari het verboden vleugelontwerp van Mercedes wel kan gebruiken

De SF-23 is voorgesteld in Maranello en heeft ook meteen het debuut op Fiorano achter de rug. De auto doet voor het grootste gedeelte denken aan de bolide van vorig jaar, al zijn er wel enkele veranderingen te spotten. Daarover meer in een later artikel, al springt op de eerste foto's vooral de voorvleugel in het oog. Dat gaat in het bijzonder om vinnetjes die Ferrari aan beide kanten op de vleugelcomponenten heeft zitten. Ze doen bijzonder veel denken aan het ontwerp waar Mercedes vorig jaar in Austin mee voor de dag kwam. In Amerika reed Mercedes er nog niet mee door een gebrek aan reserve-onderdelen, maar de concurrentie stond wel meteen op de achterste poten.

Volgens hen waren de vinnen van Mercedes in strijd met het reglement. Doordat Mercedes er in Austin niet mee reed, was een officieel protest overbodig en kon de FIA er in alle rust naar kijken. Het verdict luidde dat Mercedes de vinnetjes moest verwijderen voor de Grand Prix van Mexico, omdat die vooral een aerodynamisch effect hadden. In het reglement van 2022 stond vermeld dat het effect van dergelijke vinnen primair 'structureel' moesten zijn. Zo zijn er acht zogenaamde slot gap separator brackets toegestaan aan beide kanten van de vleugel. Die zijn er vooral om twee vleugelelementen met elkaar verbinden en het geheel versterken. In het geval van Mercedes luidde het verdict dat aerodynamica het primaire doel was en dat het dus niet in de geest van het 2022-reglement was.

Andere bewoordingen in het reglement cruciaal?

Des te groter is de verbazing dat Ferrari op de 2023-auto met soortgelijke vinnen voor de dag is gekomen. Als het ontwerp van Mercedes vorig jaar niet mocht, waarom zou de Ferrari-variant dit jaar dan wel mogen? Het is een valide vraag, al denkt de Scuderia dat het goed zit en dat de nieuwe vleugel volledig reglementair is. Het antwoord schuilt in de bewoording van het nieuwe, technische reglement. Zo stond er vorig jaar nog duidelijk in het reglement dat dergelijke brackets 'primair een mechanisch, structureel of meet-doel moesten hebben'. In de nieuwste versie van het 2023-reglement, dat begin december is vrijgegeven door de FIA, ontbreekt dit cruciale zinnetje.

Het betekent volgens Ferrari dat aerodynamische voordelen nu wel toegestaan zijn. Zolang de brackets maar 'een structurele connectie' vormen tussen twee vleugelcomponenten en ze voldoen aan de voorgeschreven afmetingen, zou het volgens de letter der wet - is de lezing van Ferrari - legaal moeten zijn. De Scuderia wil dus 'gewoon' met de bijzondere vleugel rijden in Bahrein.

