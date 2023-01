Waarom Ferrari de motorplannen van Red Bull in F1 met argusogen volgt

Met de autopresentaties voor de deur ligt de focus logischerwijs op het Formule 1-seizoen 2023. Toch kijken teams en motorleveranciers achter de schermen ook al verder vooruit. Het gaat over 2026 en meer precies over het motorreglement dat dan van kracht moet zijn. Het technische gedeelte daarvan is afgehamerd en daar hangen de scheve gezichten ook niet mee samen. Zo is al enige tijd zeker dat de Formule 1 vasthoudt aan een hybride V6-turbo, dat het aandeel elektrisch vermogen aanzienlijk toeneemt en dat de motor minder complex wordt doordat de MGU-H vervalt.

Hierover staan alle neuzen dezelfde kant op, maar dat geldt niet voor een politiek twistpunt dat nog wel vaker terug zal komen in 2023: de concessies. Concreet betekenen die dat nieuwkomers meer runs op de testbank mogen doen en ook meer geld uit mogen geven. Dat laatste is tweeledig. Zo mogen nieuwkomers eenmalig meer uitgeven om de faciliteiten op orde te brengen en komt de jaarlijkse limiet iets hoger te liggen. Twistpunt is echter wie als nieuwkomer moet gelden. Bij Audi is dat helder, daar bestaat geen weerstand tegen. Zorgen waren er in een eerder stadium wel, toen Porsche ook in de Formule 1 leek te stappen. Toen waren rivalen bang dat beide merken uit de VW Group onder één hoedje zouden spelen, maar wel tweemaal concessies zouden krijgen. Toto Wolff ageerde hier tegen, maar nu de mogelijkheden voor Porsche om F1 te doen zeer schaars zijn, lijkt dat onderwerp van tafel.

De uiteenlopende standpunten van Ferrari en Red Bull

Het blikveld is verschoven naar de motorische plannen van Red Bull. Het team van Christian Horner heeft Red Bull Powertrains zelfstandig ingeschreven voor het motorreglement van 2026 en zou derhalve als nieuwkomer gelden. Als zodanig lijkt Red Bull Powertrains dus recht te hebben op de concessies. De extra uitgaven onder het nieuwe budgetplafond voor motoren zijn volgens Horner ook broodnodig. Zo wijst hij fijntjes op alle kosten die bij het opbouwen van een nieuwe motorfaciliteit in Milton Keynes horen, waarvoor Red Bull even dure als moderne apparatuur heeft ingekocht bij AVL. Ook een jaarlijkse verhoging van de toegestane kosten en extra runs op de testbank zijn volgens Horner gepast. Zo geeft hij aan dat grootmachten als Ferrari en Mercedes al jarenlang ervaring hebben met het bouwen van motoren en dat die motorafdelingen als geoliede machines werken. Een nieuwkomer moet eerst nog een inhaalslag maken en daar horen extra kosten bij.

Maar Ferrari kijkt er heel anders naar. De Scuderia betoogt dat Red Bull Powertrains helemaal niet als nieuwkomer moet worden gezien en dat het ook geen recht op concessies heeft. Volgens Ferrari heeft Red Bull inzicht gehad in de intellectuele eigendommen van Honda en weet het dus al aardig van de hoed en de rand. Doordat de 2026-motor voor een deel voortbouwt op het huidige ontwerp zou Red Bull Powertrains niet vanaf nul hoeven beginnen en dus ook geen nieuwkomer zijn. De Italianen worden in die gedachte gesterkt doordat vlak na de Hongaarse Grand Prix al een eerste Red Bull-motor op de testbank heeft gedraaid. Dat was alleen een interne verbrandingsmotor, maar geeft volgens Ferrari wel aan dat Red Bull helemaal niet zo onwetend is als dat het misschien lijkt.

Red Bull brengt hier tegenin dat het de intellectuele eigendommen helemaal niet heeft gebruikt. Deze zouden ongebruikt weer naar Honda zijn gegaan, doordat beide partijen zich los van elkaar hebben ingeschreven voor het reglement van 2026, en ook door een betaalde deal met het Japanse merk. In eerste instantie zou Honda weliswaar alle motoren tot en met 2025 maken, maar had Red Bull die na een jaar van technische ondersteuning volledig in eigen beheer moeten nemen. Na de Hongaarse Grand Prix is dat beeld veranderd. Toen hebben Red Bull en Honda een nieuwe, herziene deal gesloten, waardoor het Japanse merk achter de schermen nog volop blijft helpen. Niet voor niets gaf Max Verstappen in Japan aan dat er in de praktijk weinig tot niets is veranderd en dat Honda het werk nog altijd verricht. Hierdoor is Red Bull van mening dat het in 2026 wel degelijk als nieuwkomer door het leven gaat en dat het dus wel recht heeft op de concessies.

Ferrari niet uitgenodigd voor vergadering over 2026-motor

Die standpunten zijn lastig te verenigen en dus zou Ferrari voor de deadline van eerst oktober en daarna medio november nog niet alle papieren hebben ondertekend die horen bij de inschrijving voor 2026. Gevolg is dat Ferrari niet was uitgenodigd voor een gesprek over het 2026-reglement in december. Bij navraag door de Italiaanse collega's van Motorsport.com bevestigt een bron uit Maranello dat Ferrari inderdaad niet was uitgenodigd. De Scuderia hoopte het ongenoegen duidelijk te maken, ongenoegen dat naar verluidt nog altijd bestaat. Het heeft volgens ingewijden geleid tot gesprekken tussen de FIA en Ferrari. Laatstgenoemde beschikt als enig F1-team over een vetorecht, maar het inzetten daarvan zou publicitair natuurlijk schade berokkenen en geniet dus niet de voorkeur. Gesprekken vormen plan A en lopen volgens ingewijden inmiddels.

Over de concessies is het laatste woord dan ook nog niet gesproken. Dit twistpunt zal gedurende 2023 vaker terugkomen en hangt het ook samen met de richting die Red Bull uiteindelijk opgaat. Met de huidige stand van zaken is het absoluut geen abc'tje dat Honda en Red Bull Racing vanaf 2026 samen doorgaan. Maar als dat wel gebeurt, zijn concurrenten er natuurlijk helemaal niet happig op om de concessies toe te staan. In dat geval zal Red Bull er nog wel steeds op aandringen, zeker als het zelf de interne verbrandingsmotor maakt en Honda enkel de hybride delen laat doen. Als beide merken volledig hun eigen weg gaan en Red Bull Powertrains - al dan niet met een commerciële partner als Ford of Hyundai - volledig op eigen benen staat, zal het energiedrankenmerk logischerwijs ook voor de concessies gaan. In beide scenario's denkt Red Bull er aanspraak op te maken, maar denkt Ferrari iets anders. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...