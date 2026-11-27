Formule 1 GP van Qatar

Waarom Fernando Alonso in Las Vegas melding maakte van een "kapotte motor", maar Honda niets vindt

Alonso viel in Las Vegas uit vanwege een vermoedelijk probleem met de power unit, maar motorleverancier Honda zegt niets in de data te kunnen zien

Ronald Vording

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 11:25

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

In zijn laatste ronde van de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 hield Fernando Alonso het voor gezien. De tweevoudig wereldkampioen blokkeerde aan het einde van het lange rechte stuk en meldde daarna via de boordradio aan het team: “Box, box, kapotte motor.”

In de mediasessie na afloop herhaalde de Spanjaard dat er iets mis was met de power unit in zijn Aston Martin: “De motor leverde volgens mij vanaf het begin van de race al niet wat hij moest leveren. We zagen in de kwalificatie al dat de motor niet goed was en volgens mij was dat de hele race zo.

“Daardoor verloor ik veel tijd op de rechte stukken, niet alleen ten opzichte van de rest van het veld, maar ook ten opzichte van Lance. Volgens mij gaf de motor er in de laatste twee ronden helemaal de brui aan.”

In de dagen daarna onderzocht motorleverancier Honda alle data, maar opvallend genoeg meldde chief engineer Shintaro Orihara in Qatar dat er geen probleem was gevonden.

“Na het weekend hebben we alle data gecontroleerd die we nu hebben en bij het onderhoud hebben we de motor ook fysiek nagekeken. Op dit moment hebben we geen enkel probleem aan de motor gevonden, niet in de data en ook niet bij de onderhoudscontrole, maar we gaan vrijdag opnieuw kijken hoe de motor op dit circuit werkt”, zei Orihara donderdag tegen media, waaronder Motorsport.com.

Dat laatste is niet alleen bedoeld om te zien hoe de power unit presteert op het Lusail International Circuit, een heel ander type baan, maar ook om meer feedback van Alonso zelf te krijgen. Zo moet duidelijk worden of deze specifieke unit nog gebruikt kan worden of dat een motorwissel nodig is.

“Ja, we hebben zijn opmerkingen zorgvuldig geanalyseerd en die ook serieus genomen”, vervolgde Orihara. “Daarom hebben we alle data bekeken en de staat van de motor gecontroleerd. In de data hebben we op dit moment geen probleem gezien, maar zoals gezegd gaan we vrijdag opnieuw controleren om feedback van Fernando te krijgen.”

Shintaro Orihara, Trackside General Manager and Chief Engineer of Honda Racing Corporation

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Orihara gaf aan dat het voor de coureurs moeilijk was om precies aan te voelen wat er in Las Vegas gebeurde, juist omdat het circuit extreem gevoelig is voor vermogen en weinig energie biedt.

“In Las Vegas was het lastig te analyseren hoe de motorprestaties de snelheid van de auto beïnvloedden, omdat er veel effect van koppel was en ook verschillend energiemanagement tussen de twee auto's. Volgens onze meetgegevens is het vermogen zelf in orde, maar we moeten dat op dit circuit waarschijnlijk opnieuw zorgvuldig controleren.”

Aston Martin chief trackside officer Mike Krack onderstreepte hoe complex de situatie is. Hij legde uit dat het slechte gevoel dat Alonso had, waardoor hij dacht dat er een probleem met de power unit was, ook te maken kan hebben met de inzet van de MGU-K en de moeilijkheden op dat vlak.

“Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn, omdat het aandeel van de MGU-K zoveel groter is. Dat betekent dat je een kleine afwijking in de MGU-K-[deployment] al kunt voelen als een probleem met de verbrandingsmotor. En op verschillende plekken heb je ander MGU-K-vermogen. Voor coureurs is het daardoor vaak veel moeilijker te beoordelen dan vroeger, en ik denk dat een deel daarvan komt.”

Hoewel een deel van de verwarring inderdaad kan voortkomen uit onzekerheid rond de inzet van de MGU-K, erkende Orihara dat een ander deel simpelweg met pure frustratie te maken kan hebben. Zowel Alonso als Lance Stroll benadrukten dat zij puur door een gebrek aan vermogen twee seconden per ronde verloren. Volgens Orihara kan Alonso's uitvalbeurt dus ook met die frustratie te maken hebben.

“Vraag het alsjeblieft aan Fernando. Vanuit de data hebben we geen probleem gezien, maar waarschijnlijk zijn onze motorprestaties dit jaar niet genoeg om de coureur tevredenheid of vertrouwen te geven. Dan krijgen ze waarschijnlijk het gevoel dat de motorprestaties niet geweldig zijn.”

Stroll uitte die frustratie opnieuw tijdens de mediadag in Qatar. Hij stelde dat de Aston Martin-coureurs onder deze omstandigheden niet eens kunnen vechten, zeker niet op een circuit als Las Vegas.

Lees ook:

“We weten aan welke delen van de auto we moeten werken en wat we aan de chassiskant moeten verbeteren, maar als je naar races als Vegas gaat en alleen door de motor zo'n twee seconden tekortkomt, kunnen we echt niet veel doen. We hebben gewoon veel meer vermogen nodig en hopelijk krijgen we dat volgend jaar.”

Stroll is optimistisch dat Aston Martin aan de chassiskant voor 2027 stappen zet, maar wees er meteen op dat die vooruitgang weinig waard is als de power unit niet flink verbetert.

“Iedereen in Silverstone pusht voluit om onze doelen te halen. En dan, zoals ik al zei, met de motor maakt het niet uit hoe goed je chassis is als je op de lange rechte stukken twee seconden aan vermogen tekortkomt. Dan wordt het bijna onmogelijk om te vechten. Daar staan we, dus we hopen echt dat we volgend jaar veel meer vermogen krijgen.”

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





MotoGP GP van Valencia: Marco Bezzecchi snelste voor Marc Márquez in koude FP1



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



42 min



MotoGP GP van Valencia: Marco Bezzecchi snelste voor Marc Márquez in koude FP1





Alberto Puig over verrassende pensionering Marc Márquez: 'Ik ben niet verrast, het is de juiste beslissing'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



44 min



Alberto Puig over verrassende pensionering Marc Márquez: 'Ik ben niet verrast, het is de juiste beslissing'





Ford onthult naam van LMDh-bolide voor WEC 2027



WEC



WEC WEC 54 min



Ford onthult naam van LMDh-bolide voor WEC 2027





Marc Márquez kondigt per direct afscheid van MotoGP aan



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



1 u



Marc Márquez kondigt per direct afscheid van MotoGP aan

Vorig artikel Max Verstappen schetst zijn ideale F1-formule voor 2030

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





Max Verstappen zonder Gianpiero Lambiase tijdens GP van Qatar, Tom Hart valt in



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



2 u



Max Verstappen zonder Gianpiero Lambiase tijdens GP van Qatar, Tom Hart valt in





F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



12 u



F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 21 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Meer van

Fernando Alonso





Fernando Alonso mist F1-mediadag in Qatar door virusinfectie



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



23 u



Fernando Alonso mist F1-mediadag in Qatar door virusinfectie





Fernando Alonso: ‘Ik stop met F1 als ik me traag voel, niet op een bepaalde leeftijd’



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



23 u



Fernando Alonso: ‘Ik stop met F1 als ik me traag voel, niet op een bepaalde leeftijd’





Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Barcelona-Catalonië



5 m



Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Meer van

Aston Martin Racing





Fernando Alonso: “We kunnen niet competitief zijn met de power unit die we hebben”



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



2 d



Fernando Alonso: “We kunnen niet competitief zijn met de power unit die we hebben”





Fernando Alonso: Honda komt zoveel vermogen tekort dat rivalen extra marge nemen achter ons



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



6 d



Fernando Alonso: Honda komt zoveel vermogen tekort dat rivalen extra marge nemen achter ons





Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Australië



8 m



Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 21 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



27 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer