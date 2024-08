Waarom Alonso 'heel lastig te begrijpen' is voor manager Briatore

Als adviseur van Alpine F1 is Flavio Briatore weer teruggekeerd in de Formule 1-paddock. De Italiaanse oud-Renault-teambaas komt in die paddock bekende gezichten tegen, waaronder die van Fernando Alonso, met wie hij lange tijd samenwerkt. "Ik ben al 22 jaar manager van Fernando Alonso", zegt hij in de Formula For Success-podcast. "Fernando is nog steeds heel lastig te begrijpen, want Fernando is nog steeds net zo gemotiveerd als een jonge coureur. Hij is superfit, misschien is hij nu wel fitter dan toen hij voor mij reed", doelt hij op de Renault-tijd van de Spanjaard. "Hij woont in Monaco en zit elke dag wel op de fiets, hij rijdt dan elke dag 60 tot 80 kilometer. Hij gaat elke dag naar de sportschool en elke keer dat we uit eten gaan, is hij heel voorzichtig. Hij heeft nooit een 'cheat day' qua eten. Hij is ongelofelijk."

Alonso stopte na het seizoen 2018 met de Formule 1, maar keerde in 2021 terug bij Alpine. Na twee seizoenen maakte hij de overstap naar Aston Martin. Bij dat team kreeg hij een meerjarig contract en heeft hij dit jaar zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. Daarmee is hij tot en met 2026 zeker van zijn zitje en zal hij dus zeker doorgaan tot zijn 45ste. Briatore weet echter nog niet of Alonso ook nog na dat seizoen door wil gaan in F1. "Dat weet ik niet. Hij was heel slim in de race [op Spa]. Hij maakte één pitstop en dat was de juiste manier - dat deed hij op basis van zijn ervaring. Als je mij zou vragen of Fernando door wil gaan na het einde van het contract... 2026 zal voor nu het laatste jaar zijn. Wat hij daarna wil doen, dat weet ik niet."

Aan de toewijding en prestaties van Alonso twijfelt Briatore niet. "De performance is er nog. Dat zie je bij Fernando. Het is dus niet een kwestie van concentratieverlies bij hem, want tijdens de race zit hij er altijd bij. Als hij elfde ligt, dan wil hij tiende worden. Als hij tiende ligt, dan wil hij negende worden. Hij wil een competitieve auto. Hij doet het goed in de kwalificatie en race." Volgens Briatore hangt het besluit van Alonso over de seizoenen na 2026 vooral af van het gevoel dat Alonso heeft en of hij tegen die tijd een gezin heeft of niet. "Maar het staat vast dat hij uniek is. Ik ken niemand zoals hij. Hij is elke dag zo toegewijd en geeft nooit op. Ongelofelijk."