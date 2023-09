Het was niet geheel de F1-race in Japan waarvan Aston Martin-rijder Fernando Alonso had gehoopt. De Spanjaard mocht als tiende starten en finishte als achtste, maar was tijdens de race meermaals gefrustreerd over de boordradio te horen. De man uit Oviedo was het namelijk niet eens met de afstelling van zijn AMR23 en had het gevoel op de rechte stukken veel snelheid tekort te komen. Ook was de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 het niet eens met de vroege eerste stop, waardoor hij richting het einde van de tweede stint in de handen van de achtervolgers viel. Voor die stop stond de 42-jarige Alonso nog zesde, maar na die stop zakte zodoende naar een teleurstellende P8.

Na afloop van de race liet Alonso zich op een vraag van Motorsport.com uit over de gefrustreerde boordradio's. "Nee, [de berichten] waren niet boos", begint de Aston Martin-coureur. "Het is denk ik meer het klassieke thema, de klassieke FOM-radio die alles uit context haalt." Wel gaf de Spaanse rijder aan gefrustreerd te zijn dat hij de Alpine van Esteban Ocon op de rechte stukken niet bij kon houden, ook niet met DRS: "Ik weet niet wat andere coureurs [dan] zeggen, misschien denken ze wel 'Dit is oké, ik vind het wel prima om hierachter te blijven'. Ik blijf liever gemotiveerd om ze in te halen. Op de baan, zoals ik al zei, was ik zelfs met DRS langzamer."

Over de vroege stop was Alonso na afloop ook helemaal niet te spreken, tijdens de race noemde hij al dat hij het gevoel kreeg 'voor de leeuwen gegooid' te worden. "Ik denk dat we heel snel waren, zelfs op het gebied van pace sneller dan dat we zelf hadden verwacht", verklaart de Spanjaard. "We zaten achter de Ferrari's en Lewis [Hamilton] zat achter ons zonder dat hij ons al te veel onder druk zette. Volgens mij stopten we in ronde twaalf, dat was volgens mij om Yuki [Tsunoda] te coveren. Dat was wel een beetje een verrassing voor me. Vanaf dat moment was het nog een hele lange race." Of een andere strategie ook een beter resultaat had opgeleverd, daar is de 32-voudig racewinnaar niet zo zeker van: "Het is makkelijk om dat nu te zeggen. Ik denk namelijk ook dat er wat voor valt te zeggen dat P8 het maximale was. Het had dus niet veel invloed op onze race."

Ondanks de weinige invloed is Alonso wel van mening dat Aston Martin van dit soort incidenten moet leren. "Ik was boos omdat ik dacht dat de eerste stop te vroeg was. Ik wist dat de eerste stop te vroeg was", vertelt de Spaanse rijder. "Ik ging er niet tegen in, want dit is niet echt een probleem. Soms profiteren we er van [om zo vroeg te stoppen], soms moeten we er van leren."