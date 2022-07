Waarom de F1-topteams nog altijd moeten jongleren met het budget

Maandenlang voerden de teambazen van de Formule 1-teams achter de schermen gesprekken over het budgetplafond. De gemiddelde Formule 1-fan heeft zich daar waarschijnlijk niet echt druk om gemaakt. Deze sport draait immers om de duels op het circuit, om de technische ontwikkelingen die een honderdste van een seconde opleveren. Het was nooit bedoeld als een strijd tussen de boekhouders van teams. Toch is er op dat vlak iets veranderd. De Formule 1 staat er als geheel goed voor, maar dat had zonder budgetplafond heel anders kunnen zijn. Diverse teams stonden op omvallen toen aan het financiële reglement gewerkt werd. Nu staan de investeerders in de rij om toe te treden tot de Formule 1.

“Men zegt soms dat de Formule 1 te goedkoop is”, zegt Fred Vasseur van Alfa Romeo. “Dat vind ik een compleet verkeerde opvatting, ik denk dat de sport nu dankzij het budgetplafond in een goede vorm verkeert. Als je het budgetplafond schrapt, dan weet ik niet of we er nu ook zo voor zouden staan. Het ging altijd in een golvende beweging met de Formule 1, een periode ging het goed en daarna weer minder. Nu zitten we in een stijgende lijn, maar er komt zeker weer een andere fase. Ik denk dat de Formule 1 een paar jaar geleden niet ver van een grote crisis verwijderd was, we liepen echt het risico om drie teams te verliezen.”

Boekhouding 2022 kan pas volgend jaar beoordeeld worden

We moeten met andere woorden accepteren dat het financiële reglement van de Formule 1 nu net zoveel gewicht draagt als de sportieve en technische reglementen. Het overtreden van de financiële reglementen heeft vanzelfsprekend ook consequenties. Maar daarin zit ook meteen de crux en de moeilijkheid. Aannemende dat er geen gekke dingen gebeuren in parc fermé en de uitslag na de seizoensfinale in Abu Dhabi niet meer verandert, dan is het wereldkampioenschap van 2022 op 20 november aanstaande afgelopen. Tenminste, als we kijken naar het sportieve en technische aspect. De financiële cijfers kunnen echter pas op een rij gezet worden als het seizoen afgelopen is. In feite is het reëel om te verwachten dat de uitkomst pas binnen is als 2023 ruimschoots begonnen is. Het heeft dan nog impact op het kampioenschap van dit seizoen en kan leiden tot een slepend juridisch gevecht als het betreffende team de uitkomst niet accepteert.

In de Formule 1-geschiedenis is er één geval waar de uitslag na het seizoen nog significant veranderde. In 1997 verloor Michael Schumacher na de Europese Grand Prix op het circuit van Jerez zijn tweede plek in het kampioenschap na een aanrijding met Jacques Villeneuve. De sanctie betekende vrij weinig aangezien Schumacher de wereldtitel toch al niet gewonnen had. In andere sporten komt het vaker voor dat de uitslag na afloop nog verandert. Denk aan het dopingtijdperk van het wielrennen waar Lance Armstrong zijn zeven overwinningen in de Tour de France verloor. Ook tijdens de Olympische Spelen is het regelmatig voorgekomen dat atleten hun medaille later alsnog kwijtgeraakt zijn.

Niemand blij met verhoging: "Dat is goed"

Wat gaat de Formule 1 doen als meerdere teams in de knel komen met het nieuwe financiële reglement? Misschien komen we daar nog niet meteen achter. Aan de vooravond van de Grand Prix van Oostenrijk kwamen de teams tot een akkoord over een verhoging van 3,1 procent. Dat is een subtiele verhoging, maar eentje die broodnodig was. Zonder die aanpassing waren verschillende teams sowieso over de grens gegaan. Of ze het nu wel lukt, moet uiteindelijk nog blijken. Feit is dat de teams iets meer speelruimte hebben.

Het basisbedrag voor 2022 was vastgesteld op 140 miljoen dollar voor 21 races. Daar is nog een 22ste race bijgekomen waardoor het 141,2 miljoen dollar werd. Over dat bedrag hebben diverse teams bij de FIA geklaagd. De inflatie, mede veroorzaakt door het Russische conflict met Oekraïne, heeft grote invloed op de kosten die teams maken. De vrachtkosten zijn de pan uit gerezen, hetzelfde geldt voor de energiekosten die vooral de fabrieken had geraakt hebben. Met de 3,1 procent in de plus gaat het budgetplafond naar 145,5 miljoen dollar. Het is een compromis waar eigenlijk niemand blij mee is, bleek uit de reacties na de bijeenkomst van de F1 Commission in Spielberg. Zeker de grootste teams wilden meer.

Teambaas Toto Wolff moet alsnog besparen om aan het reglement te voldoen. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

“We zitten er zeker boven”, zegt Toto Wolff van Mercedes met betrekking tot zijn eigen team. “Dat geldt voor ons alledrie”, wijst hij ook op Red Bull en Ferrari. “Het betekent dat we sowieso moeten snijden in de kosten. De uitkomst van de F1 Commission is nuttig, maar lost het onze problemen op? Nee…”

Zelfs met de toegenomen bedragen in het budgetplafond wordt het dus nog een struggle om te voldoen aan het financiële reglement. Het is de vraag wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Als meerdere teams de regels overtreden zal de FIA waarschijnlijk coulant moeten zijn, maar als er slechts twee teams zijn die over de schreef gaan? Dan zal er toch wel flink opgetreden worden. Dat is het risico wat de grote spelers in de Formule 1 momenteel zeker lopen.

