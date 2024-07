De ontwikkelingsstrijd in de Formule 1 is dit seizoen op z'n zachtst gezegd opvallend te noemen. Waar het ene team - zoals Haas of Mercedes - de zaken goed voor elkaar heeft met de upgrades, zijn andere teams juist minder effectief met de nieuwe onderdelen. Ferrari, RB F1 Team en Aston Martin Racing zitten in de hoek waar de updates niet werken of zelfs een averechts effect hebben.

Vooral bij Ferrari kwam die klap hard aan. De Italiaanse renstal boekte eerder in 2024 nog twee overwinningen, maar inmiddels zijn ze het vierde team in de rangorde. Red Bull, Mercedes en McLaren waren de Scuderia namelijk de afgelopen races te snel af. Dat is volgens Carlos Sainz goed te verklaren, want de updates op de SF-24 vielen niet in de smaak. Het team moest daardoor stevig ingrijpen. "De auto is nagenoeg dezelfde als in Imola. De andere auto's zijn sindsdien twee tienden sneller geworden, terwijl wij de boel moesten terugdraaien", klaagde de Spanjaard na een moeilijk weekend op Silverstone. "We hebben twee maanden aan performance verloren. Het is duidelijk dat de beslissingen van de laatste maanden niet de juiste waren."

Ferrari is niet het enige team dat de upgrades van de auto moest halen. RB kwam in Barcelona met een groot pakket aan nieuwe onderdelen, maar deze bleken niet te doen wat ervan verwacht werd. De updates werden dan ook snel weer van de VCARB01 gehaald. Aston Martin komt met kleine upgrades, maar ook die brengen niet de gewenste stap. Zowel bij RB als Aston Martin zijn de coureurs daar niet blij mee. Onder andere Fernando Alonso was zeer uitgesproken over de problemen bij zijn werkgever.

Waarom is er juist nu een upgradeprobleem?

Het is geen geheim dat het afstellen van de auto's onder het huidige reglement erg lastig is. Vraag dat maar aan Mercedes, dat pas de laatste races de W15 aan de praat heeft gekregen. George Russell en Lewis Hamilton noemden de auto's meer dan eens een 'diva' en het gedrag van de bolides was onvoorspelbaar. Het is tegenwoordig niet meer zo simpel als wat aerodynamische load toevoegen en hopen op het beste. Nu het huidige reglementencyclus bijna afloopt, is het meer dan ooit een zoektocht naar het vinden van de perfecte balans. Auto's die sterk zijn in de langzame bochten, zijn nu vaak niet goed in de snelle bochten en vice versa. Een versie bouwen die overal sterk is, is het devies. Om dat te bereiken wordt er hard gewerkt aan vloeren, voorvleugels en de ophangingen.

De updates van RB werken niet zoals gehoopt. Foto door: Red Bull Content Pool

Deze onderdelen zijn belangrijker dan ooit. Dat komt doordat de auto's laag en stijf afgesteld zijn. Het gedrag over hobbelig asfalt of over kerbs is daardoor van groot belang. Het is echter heel lastig om dat te simuleren in de windtunnels of in de computerprogramma's. Dat leverde aan het begin van de cyclus - 2022 - het porpoisingprobleem op, wat bij sommige teams weer teruggekeerd is. Zo kreeg Ferrari met de nieuwe vloer weer last van het stuiteren. Ook Red Bull heeft grote moeite op hobbelig asfalt, zoals op Singapore en in Monaco. "Het is vrij lastig om de correlatie met de werkelijkheid te leggen, want we kunnen de hobbels in de windtunnel niet simuleren", legde Ferrari-teambaas Frederic Vasseur uit.

Wat ook meespeelt, is dat we tegen het einde van de grondeffect-regels aanlopen. Het is nu al het derde seizoen dat deze regels van toepassing zijn, waardoor de tijd van overal maar updates op de auto zetten voorbij is. Nu het veld dicht bij elkaar zit en de auto's meer en meer op elkaar gaan lijken, zijn de updates goed voor een halve tiende of soms zelfs minder.

Waarom zijn de problemen nu zo groot?

Laurent Mekies, teambaas RB F1 Team, Alan Permane, Racing Director RB F1 Team Foto door: Red Bull Content Pool

Nu de auto's zo complex zijn, is het voor de teams een grote zoektocht naar de reden waarom de upgrade niet werkt. Het is namelijk zo dat de ingenieurs eerst willen weten waarom de upgrades niet doen wat ze zouden moeten, voordat ze overgaan op het creëren van nieuwe componenten. De ingenieurs willen namelijk weten wat de oorzaak van het probleem is voordat ze het probleem aanpakken. Dat levert naast het ontbreken van performance ook tijdverlies op. RB-teambaas Laurent Mekies legde in gesprek met Motorsport.com uit wat het effect van een mislukte upgrade is. "Het heeft effect is dubbel negatief. Je mist niet alleen de gewenste performance, maar de volgende komt ook later. Je wil namelijk eerst weten wat er precies aan de hand is", vertelde de Fransman.

Een andere reden waarom het mislukken van een upgrade zoveel gevolgen heeft, is het feit dat het veld zo dicht bij elkaar is gekropen. In Oostenrijk zat er in Q1 tussen de eerste en de langzaamste coureur minder dan acht tienden, terwijl in Canada de top-drie van de kwalificatie binnen 0,20 seconde van elkaar zat. Door deze kleine marges is het mislukken van een upgrade kostbaarder. Een voorbeeld daarvan is RB, dat met de upgrades in Barcelona zelfs wat langzamer was dan zonder de nieuwe onderdelen. Had de upgrade wel gewerkt, dan had Daniel Ricciardo in Oostenrijk Q3 wel gehaald. Hij zat er namelijk maar vijftien duizendsten af.

Vergelijkingen

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ferrari en RB hebben om de problemen te vinden de afgelopen raceweekenden de ene auto wel en de andere niet van de nieuwste upgrades voorzien. Mekies kreeg wat kritiek te verduren waarom hij dat niet vanaf het eerste moment in Barcelona deed, maar hij legt uit waarom RB dat niet heeft gedaan. "Dit is een market business. Als je eerder een update hebt dan de concurrentie, dan profiteer je daar meer van", aldus de topman. "Het is goed als een team veel risico's wil nemen. In deze business is het erg competitief en daar willen wij als bedrijf aan meedoen."

Ferrari heeft in Silverstone de keuze gemaakt om de vergelijking te maken. Dat kostte flink wat tijd, maar volgens teambaas Frederic Vasseur moet dat later dit seizoen zijn vruchten afwerpen. "Het is lastig om dit na een slecht resultaat te zeggen, maar ik denk dat we nu een stap vooruit hebben gezet", vertelde de Fransman na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië. "We begrijpen de situatie nu beter dan op vrijdagmorgen."