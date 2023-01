Waarom F1-teams zoveel waarde hechten aan de eerste fire-up

De maanden december en januari staat voor de Formule 1 in het teken van relatieve rust, want in die periode staan er geen tests en races op het programma. Toch kunnen ze bij de teams in die maanden absoluut niet stilzitten, want er wordt met man en macht gewerkt aan de ontwikkeling van de auto voor het nieuwe seizoen. In die ontwikkeling worden steeds nieuwe mijlpalen bereikt door de diverse renstallen. Zo is het doorstaan van de diverse crashtests altijd een belangrijk moment in de ontwikkeling van een nieuwe bolide en dus brengen de teams het graag naar buiten als zij die tests hebben doorstaan. Dat doen de F1-teams ook zodra zij de krachtbron in hun nieuwe bolide voor het eerst hebben opgestart.

Die eerste fire-up is dus een belangrijke mijlpaal voor de teams, waarvoor vrijwel alle teamleden zich rond de auto verzamelen. Maar waarom is dat zo’n belangrijk moment? “De auto komt op dat moment tot leven. Tijdens de fire-up komt het harde werk van vele mensen over de laatste maanden en soms zelfs jaren samen, afhankelijk van waar ze werken binnen het team. Het is voor de hele fabriek een belangrijk moment, omdat zoveel mensen er zoveel werk in hebben gestoken”, legt Jonathan Brookes, directeur autoassemblage en hydraulica bij McLaren, uit. “Het is als de geboorte van de auto en iedereen wil erbij zijn om te horen dat de auto voor het eerst wordt opgestart. De weg naar de fire-up is een lang proces met veel late avonden en vele uren werk voor het hele team. Veel zaken moeten in isolatie gecheckt en afgevinkt worden voordat ze op de auto worden gezet. De fire-up is de bevestiging dat alles werkt zoals het hoort.”

Het werk is dit jaar voor de teams iets makkelijker dan vorig jaar. Toen bouwden zij hun eerste auto onder het nieuwe technische reglement en dat zorgde volgens Brookes voor grotere uitdagingen dan waar hij en McLaren in de aanloop naar 2023 mee te maken kregen. “Het bouwen van deze auto is heel soepeltjes verlopen. Vorig jaar was het voor ieder team in de pits een stuk lastiger door de nieuwe reglementen en nieuwe complexiteiten van de auto’s. Bij de auto van dit jaar is alles een stuk bekender”, vertelt hij. “Op dit moment is alles nog volgens plan verlopen en we hebben alle kleine issues zonder grote problemen kunnen verhelpen.” En hoewel alles vrij soepeltjes verloopt, is de ontwikkeling van wat de McLaren MCL37 nog lang niet klaar. “Er wordt veel geanalyseerd en dat begint zodra de auto is vertrokken voor de eerste race. Tot dat moment moeten we een serieus programma afwerken, waarbij er voor de onthulling constant nieuwe onderdelen komen voor de auto.”