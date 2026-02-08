Waarom F1-teams maar één auto inzetten tijdens wintertests

Het was enkele Formule 1-fans al tijdens de shakedown in Barcelona opgevallen dat de teams met maar één auto reden. Dat viel met name op doordat Red Bull na de crash van Isack Hadjar aan het einde van de tweede testdag moest wachten op onderdelen die werden ingevlogen vanuit Milton Keynes. Daardoor moest de Oostenrijkse renstal twee testdagen overslaan, maar kon Max Verstappen alsnog op de vrijdag - de derde en laatste testdag voor Red Bull - in de RB22 stappen.

Het leidde echter ook tot de vraag waarom de F1-teams met maar één auto op het circuit zijn tijdens dit soort wintertests. Dat heeft een duidelijke reden: het is vastgelegd in het sportief reglement van de Formule 1, dat onder Sectie B van de FIA-regels valt. Onder B11.2.7 van dat reglement is namelijk vastgelegd dat er maar één auto gebruikt mag worden bij een TCC, ofwel Testing of Current Cars.

Bij B11.2.7.a gaat het specifiek over de vijfdaagse shakedown in Barcelona, waarbij de teams zelf drie dagen mochten uitkiezen om de baan op te gaan. "Tijdens deze test mag elk team per dag slechts één auto gebruiken", valt in de regels te lezen. Bovendien wordt ook duidelijk gemaakt dat een team "wordt geacht een dag baanactiviteit te hebben uitgevoerd op het moment dat de auto die dag voor het eerst de pitstraat verlaat". Zodoende konden de teams bijvoorbeeld niet voor halve testdagen kiezen.

De testdagen in Bahrein

Dezelfde regel omtrent het inzetten van één auto is ook van kracht tijdens de twee driedaagse wintertests in Bahrein, zoals in B11.2.7.b is bepaald. Tijdens die dagen mogen de teams gewoon onbeperkt rijden en geldt er - in tegenstelling tot Barcelona - dus geen limiet op het aantal dagen. "Tijdens deze tests mag elk team per dag slechts één auto gebruiken", luidt de regel opnieuw.

Red Bull sloeg twee testdagen in Barcelona over om te wachten op reserveonderdelen.

Aangezien deze testdagen wél publiekelijk open zijn, waar de shakedown in Barcelona een besloten test was, gelden er ook regels voor het afschermen van de auto in de garage. Daarbij zijn bepalingen van artikel B3.3 van toepassing - al valt in de FIA-regels op dat er dan een fout gemaakt wordt, aangezien dit reglement met B3.4.1 begint waar B3.3.1 bedoeld wordt. Teams mogen de auto alleen afschermen "op elk moment dat de vloer van een auto niet is gemonteerd" en "tijdens het bergen en repareren van een auto die tijdens het rijden op de baan is beschadigd".

Tot slot mag bandenleverancier Pirelli volgens de regels één van die testdagen reserveren voor het testen van regenbanden, al is het de vraag of dat gaat gebeuren in Bahrein. "De regelingen voor deze dag worden getroffen in overleg met alle teams, de houder van de commerciële rechten en de FIA", aldus artikel B11.2.7.b.iii.

Dat er regels zijn met betrekking tot de hoeveelheid auto's tijdens een wintertest, heeft te maken met de kosten. Zo blijft het speelveld voor iedereen, van de kleinste tot de grootste teams, gelijk en wordt voorkomen dat de topteams meerdere auto's tegelijk kunnen inzetten en een voordeel behalen.

Twee coureurs, één auto: hoe werkt dat?

Tijdens die testdagen moeten de twee coureurs van een F1-team dezelfde auto delen. Dat betekent niet meteen dat de testdagen niet representatief zijn, aangezien deze auto wel telkens omgebouwd wordt naar de afmetingen en voorkeuren van de coureurs. Dat kan gebeuren in de avond na een testdag of - in het geval van een coureurswissel na de ochtendsessie - zelfs op de testdag zelf, tijdens de lunchpauze.

Teams krijgen vaak één uur de tijd om te lunchen, al wordt die tijd tijdens de testdagen regelmatig benut om de auto gereed te maken voor een coureurswissel. Dan wordt onder meer de zitpositie en de positie van de pedalen aangepast, waardoor de coureurs nog altijd als het ware in hun 'eigen' F1-bolide rijden.

De F1-auto's worden tijdens tests aangepast aan de coureurs. Foto door: Ferrari

Bovendien kan er volop aan de afstelling gesleuteld worden, aangezien een testdag in totaal negen uur duurt: acht uur aan baanactie, eerlijk verdeeld over een ochtend- en middagsessie, en één uur lunchpauze. Dat betekent ook dat de teams zich geen zorgen hoeven te maken als zij langere tijd in de garage staan voor aanpassingen, want er is immers genoeg tijd om data te verzamelen. Zo kunnen de coureurs ook hun voorkeuren in de afstelling laten doorvoeren om representatieve ronden te rijden.

Hoe zit het met de post-season test in Abu Dhabi?

Waar de wintertests - dus voorafgaand aan het seizoen - dus slechts één auto per team toestaan, is dat niet het geval tijdens de post-season test in Abu Dhabi. Vlak na de laatste race van het seizoen, de Grand Prix van Abu Dhabi, wordt op hetzelfde Yas Marina Circuit een test afgewerkt, vaak met de focus op de Pirelli-banden en het bieden van kansen aan jong talent als onderdeel van de Young Driver Test.

Dat betekent ook dat er dan andere regels gelden en het zelfs verplicht is voor de teams om met twee auto's te rijden - die immers toch al aanwezig zijn op het circuit. "Elk team moet tijdens deze test twee auto's inzetten die volledig moeten voldoen aan de bepalingen van het technisch reglement", schrijven de regels (B11.2.7.c) voor.

Bij de post-season test in Abu Dhabi moeten teams juist twee auto's inzetten. Foto door: Aston Martin Racing

Verder is ook bepaald dat de twee auto's dan een ander doel dienen. "Eén auto moet worden bestuurd door coureurs die in het bezit zijn van, of in aanmerking komen voor, een superlicentie en is uitsluitend bedoeld om teams de gelegenheid te geven de bandenspecificaties voor het volgende seizoen te testen. Deze auto mag uitsluitend gebruikmaken van onderdelen en software met een specificatie die in ten minste één race of TCC in het lopende jaar of het jaar voorafgaand aan het kampioenschapsjaar zijn gebruikt. Deze eis geldt niet voor krachtbronnen of de bijbehorende software."

"Eén auto is uitsluitend bedoeld om jonge coureurs de kans te geven om huidige Formule 1-auto's te testen. Deze auto mag uitsluitend gebruikmaken van onderdelen en software met een specificatie die in ten minste één race of TCC in het lopende jaar of het jaar voorafgaand aan het kampioenschapsjaar zijn gebruikt. Deze eis geldt niet voor krachtbronnen of de bijbehorende software. Coureurs die hiervoor in aanmerking komen moeten in het bezit zijn van een FIA International A-licentie en niet meer dan twee Formule 1-races hebben gereden in hun carrière."