Waarom F1 de teams blijft pushen voor meer sprintraces

Het huidige Formule 1-seizoen had zes sprintevents moeten krijgen, maar de teams gingen op de rem staan. Zorgen over werkdruk, financiële gevolgen en compensatie binnen het budgetplafond zorgden ervoor dat de bazen van de sport terug moesten krabbelen. Zo werd Zandvoort geslachtofferd, net als Bahrein en Montreal. Afgelopen weekend vond in Imola de eerste sprintrace van dit seizoen plaats terwijl de andere zaterdagmiddagraces op de Red Bull Ring en Interlagos afgewerkt worden. Na de incidentrijke kwalificatie op een natte baan, waren alle ingrediënten aanwezig voor een uitstekende Grand Prix op zondag. Door de sprintrace van zaterdag werd de grid min of meer uitgevlakt. Coureurs die de pineut waren in de kwalificatie, kwamen door de sprintrace weer op hun plek terecht. Daarmee had de race niet het gewenste effect, toch? Bij de Formule 1-organisatie blijven ze immer enthousiast over het concept dat vorig jaar het levenslicht zag. Niet alleen vanwege sportieve gevolgen, zo blijkt als deze site in gesprek gaat met Ross Brawn.

“Het is altijd ons doel geweest om nieuwe fans aan te trekken”, zegt Brawn tegen Motorsport.com. “En dat lukt ons ook. We bereiken meer jonge mensen. We zijn namelijk bezorgd over de toekomst en de vergrijzing van ons publiek. Wij zitten al jaren in deze sport, maar hoe krijgen we nieuwe mensen, nieuwe fans en hoe kunnen we die nieuwe fans het beste bedienen met onze sport? We hebben in de vroege fase van dit experiment geconstateerd dat F1 in hapklare brokken populair zou zijn. Dat is ook het geval gebleken met social media, streamingdiensten, samenvattingen op YouTube. Het heeft zijn werk gedaan. We vinden bovendien dat het best aantrekkelijk kan zijn om een half uur naar een race te kijken met veel actie en geen strategie. De kijker hoeft dan niet uit te vogelen wat er allemaal gaat gebeuren met pitstops en dergelijke. Het strategische spel is fantastisch voor mensen die echt betrokken zijn bij de sport, we willen hen zeker niet wegjagen. Maar een korte race zonder strategie waarbij de bandendrop een rol speelt, iedereen begrijpt dat de banden op den duur minder worden. Dat wilden we bereiken en daar zijn we nu mee bezig. Wie weet waar het zal eindigen?”

Met de sprintrace op zaterdag verschuift de kwalificatie naar de vrijdagmiddag. Goed voor de promotors en televisiezenders, die daardoor drie dagen actie aan kunnen bieden. “Het andere voordeel is dat we een volledig weekend hebben”, aldus Brawn. “Dat is erg goed voor een promotor. Het is voor ons een manier om de promotor te helpen zodat die zijn stoeltjes kan uitverkopen. Meer mensen zitten voor de televisie en dat is positief.” Aan de andere kant voelt de tweede vrije training op zaterdagochtend behoorlijk zinloos aan. “In Imola hebben we gezien dat het essentieel was met de weersomstandigheden”, reageert Brawn. “De fans willen ook gewoon auto’s op de baan zien. Eén sessie op zaterdag is niet genoeg, dus een uur vrije training is genoeg. Niemand gaat voor een snelle ronde. En zoals we in de training gezien hebben, de tweede training had geen enkele invloed op de uiteindelijke uitslag van de sprint.”

Op de juiste locaties blijven sprintraces aantrekkelijk, vindt Brawn. Het is tevens de reden dat hij en F1-baas Stefano Domenicali tijdens de bijeenkomst van de F1 Commissie in Londen weer pleiten voor het uitbreiden van de kalender naar zes sprintevents. “Het eerste doel is om de teams te overtuigen voor zes sprints”, zegt Brawn, die mogelijkheden ziet voor een soort sprintkampioenschap. “Dat is een substantieel aantal waarmee je een soort sprint award kunt creëren. Ik wil het niet neerzetten als een kampioenschap, dat moeten we volgens mij niet doen. Maar een mini-sprint-award, wie is de sprintkampioen van dit jaar? Dan kunnen we daar een commerciële partner voor zoeken als het genoeg om het lijf heeft. We moeten de juiste circuits pakken en het lijkt me duidelijk dat we het niet op Monaco gaan doen. We kunnen het wel aanbieden bij promotor en vragen of ze dit aan de mensen willen verkopen. Het is volgens mij een sterke toevoeging aan het huidige programma, maar we willen ook voorzichtig zijn om ervoor te zorgen dat het hoofdmenu net zo belangrijk blijft. Ik denk dat we dat op dit moment goed doen. Dat is het bewijs dat we tot nu toe gezien hebben. Ik denk niet dat de race van zaterdag nadelig is geweest voor de race op zondag.”

Ferrari-voorman Mattia Binotto heeft inmiddels laten weten ook voorstander te zijn van meer sprintraces. De kans dat de oppositie onder leiding van Max Verstappen bakzeil haalt, wordt steeds groter.