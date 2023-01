Waarom de F1-teams Andretti niet met open armen ontvangen

De Amerikaanse teambaas Michael Andretti, zoon van oud-wereldkampioen Mario Andretti, is al een tijd bezig om een voet tussen de deur te krijgen in de Formule 1. De zakenman woonde vorig jaar enkele races bij om teams warm te maken voor de komst van een nieuwe renstal. Hij stuitte echter op weerstand. Behalve Alpine en McLaren zijn de andere teams niet echt te porren voor de entree van Andretti. Dat heeft alles te maken met de inkomsten waar zij nu op rekenen. Als de taart in elf stukken gedeeld moet worden in plaats van tien, dan maken de teams aanspraak op minder inkomsten uit de prijzenpot van de Formule 1.

De mondiale autosportfederatie FIA heeft bij monde van president Mohammed Ben Sulayem inmiddels een proces geopend om nieuwe teams te verwelkomen in de Formule 1, maar de goedkeuring van de commerciële rechtenhouder en de teams blijft voorlopig uit. Andretti moet bewijzen dat hij van toegevoegde waarde kan zijn voor de Formule 1. In feite moet hij nog voor het inschrijven van een team zorgen dat de inkomstenderving voor de andere teams nihil is. Om dat te bewerkstelligen heeft hij de handen ineengeslagen met General Motors, de op één na grootste autoproducent van de wereld en de grootste in de Verenigde Staten.

Het lijkt een een-tweetje op weg naar de definitieve doorbraak van Andretti in de Formule 1, maar zover is het nog niet. In bovenstaande video leggen we de gang van zaken rond Andretti, General Motors en de tegenstribbelende Formule 1-teams uitgebreid uit.