In Abu Dhabi werd de laatste vergadering van de F1-commissie van het jaar georganiseerd en het format van een sprintweekend stond hoog op de agenda. Tijdens de meeting werden mogelijke wijzigingen aan het sprintformat besproken om onder andere het entertainmentniveau te verbeteren. De sprintrace werd in 2021 geïntroduceerd, maar sindsdien zijn er al meerdere aanpassingen aan de formule doorgevoerd. Genodigden van de vergadering konden echter niet helemaal helder krijgen wat er nodig is om de sprintweekenden te verbeteren. Daardoor wordt de discussie voortgezet door de Sporting Advisory Committee.

Aanleiding van de discussie zijn klachten over saaie sprintraces. Menig teambaas is van mening dat ze momenteel te veel lijken op de eerste stint van de Grand Prix, waardoor onder meer een reversed grid-idee is geopperd, net als de sprintrace voorafgaand aan de kwalificatie voor de hoofdrace houden en de parc fermé-regels aanpassen.

F1-teambazen lijken het erover eens te zijn dat het format op dit moment veranderd moet worden, maar willen graag dat het format na de veranderingen langere tijd overeind blijft. Gevraagd door Motorsport.com of reversed grid een stap te ver zou zijn, reageert Red Bulls teambaas Christian Horner: “Dit is waar je nu onderzoek naar moet doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de volgende stap die we zetten voor een lange tijd vast blijft staan. Het sprintconcept is nog steeds een nieuw concept dat is geïntroduceerd. Voor sommigen is het erg populair en voor sommige puristen juist erg impopulair. Wat het ook wordt, het moet een lange periode consistent zijn.”

Naast continuïteit denkt de Britse teambaas dat de input van fans cruciaal is. “Is het daadwerkelijk wat de fans willen?”, vervolgt Horner. “Halen ze plezier uit het sprintformat zoals het momenteel is, of willen ze dat er meer geracet wordt? Als we een omgekeerde grid doen, hoe worden de punten dan verdeeld? Hoe stimuleren we coureurs en teams? Er komen veel zaken bij kijken, maar het belangrijkste is wat de fans willen.”

McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat er meer data verzameld moet worden, voordat er actie ondernomen wordt. “Er zijn een hoop positieve punten te benoemen die zelfs worden bevestigd door de data van tv-kijkers, data die F1 heeft rondgestuurd. Ook moeten we de tijd nemen om alternatieve F1-raceweekenden te bestuderen. We moeten ervoor zorgen dat we het niet te vaak en te snel aanpassen, want dan hebben we geen tijd om onszelf aan te passen en het op een bepaalde manier tot ons te nemen. Verbeteringen zullen doorgevoerd moeten worden, maar ze zouden stapsgewijs moeten gaan. Een paar sprintweekenden proberen zodat we betere data en informatie hebben waarmee we kunnen bepalen welke richting Formule 1 op moet gaan”, aldus Stella.