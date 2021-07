In de Formule 1-titelstrijd van 2021 proberen Red Bull Racing en Mercedes elkaar op ieder front af te troeven. Dat geldt in het bijzonder voor de achtervleugels. Iedere race is het zoeken naar de juiste balans tussen meer downforce en daardoor een iets lagere topsnelheid, of juist de nadruk op topsnelheid en daardoor iets langzamer zijn in de bochten. Bij meerdere Grands Prix maakten Red Bull en Mercedes verschillende keuzes, soms werd binnen hetzelfde team zelfs voor verschillende opties gekozen.

Dat was afgelopen weekend bij de Britse Grand Prix op Silverstone bij beide teams het geval. Mercedes koos voor een iets andere achtervleugel dan Red Bull, maar ook intern waren er bij beide teams verschillen in de afstelling. Een belangrijke rol in die keuzes is weggelegd voor hoezeer een coureur zich op zijn gemak voelt bij het verlagen van het downforceniveau. De uiteindelijke keuze wordt daarna gemaakt op basis van de vrije trainingen.

Vergelijking achtervleugel Mercedes W12 Foto: Uncredited

Mercedes begon in de eerste vrije training op Silverstone al met het splitsen van de afstellingen. Lewis Hamilton reed meteen met een achtervleugel met minder downforce, die hij combineerde met T-wing. Teamgenoot Valtteri Bottas begon daarentegen met een vleugel met meer downforce, maar bij hem werd de T-wing achterwege gelaten. Uiteindelijk kozen beide rijders voor de versie met minder downforce en ook reden ze zonder T-wing, maar toch waren er nog wat verschillen te bespeuren. Bottas koos namelijk voor een Gurney-flap aan de bovenkant van het bovenste dwarselement. Dit verbetert de balans van de auto, vooral tijdens richtingsveranderingen. Het levert echter ook iets meer luchtweerstand op, want weer zichtbaar is als je de topsnelheden van Hamilton en Bottas vergelijkt.

Vergelijking achtervleugel Mercedes W12 Foto: Uncredited

Red Bull deed voor Max Verstappen vergelijkbare concessies. De Oostenrijkse renstal koos voor een achtervleugel met meer downforce en dus voor kwetsbaarheid op de rechte stukken. Toch probeerde de Nederlander iets meer snelheid op het rechte stuk te vinden door de buitenkanten van de Gurney-flap op het bovenste element van de achtervleugel te verwijderen. Het ging het team echter te ver om de gehele Gurney van de auto te halen. Sergio Perez hield intussen vast aan de volledige opstaande kartelrand.

Vergelijking achtervleugel Red Bull RB16B Foto: Uncredited

De Mexicaan viel echter uit in de sprintrace en dat gaf Red Bull de kans om veranderingen door te voeren aan de RB16B. Die werd uitgerust met een achtervleugel die minder downforce genereerde dan die van Verstappen. De buitenkant van de dwarselementen van de vleugel waren daarbij verder weggesneden, wat hem zou moeten helpen om makkelijker andere auto’s in te halen. Dit ontwerp werd tijdens Azerbeidzjaanse GP al kort getest in een training, maar voldeed destijds niet. Het verschil tussen de vleugel die Perez op Silverstone gebruikte en de versie uit Baku was de Gurney-flap. Die werd bovenaan het bovenste dwarselement toegevoegd om voor meer downforce te zorgen in de snelle bochten op Silverstone.

Vergelijking low downforce-achtervleugel Red Bull RB16B Foto: Uncredited