Waarom F1-simulatoren zelfs sceptici over de streep trokken

Aan de ene kant riep het vragen op over de eerlijkheid van coureurs die op zo'n moment in de simulator werken, waarmee ze hun teams net dat extra voordeel geven enkele uren voordat de auto's op de baan komen. Het was echter ook het zoveelste bewijs dat zelfs voor coureurs die lang sceptisch waren over simulatoren, zoals Lewis Hamilton, nu ineens anders dachten en de simulator omarmden. De simulator werd een lange periode door de ervaren rotten in de Formule 1 niet betrokken bij hun eigen voorbereiding of ontwikkeling. Kimi Raikkonen had er bijvoorbeeld een hekel aan en zag weinig waarde in uren achter een computerscherm doorbrengen. Ook Hamilton stelde te weten dat simulatoren nooit de echte wereld konden nabootsen.

"Stel dat je een dag in de simulator zit, maar deze is niet juist ingesteld. De grip klopt niet, de wind is niet goed of de slijtage is verkeerd ingesteld.", zei de Brit afgelopen seizoen. "Dan verzamel je wellicht verkeerde data. Je moet voorzichtig zijn met die data en de beslissingen die je [daarmee] maakt."

Bewust zijn van de limieten, is echter compleet anders dan er faliekant tegen zijn. Het was daarom ook fascinerend om te zien dat Hamilton wel degelijk tijd in de simulator doorbracht afgelopen jaar. Waar hij dat werk normaal gesproken aan anderen overliet, bracht hij in 2021 zoveel mogelijk zelf door in de sim. En hoewel een deel van die reden voortkwam uit noodzaak - want in zo'n spannende titelstrijd als waarin hij zich bevond, kon elk beetje extra helpen - was er een andere factor die niet kon worden genegeerd. Het was niet zo dat Hamilton van gedachten was veranderd over simulatoren; het was dat de simulatoren zo geavanceerd waren geworden dat ze eindelijk duidelijke voordelen opleverden.

Zoals technisch directeur Mike Elliot van Mercedes sprak: "Ik denk dat naarmate die hulpmiddelen beter en beter worden en ze steeds dichter bij de realiteit komen, ze meer en meer nuttig worden voor de rijders. Ze zien het niet meer als een speeltje, maar juist als ontwikkelingsmiddel dat ze kunnen gebruiken voorafgaand aan een raceweekend. De combinatie van de door ons doorgevoerde verbeteringen en het feit dat het kampioenschap zo close was, betekende dat beide rijders er meer en meer tijd in doorbrachten. Ik denk dat de toewijding er altijd is geweest. Het is meer een kwestie van zeggen, nu heb ik iets wat nuttig voor me is, waar ik gebruik van kan maken. Ik ga het maximaliseren."

Romain Grosjean, Haas F1 Team in de simulator Foto: Andrew Hone / Motorsport Images

Door de verbeterde F1-simulatie is de waarde voor coureurs en ontwerpers ook meer toegenomen. Het is daarom geen toeval dat McLaren onder meer een verbeterde simulator bovenaan het lijstje heeft staan. Ook Ferrari neemt komend seizoen een spiksplinternieuwe simulator in gebruik. Hoewel het op technologisch vlak een flinke stap vooruit is, was het ook interessant om Charles Leclerc over een ander belangrijk onderdeel te horen spreken: de ervaring voor de coureurs. "Ik denk dat het een verbetering zou moeten zijn op absoluut alles wat we voelen, vooral voor het gevoel van de coureur," zei hij eind vorig jaar. "Het is heel moeilijk om die G-krachten die we in de echte auto meemaken, na te bootsen. Het zal dus vooral daarop aankomen."

Voor Ferrari-teambaas Mattia Binotto is er absoluut geen twijfel dat als de coureurs overtuigd kunnen worden van de waarde van de sim, het hebben van een topfaciliteit essentieel is voor elk team dat wil winnen. "Wij geloven dat het hebben van een goede simulator erg belangrijk is", legde Binotto uit. "Neem onze bandenslijtage in Frankrijk. Als je een goede simulator hebt, dan kun je dat soort dingen veel beter managen, begrijpen en er beter op reageren. Daarom was het voor ons belangrijk om een upgrade door te voeren. Daarom geloven wij dat de nieuwe simulator ons een betere positie gaat geven in de toekomst."

BMW Simulator Foto: BMW AG