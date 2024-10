Een heel belangrijk onderdeel van de huidige generatie Formule 1-auto's is hoe hoog de auto wordt afgesteld. Een paar millimeter kan het verschil maken tussen een succes of een teleurstelling. De engineers zoeken sinds dat in 2022 de grondeffect-auto's in de koningsklasse van de autosport werden geïntroduceerd naar de perfecte rijhoogte, met als grote doel zoveel performance genereren. Het is een zoektocht naar de perfecte balans tussen de aerodynamische en mechanische kant van de auto's.

Op papier is het een vrij eenvoudige opdracht. In theorie werken de auto's nu het best zo dicht mogelijk bij de grond, want dat is waar de meeste downforce te vinden is. Het probleem is echter dat in de praktijk het porpoising optreedt, het stuiteren van de auto's. Door het op en neer gaan krijgt en verliest de auto continu de downforce. Een verre van ideale situatie voor de teams. Technisch directeur van Mercedes James Allison gelooft dat F1 hieronder lijdt. "Ik weet zeker dat ik gelijk heb, want dit zit me al langer dwars, maar ik denk niet dat dit iets goeds is. Het is niet goed wanneer je auto's hebt die - wanneer ze de garage verlaten - zoveel millimeter boven de grond rijden."

Vanaf 2026 lijkt het probleem echter verholpen te worden. De technische regels die dan ingaan krijgen steeds meer vorm en een van de laatste aanpassingen is dat de auto's vanaf dan niet meer zo laag bij de grond rijden. Dat is zelfs al door het FIA World Motor Sport Council goedgekeurd. FIA hoofd van de single-seaters Nikolas Tombazis vertelt: "Het 'venturi-effect' is veel minder groot dan met de huidige generatie auto's. Ons hoofddoel is dat we de wagens minder dicht bij de grond willen laten rijden dan de huidige."

Het zou voor Allison een welkome verandering zijn, want vooral op Austin zag de Brit dat het afstellen van de auto's een enorme opgave was. "Wanneer je naar plekken gaat waar de auto in de breedte getest wordt - zoals in Austin waar je snelle, langzame en medium-snelle stukken hebt, met rechte stukken en hobbels - dan is het een kwestie van testen [op welke rijhoogte] je performance verliest", legt hij uit. "We testen of we aan het einde van het rechte stuk de downforce verliezen, terwijl we dat nodig hebben om snel door de snelle bochten te gaan. Het is heel lastig om de auto zo af te stellen dat hij alle deze dingen aan kan binnen deze set regels. En binnen deze regels werkt niets echt goed behalve heel dicht bij de grond rijden."