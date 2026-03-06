De gevolgen van de militaire acties van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran waren deze week al merkbaar in de Formule 1-paddock. Op woensdag stonden er in Melbourne nog geen compleet opgebouwde auto's in de garages en waren veel teamleden nog niet gearriveerd door vluchtvertragingen en annuleringen. De verplichte avondklok voor werkzaamheden werd daarom tijdelijk opgeheven en in de pitstraat bleef het tot laat in de nacht een drukte van belang.

Voor het personeel van McLaren en Mercedes dat vorig weekend de Pirelli-test met regenbanden zou uitvoeren op het Losail International Circuit, werd de reis naar Australië een ware odyssee. Zij maakten eerst een autorit van Bahrein naar Saudi-Arabië, vlogen vervolgens via Egypte terug naar het Verenigd Koninkrijk en namen daarna speciaal gecharterde vluchten van Stansted naar Melbourne om het gesloten luchtruim boven de Golfregio te vermijden. Er zouden zelfs personen via Tanzania naar Australië zijn gereisd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in het Verenigd Koninkrijk, waar de meeste F1-teams zijn gevestigd, adviseert burgers momenteel om niet naar de Golfregio te reizen. Zolang dat advies van kracht blijft, wordt het praktisch onmogelijk om volgende maand de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië te organiseren, onder meer omdat de benodigde verzekeringen dan niet kunnen worden afgesloten.

Het openingsweekend van het World Endurance Championship in Qatar, dat eind maart zou plaatsvinden, is inmiddels al verplaatst naar de tweede helft van het seizoen. De Formule 1 heeft echter minder flexibiliteit doordat er 24 races op de kalender staan. Bovendien staan de andere races in het Midden-Oosten aan het einde van het seizoen - de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi - al direct achter elkaar. Samen met de Grand Prix van Las Vegas vormen zij een weinig geliefde triple-header.

Hoewel de officiële boodschap luidt dat de F1-organisatie en de FIA afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt, wordt er achter de schermen al aan noodscenario’s gewerkt omdat verwacht wordt dat het conflict op korte termijn niet afneemt. Motorsport.com heeft vernomen dat het onder de huidige omstandigheden zeer onwaarschijnlijk is dat de Grand Prix van Bahrein doorgaat. Er werd nog gekeken naar de mogelijkheid om de race in Jeddah te verplaatsen naar het gat tussen Miami en Montreal, maar dat is logistiek verre van ideaal. Bovendien is niet zeker dat de situatie in mei verbeterd is.

Twee races op Suzuka?

Voor bepaalde beslissingen geldt er wel een harde deadline. Na de Grand Prix van Japan op 29 maart dient de vracht namelijk naar Bahrein te worden verscheept als de race op het circuit van Losail wel doorgaat. Een ander scenario dat op tafel lag, was om twee races achter elkaar op Suzuka te organiseren. Het grootste obstakel daarbij is echter of de promotor in staat is om op korte termijn voldoende tickets voor een tweede evenement te verkopen om het financieel haalbaar te maken.

Tijdens de coronapandemie werden op meerdere circuits twee races achter elkaar verreden, vaak zonder publiek. Dat was echter een totaal andere situatie: destijds huurde de Formule 1 de circuits feitelijk af om haar tv-contracten na te komen, terwijl normaal gesproken juist de promotor betaalt om een Grand Prix te mogen organiseren.

Om dezelfde reden lijkt het onwaarschijnlijk dat Europese circuits als vervanger zullen worden ingezet. In de paddock gaat het gerucht dat alle hotels in de omgeving van Imola al uit voorzorg zijn geboekt voor het weekend van 11 en 12 april, de datum waarop de Grand Prix van Bahrein gepland staat. Hoewel fans een race op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari misschien wel zien zitten, blijft het een enorme uitdaging om binnen enkele weken een commercieel levensvatbare Grand Prix op te zetten. Dat vereist namelijk niet alleen de verkoop van reguliere tickets, maar ook van VIP-hospitality, een belangrijke inkomstenbron voor F1-evenementen.

Daarbij komen er ook logistieke uitdagingen om de hoek kijken, zoals de opbouw van hospitalityfaciliteiten en de teammotorhomes die eerder dan gepland uit de opslag moeten worden gehaald en over de weg naar het circuit vervoerd moeten worden. Een andere factor is dat de Formule 1 tegenwoordig minder druk voelt om elke race koste wat kost door te laten gaan. Tijdens de coronajaren was dat anders. Met een kalender van 24 races zit de sport echter ruim boven het minimum dat nodig is om aan de tv-contracten te voldoen.

Financiële belangen van F1-teams

Volgens ingewijden komt de druk om de races in Bahrein en Saudi-Arabië toch te vervangen vooral van de teams zelf, die hun aandeel in de commerciële inkomsten van de Formule 1 willen beschermen - al wordt dat uiteraard niet hardop uitgesproken. Het onderwerp staat in elk geval hoog op de agenda tijdens het vaste overleg tussen F1-CEO Stefano Domenicali en de teambazen, dat zaterdag plaatsvindt.

"Er is nog maar weinig over gecommuniceerd, vooral omdat het al zoveel moeite kostte om überhaupt hier in Australië te komen", zei McLaren-teambaas Zak Brown over de races in het Midden-Oosten. "Voor ons, de fans, de partners en het raceteam staat veiligheid uiteraard voorop. We moeten afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt en dan de juiste beslissing nemen voor de gezondheid en veiligheid van iedereen in de sport."

Op de vraag wat het financiële effect zou zijn als races worden geannuleerd zonder vervanging, bleef Brown diplomatiek. Het staatsinvesteringsfonds van Bahrein, Mumtalakat, bezit immers de McLaren Group en is grootaandeelhouder van McLaren Racing. "Dat hangt van verschillende factoren af", aldus Brown. "Worden de races vervangen, worden ze verplaatst? En wat zijn de economische gevolgen daarvan. Maar gezien wat er momenteel speelt, maken we ons niet al te druk als dat een klein financieel effect heeft."