Fouten worden keihard afgestraft

Het inhalen tijdens de Formule 1-race op Monaco is nagenoeg onmogelijk, dat is algemeen bekend. Daartegenover staat dat een fout in de straten van het prinsdom ongenadig hard wordt afgestraft. Verremmen of de bocht niet halen eindigt bijna altijd in tranen. Menig coureur heeft de vangrail van dichtbij bekeken, waarna het einde verhaal was. Denk maar aan de klap van Max Verstappen in 2016 in de derde vrije training. Door de schade kon hij toen niet meer meedoen voor de o zo belangrijke kwalificatie.

Een buitje kan het leven van de rijders nog wat lastiger maken. Voor nu wijzen de weersverwachtingen naar een droge race, maar dat kan natuurlijk nog omslaan. Regen én de smalle straatjes in Monte Carlo zijn een recept voor spectaculaire races in plaats van de welbekende optochten. Wie houdt zijn hoofd het koelst en schrijft deze prestigieuze race op zijn naam?

Wat zijn de verhoudingen?

Tijdens de Grands Prix van Miami en Imola werd duidelijk dat Red Bull Racing te verslaan is. Vooral McLaren en Lando Norris kloppen nadrukkelijk op de deur bij de Oostenrijkse renstal. De onderlinge verschillen in de kwalificatie waren minder dan een tiende. Zoals gezegd is die sessie in Monaco verreweg het belangrijkste, dus dat belooft in ieder geval voor de kwalificatie veel spektakel. Norris voelt zich in ieder geval vaak goed in Monaco. Alleen in zijn debuutseizoen in 2019 haalde hij geen punten. Tel daarbij op dat hij sindsdien continu zijn teamgenoot versloeg op het stratencircuit en het vertrouwen moet groot zijn bij de Britse coureur.

Staat Verstappen in Monaco weer met de grootste trofee in handen? Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Ondanks de goede vorm van McLaren zal Max Verstappen bij menig fan bovenaan het favorietenlijstje staan. In 2021 en 2023 stond de Nederlander op het hoogste treetje na de race. Zijn uitstekende kwalificatievorm - dit seizoen heeft hij alle poles gepakt - geeft eveneens reden tot optimisme. Een nieuwe eerste startplek bemachtigen zorgt voor een perfecte uitgangspositie. Dat winnen zonder pole wel mogelijk is, heeft Verstappen ook al eens laten zien. In 2021 won hij de race zonder de snelste te zijn op zaterdag, al had hij daar wel wat geluk voor nodig. Charles Leclerc kon voor zijn thuispubliek niet aan de race beginnen, aangezien een kapotte aandrijving voor de start al een streep door zijn race zette.

Zorgt uniek Monaco voor een verrassing?

Het circuit van Monaco is zo uniek dat de kans bestaat dat er een grote verrassing komt. Zo won Oliver Panis in 1996 de race, waarin bijna het hele veld uitviel. Wat wel opvalt, is dat regelmatig de winnaar van de race niet de titel pakt. De afgelopen tien keren was dat maar liefst acht keer het geval. Alleen in 2022 met Max Verstappen en in 2019 met Lewis Hamilton wist de latere wereldkampioen de race in Monte Carlo te winnen.