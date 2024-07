Kan Pérez de slechte reeks eindelijk beëindigen?

Als er momenteel één coureur is die onder druk staat, dan is het Sergio Pérez wel. De Mexicaan is bezig aan een dramatische reeks. Sinds de Formule 1 Grand Prix van Miami stond de Red Bull-coureur niet meer op het podium en scoorde hij zelfs minder punten dan Nico Hülkenberg. Ook in de laatste GP op Silverstone kon Pérez geen succes boeken. In Q1 glibberde hij achterstevoren het grind in, startte vanuit de pits en finishte op twee ronden achterstand op de zeventiende plek. Tijdens het weekend in Groot-Brittannië werd ook nog eens bekend dat Liam Lawson een test mocht afwerken in de RB20, waardoor de druk nog wat meer werd opgevoerd. Binnen het team staat iedereen vierkant achter de 34-jarige Pérez, maar het is een publiek geheim dat er prestatieclausules in zijn contract zitten waardoor het zomaar eens einde verhaal voor hem kan worden. Het moet dus beter.

Hongarije is Pérez in zijn carrière tot nu toe niet echt goedgezind. Pas in zijn zevende seizoen in de Formule 1 pakte hij zijn eerste punten op Hongaarse bodem, toen hij in 2017 als achtste in een Force India over de streep kwam. Ook in de drie pogingen bij Red Bull wil het in het parcours nabij Boedapest niet echt vlotten. Een keer derde, een keer vijfde en een uitvalbeurt staan achter zijn naam. En dan is de huidige vorm ook niet iets om over naar huis te schrijven.

De strijd om de winst

Na een redelijk voorspelbare seizoensstart is het compleet omgeslagen in de Formule 1. Max Verstappen is nog altijd de koploper met een riante voorsprong in het WK, maar sinds de GP van Miami is het elke race spannend wie er gaat winnen. Zo eindigde zijn race in Oostenrijk in een crash met Lando Norris en ging George Russell met de winst aan de haal. Op Silverstone werd hij op pure pace verslagen door Lewis Hamilton. In Hongarije is het daarom allerminst zeker wie er wint. Verstappen, het McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri, en Mercedes met Russell en Hamilton maken op basis van de afgelopen races de meeste kans.

Max Verstappen wil in Hongarije eindelijk weer eens winnen Foto door: Erik Junius

Verstappen voelt zich vaak goed thuis in Hongarije. In negen voorgaande jaren finishte hij slechts een keer niet en kwam daarnaast ook slechts drie keer niet op het podium terecht. Vijf keer ging hij dus wel met een beker naar huis, waaronder twee overwinningen. Zo was hij bijvoorbeeld vorig jaar de beste.

Mercedes kent een paar goede races en reist ook met vertrouwen naar Boedapest af, maar het is allerminst zeker of de Duitse renstal mee kan doen om de winst. De W15 heeft het over het algemeen lastig in warmere omstandigheden en laat dit weekend de voorspelling zijn dat de temperaturen tot grote hoogtes kunnen stijgen. McLaren kan daarentegen meer hopen op succes. Vorig jaar finishte Norris op P2 en kwam Piastri ook in de top-vijf terecht. Gezien het veel kleinere gat ten opzichte van Verstappen dit jaar kan de formatie uit Woking hopen op een tweede zege van het seizoen.

Haakt Haas aan?

In de middenmoot vallen de laatste races de resultaten van Haas op. Het Amerikaanse team begon met hele lage verwachtingen, maar na de updates in Oostenrijk is de renstal bezig met een goede reeks- en dan hebben we het over Nico Hülkenberg. In Spielberg en op Silverstone kwam de Duitser als zesde over de streep, waardoor het gat richting RB F1 Team in het constructeurskampioenschap snel slinkt. Het verschil tussen beide teams bedraagt nog maar vier punten. Gezien de huidige vorm is de kans groot dat Haas in Hongarije over RB springt en dat zou een serieus knappe prestatie zijn van de formatie uit Indianapolis.

Niet alleen RB kijkt achteruit, maar ook Aston Martin vreest zelfs een beetje voor Haas. Laatstgenoemde team staat nog wel 41 punten achter op Aston Martin, maar dat is sinds de afgelopen twee races flink geslonken. Bij Aston Martin is dat grotendeels toe te schrijven aan de niet-werkende updates, maar in Silverstone hielp een nieuwe voorvleugel de formatie weer aan punten. De vraag is of het ook in Hongarije een succesformule is.