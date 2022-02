Waarom F1-teams zich weinig aantrekken van de kritiek op NFT's

Een NFT is een digitaal item dat aangekocht kan worden, vergelijkbaar met bijvoorbeeld voetbalplaatjes. NFT's binden zich aan een blockchain [een keten waar data in wordt opgeslagen] en is via een smart contract gekoppeld aan een account waar een digitaal item aan hangt.

Ferrari liet onlangs weten dat het zijn ogen openhoudt voor kansen op de NFT-markt. Ferrari CEO Benedetto Vigna vertelt: "De digitale technologie, de Web 3.0 technologie die gebruikt maakt van blockchain en de NFT-markt, is iets dat interessant voor ons kan zijn. Het verdient in ieder geval meer aandacht." Hoewel Ferrari het overweegt voor de toekomst, zette een aantal F1-teams al stappen. Alfa Romeo heeft in samenwerking met Socios vorig jaar tijdens de Grand Prix van Brazilië een NFT in een gelimiteerde oplage geslagen voor fans met tokens, waardoor de waarde van de munten van het team omhoogschoot. Het heeft ook NFT's van gesigneerde memorabilia uitgegeven. Het Zwitserse team was een van de eersten die zich aansloot bij het eco-systeem van fan tokens, waaraan nu een NFT-aanbod is toegevoegd als bonus voor de meest trouwe tokenhouders.

"Ik ben ervan overtuigd dat we een verschuiving zien in hoe sponsoring zich ontwikkelt en hoe we dit verkopen als rechtenhouder op onze platforms. Ik denk dat we innovatief moeten zijn op elke manier, helemaal als het aankomt op het aanspreken van nieuw publiek en nieuwe klanten", zegt Yan Lefort, commercieel directeur bij Alfa Romeo. "Ik denk dat de fan tokens en de overeenkomst met Socios precies zo was. Het was zakelijk gezien een nieuwe kans om dat gebied te betreden. Maar ik ga wel eerlijk zijn: ik had echt geen idee waar we het over hadden. Ik ben totaal geen specialist. Mijn kennis was zeer beperkt. Maar mijn gevoel zegt dat wij als team en zelfs als sport hier moeten zijn, om ons voor te bereiden op de toekomst."

Alfa Romeo is niet alleen in de lancering van NFT's. Red Bull Racing heeft zijn eigen digitale verzamelingen van 3D-modellen van helmen, overalls, auto's en kaarten via het Amerikaanse NFT-platform Sweet beschikbaar gesteld. McLaren gebruikt hetzelfde bedrijf om digitale auto-onderdelen van de McLaren Racing Collective te verkopen waarmee fans hun eigen auto kunnen opbouwen. NFT's kunnen net als bijvoorbeeld voetbalplaatjes gespaard worden. Het is iets dat de jongere generatie kan kopen, ruilen, showen of verkopen. Het is een digitale versie van memorabilia en verzamelingen, vergelijk het met de verzameling van Pokemon-kaarten of flippo's. De toenemende populariteit van NFT's leidt tot ongetwijfeld meer campagnes van teams, merken en coureurs.

De gesigneerde linker racehandschoen van voormalig Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi

"Deze techniek ontwikkelt zich razendsnel. De definitie van een NFT was zes maanden geleden nog een geanimeerde GIF van een Taco van Taco Bell en die werd gewoon geveild! Het was grappig om te zien en kreeg veel aandacht van de media. Het was iets nieuws", zegt Sweet CEO Tom Mizzone tegen Motorsport.com. "De realiteit is nu dat we de grenzen opzoeken met hoe we dit kunnen inzetten. Zo kunnen bijvoorbeeld NFT's samengaan met fysieke merchandise, waardoor de authenticiteit van het item gewaarborgd wordt en het aangekochte product van Red Bull of McLaren ook echt authentiek is. Momenteel werken we ook met realtime videomomenten. Stel je voor dat je bij een hockeywedstrijd zit en er een record wordt verbroken, dan kunnen wij daar binnen 30 seconden een NFT in de vorm van een video van maken. Je verlaat het stadion dus met die video op zak. Dit is iets wat we ook kunnen doen in de Formule 1. Het is zeer, zeer krachtig."

Uiteenlopende meningen

Ondanks de enorme ophef over NFT's, is de mening onder de mensen hierover flink verdeeld. Er is een groep die het enthousiasme van de ontwikkelaars deelt. Zij vinden het concept van de unieke digitale verzamelitems leuk, helemaal als er in de toekomst wellicht aan verdiend kan worden. Aan de andere kant vind je de groep die sceptisch is over het concept. Zij snappen niet waarom NFT's waarde hebben in een tijd waar een ieder met een rechtermuisknop dezelfde afbeelding gratis kan opslaan. Verder zien ze de hoge prijzen van NFT-verzamelingen zoals CryptoPunks, waarbij er iets verkocht werd voor 11,7 miljoen dollar, als een waarschuwing van een bubbel die kan barsten en er voor zorgt dat veel mensen in de toekomst hun zakken kunnen vullen.

Max Rabinovitch, strategisch directeur bij Socios, zegt dat zijn bedrijf de tijd nam om de markt te onderzoeken. Socios wilde items aanbieden die bedoeld waren voor de bezitters van fan tokens en niet voor mensen die er snel aan konden verdienen. "Wat de scepsis betreft, denk ik eerlijk gezegd dat die tot op zekere hoogte gerechtvaardigd is", aldus Rabinovitch over de twijfels aan de NFT's. "Ik denk dat er bij elke goudmijn van deze grootte er slechte acteurs tussenzitten en er foefjes komen. Maar er zijn ook goede ideeën. Onze vrienden van Dapper Labs verrichten prachtig werk. Zij leggen de basis voor volledige productreeksen en utility driven NFT's, met een echt interessant ecosysteem. Tegelijkertijd ontstonden er NFT-verstrekkers, die in elk merk en elke sport kunnen springen, NFT's maken, deze verkopen en er veel geld aan verdienen.

"Het creëert bijna een scenario waarin het ze niks meer uitmaakt wat er verder nog gebeurt, want de mensen zijn nu enthousiast en het gaat niet zo zijn dat zij misgrijpen. Ik denk dat dit veel gebeurde, maar inmiddels hebben steeds meer mensen dat door. Dit is de groten reden dat wij als bedrijf niet zomaar op de NFT-trein sprongen. Het is misschien wat naïef, maar wij hebben altijd geloofd dat de waarde komt met de infrastructuur die je eromheen bouwt."

Volgens Sweet CEO Mizzone missen de mensen, die vinden dat NFT's niets waard zijn omdat het eenvoudig gekopieerd kan worden, het punt van deze digitale verzamelingen. "Ik zie NFT's minder als investeringen en meer als een manier om de blockchain technologie te gebruiken om ervoor te zorgen dat het item dat je hebt echt van jou. Dat je je daarmee onderscheidt. Het is uniek, toch?", aldus Mizzone. "Stel dat ik jou een afbeelding geef van een auto. Vervolgens kopieer je deze een miljoen keer en verzendt deze naar iedereen, dan hangt er geen waarde aan. Stel ik geef je eenzelfde afbeelding, je kunt deze in de blockchain opslaan met een bepaald nummer en het is de enige op de wereld, dan heb je pas echt memorabilia. Het staat gelijk aan het hebben van een zeldzaam honkbalplaatje of dat toffe stripboekje van vroeger."

Red Bull Racing Neon afbeelding Foto: Cryptoland PR

De milieukwestie

De scherpste kritiek op NFT's komt misschien wel van degenen die vraagtekens zetten bij de milieu-impact van NFT's, waarbij Proof of Work blockchains zoals Ethereum onder vuur komen te liggen vanwege de hoeveelheid uitstoot die door miners wordt gegenereerd. Het is net zoiets als uitrekenen of je CO2-uitstoot hebt bespaard door niet met een vliegtuig te reizen dat toch zonder jou is opgestegen. Niet alle Proof of Work blockchains werken met NFT's. McLaren en Red Bull gebruiken bijvoorbeeld Tezos blockchains die Proof of Stake zijn en dus minder impact hebben op het milieu. Daarbij stelt Mizzone ook dat een merk dat een digitaal verzamelcampagne lanceert veel minder invloed kan hebben op het milieu dan wanneer het echte items in bijvoorbeeld cornflakesdozen stopt.

Op de vraag wat hij van het milieukritiek vindt, antwoordt hij. "Ik kijk liever naar de andere kant. Sweet had een actie met sweepstakes samen met Burger King. Zes miljoen adressen kregen voor de eerste keer een NFT en geen plastic speelgoed zoals in het verleden", aldus Mizzone. "Denk er maar eens over na wat er bij komt kijken als je zes miljoen speelgoedjes in brievenbussen verspreid over heel Amerika stopt. Nu plaatsten we een QR-code aan de binnenzijde van de doos, waarmee een digitaal speelgoedje in de vorm van NFT op een heel groene manier geleverd werd. Dit is veel groener dan de oude manier. Je hoeft niet elke doos te voorzien van speelgoed. De impact op het milieu was een stuk groter geweest wanneer je ook alles moest produceren en verzenden, daar komt bij dat de meeste speelgoedjes in de afvalbak verdwijnen. Dit was een zeer groene kans om efficiënter met items om te gaan."

Een ander belangrijk punt is dat de crypto-industrie zeer snel verandert. Ethereum gaat al in de richting van Proof of Stake en andere blockchains kunnen zich aanpassen als dat nodig is. "Blockchain is gelukkig helemaal digitaal", aldus Rabinovitch, wiens Chiliz blockchain gebruikmaakt van Proof of Authority. "Het is dus geen situatie waarin een infrastructuur moet worden afgebroken: laten we alle kolencentrales wegdoen en ze opnieuw opbouwen met zonne-energie. Het is gewoon een kwestie van het anders coderen van nieuwe blockchains. En dat kan heel snel gebeuren. Er word nu juist druk uitgeoefend op de industrie. Zodra die druk groot genoeg is, kan er een vrij snelle omschakeling zijn."

Het pad voor de toekomst

Het is duidelijk dat de huidige positie van de NFT's over een aantal jaren heel anders is. "Het is niet zo dat je een knop indrukt en alles maar vanzelf gaat. Ik denk dat het al een flinke reis wordt om onze fans hierover te informeren, maar ook de nieuwe fans te verwelkomen en in deze context met hun een relatie op te bouwen. Dat zie ik als het begin", aldus Lefort. De NFT-wereld zal evolueren en evolueert snel. Het hele ecosysteem dient niet alleen de nodige aanpassingen door te voeren om tegemoet te komen aan de bezorgdheid over duurzaamheid, maar zal na zo'n snelle groei waarschijnlijk ook enige tijd moeten consolideren om zich aan te passen aan de markt en af te stappen van de speculatieve zeepbel die de afgelopen 12 maanden zo kenmerkend is geweest.

McLaren Gulf kleurstelling Foto: Cryptoland PR

"Er zullen consolidatie en winnaars zijn, toch? Kijk naar de echte wereld: mensen geven alleen om Pokemon-kaarten en Panini-kaarten. Er zijn tientallen andere bedrijven die de markt niet blijvend enthousiast konden krijgen", aldus Rabinovitch. "De consolidatie zal gebaseerd zijn op meritocratie: welke van deze projecten waren slim en deden vanaf het begin de juiste dingen? Welke hebben de gemeenschap op de juiste manier opgebouwd en niet op de snelle manier en een beetje knipogend uitgedaagd met: 'Hé, hier kun je rijk van worden'. Je moet op de een of andere manier aan banden leggen wat die verwachting is. Als je er een Wilde Westen van maakt, dan zal natuurlijk de voornaamste reden en de voornaamste interesse en instroom van geld komen van mensen die daarnaar op zoek zijn. Dus komen er minder gebruikers, die de meerderheid van het geld op de markt vertegenwoordigen. Hun enige bedoeling zal zijn om gewoon winst te maken. Het kan ze niet schelen wat ze verzamelen. In die zin heeft de NFT geen nut meer, omdat niemand zich nog bekommert om de verzamelwaarde ervan."

Uiteindelijk zal het succes van NFT's in de sport, de F1 inbegrepen, afhangen van het netwerkeffect. Om te winnen moeten merken en sporten de mensen interesseren. Rabinovitch vervolgt: "De grootste verschuiving zal alleen al met de inclusie van het netwerk zijn. De begindagen van het internet waren ook erg geïsoleerd. Het was er en het was een netwerk van informatie, maar het verbond niets. Er waren geen verbindingen buiten het internet zelf en er waren geen diensten in de echte wereld die je via het internet kon gebruiken. Dat veranderde langzaam en we zijn nu op een punt waar alles via het internet gaat. Wanneer je je rekeningen betaalt, met het houden van dit intervie, het is allemaal met elkaar verbonden. En er is een heel sterk netwerkeffect omdat iedereen op hetzelfde systeem zit. Ik denk dat als je het hebt over fan tokens, als je het hebt over NFT's, dat het een langzame maar zekere weg zal zijn naar datzelfde niveau."

Beter dan het echte werk

Mizzone is ervan overtuigd dat uiteindelijk dezelfde kwaliteiten die decennialang honkbal- en voetbal verzamelingen zo populair hebben gemaakt, de groei van NFT's zullen bevorderen. Helemaal omdat hun bruikbaarheid zoveel groter is. "Ik denk dat we goed op weg zijn," zegt hij. "Ik heb een enorme lading aan honkbalkaarten op mijn zolder, allemaal uit de jaren 80. Het is een cool idee dat je via je telefoon je virtuele prijzenkast kan laten zien aan vrienden, met een klein verhaaltje. Ik denk dat dit goed op weg is om echt de overhand te nemen en het is echt interessant om te bedenken hoe digitale verzamelingen in sommige opzichten boven fysieke verzamelobjecten staan. Het is moeilijker na te maken, moeilijker te vervalsen, gemakkelijker om te showen, te verhandelen en te ruilen. Er is op dit moment veel enthousiasme voor."

