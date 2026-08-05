Waarom F1 nog altijd maar één Grand Prix zelf organiseert

De beslissing van Formule 1 om de Grand Prix van Las Vegas tot en met 2037 te verlengen kwam nauwelijks als een verrassing, aangezien de race is uitgegroeid tot een van de uithangborden van het kampioenschap. De interessantere ontwikkeling was wat de aankondiging niet vergezelde.

Vier jaar nadat Liberty Media brak met decennia van commerciële praktijk door de race zelf te promoten, promoot F1 nog altijd rechtstreeks slechts één grand prix in zijn seizoen van 24 races. Dat was niet hoe de bestuurders het project bij de lancering presenteerden. Toenmalig Liberty Media-CEO Greg Maffei zei dat F1 "ideeën had over wat goede promotors zouden moeten doen", terwijl Stefano Domenicali suggereerde dat Las Vegas een blauwdruk zou worden voor toekomstige Grands Prix.

In plaats daarvan is Las Vegas een uitzondering gebleven; de race was slechts één onderdeel van de investering.

Grand Prix Plaza veranderde de economische basis van F1's aanwezigheid in Las Vegas. In tegenstelling tot tijdelijke stratencircuits, waar de meeste commerciële activiteit rond de raceweek is geconcentreerd voordat de infrastructuur weer verdwijnt, geeft het complex van 39 acres F1 een permanente, jaarronde business. Corporate events, karting, tentoonstellingen, hospitality-ervaringen en fanattracties blijven inkomsten genereren lang nadat het kampioenschap de stad heeft verlaten.

Permanente circuits functioneren heel anders. Locaties zoals Silverstone, Spa-Francorchamps en Suzuka ontvangen het hele jaar door andere raceklassen, trackdays, conferenties, musea en hospitality-activiteiten. Het verschil is dat F1 die commerciële activiteiten niet bezit; het komt simpelweg aan voor de Grand Prix voordat het naar de volgende locatie gaat.

Volgens F1's traditionele commerciële model betalen racepromotors de organisatoren van het kampioenschap voor het recht om een Grand Prix te organiseren. Vanaf dat moment zijn zij verantwoordelijk voor het op de markt brengen van het evenement, het verkopen van tickets, het binnenhalen van lokale sponsoring en het neerzetten van een raceweekend dat genoeg fans trekt om de cijfers kloppend te krijgen. F1 ontvangt zijn hostingfee, terwijl de promotor een groot deel van het financiële risico draagt. Als de ticketverkoop tegenvalt of de corporate hospitality tekortschiet, is het de promotor, niet F1, die het grootste deel van de impact opvangt.

De cijfers verklaren ook waarom F1 weinig prikkel heeft om het traditionele promotormodel te vervangen. Racepromotie was in 2025 goed voor 27% van zijn omzet, achter mediarechten met 31% en sponsoring met 22%. F1 hoefde het promotormodel nooit te vervangen, omdat het promotormodel nooit het probleem was.

Hoewel Silverstone openlijk erkent dat Formule 1 essentieel is voor het voortbestaan ​​van het circuit, genereert het circuit het hele jaar door inkomsten uit diverse andere bronnen. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Wat Las Vegas anders maakt, is niet simpelweg dat F1 de race promoot. Het bezit ook de commerciële infrastructuur die het hele jaar door inkomsten blijft genereren, met de Grand Prix als het middelpunt van het jaar.

De financiële verslaglegging van Liberty Media weerspiegelt die verschuiving. Grand Prix Plaza genereerde alleen al in 2025 $33 miljoen aan huurinkomsten, terwijl F1 de groei in "overige inkomsten" ook toeschreef aan activiteiten waaronder karting, corporate events en fan experiences op de locatie. De faciliteit is een operationele onderneming geworden in plaats van simpelweg de thuisbasis van één jaarlijkse race.

Silverstone verzilvert zijn faciliteit daarentegen als circuitexploitant. Las Vegas stelt F1 in staat de bestemming zelf te verzilveren.

Las Vegas ziet er voor F1 niet langer uit als een experiment in zelfpromotie, omdat het een ander soort investering vertegenwoordigt, waarbij racepromotie wordt gecombineerd met eigendom van een jaar rond commercieel actief. Dat kan ook verklaren waarom F1 weinig trek heeft getoond om het model elders te herhalen.

De uitdaging is niet het promoten van nog een race, aangezien F1 al promotors over de hele wereld heeft die bereid zijn aanzienlijke hosting fees te betalen. De uitdaging is het vinden van nog een locatie waar het bezitten van de omliggende commerciële infrastructuur een beter langetermijnrendement oplevert

Las Vegas kopiëren zou meer vereisen dan simpelweg de racepromotie van een bestaande Grand Prix overnemen of ergens ter wereld een volledig nieuwe race creëren. Liberty Media investeerde ongeveer $500 miljoen in het kopen van land en het bouwen van Grand Prix Plaza voordat de eerste race werd gehouden. Weinig gaststeden kunnen de combinatie bieden van beschikbare grond, jaarronde bezoekersvraag en commerciële kansen die nodig is om een investering van die schaal te rechtvaardigen.

Las Vegas trekt jaarlijks meer dan 40 miljoen bezoekers en huisvest een van de grootste congresindustrieën ter wereld, wat een constante stroom potentiële klanten creëert voor de hospitality-, tentoonstellings- en evenementruimtes achter de race. Bij tijdelijke stratencircuits verdwijnen veel van die commerciële kansen zodra de tribunes zijn afgebroken.

De investering verandert ook hoe F1-rendementen worden gemeten, aangezien Grand Prix Plaza het hele jaar door inkomsten genereert, waardoor het rendement op een investering van een half miljard dollar veel verder reikt dan het raceweekend, en weinig bestaande Grands Prix vergelijkbare omstandigheden bieden.

Het Grand Prix-plein wordt het hele jaar door voor verschillende doeleinden gebruikt. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Van de bestaande kalender liggen Monaco en Singapore op toplocaties waar het verwerven van grote stukken grond onbetaalbaar duur zou zijn. Permanente locaties zoals Silverstone hebben zelf gediversifieerde bedrijven ontwikkeld, met jaarronde inkomsten uit hotels, musea, rijervaringen, conferenties, trackdays en andere raceklassen. Wat zij doorgaans missen, is de unieke combinatie van internationale congresactiviteit en een bestemmingseconomie rond entertainment die Las Vegas heeft.

De uitdaging is daarom niet het promoten van nog een race, aangezien F1 al promotors over de hele wereld heeft die bereid zijn aanzienlijke hosting fees te betalen. De uitdaging is het vinden van nog een locatie waar het bezitten van de omliggende commerciële infrastructuur een beter langetermijnrendement oplevert dan het bestaande promotormodel.

In die zin is Las Vegas misschien niet de blauwdruk die velen in 2023 verwachtten. Het is misschien in feite de enige markt waar F1 kon rechtvaardigen om zowel racepromotor als langetermijneigenaar van de commerciële infrastructuur rond het evenement te worden.

Het commerciële succes van de race zelf versterkt die conclusie. Sinds zijn debuut in 2023 heeft de Las Vegas GP naar schatting $3,2 miljard aan cumulatieve economische impact voor Southern Nevada gegenereerd, terwijl het evenement van 2024 alleen al ongeveer $934 miljoen aan de lokale economie heeft bijgedragen.

Vier jaar geleden leek Las Vegas te wijzen op een fundamentele verschuiving in de manier waarop F1-racepromotie zou worden benaderd. Vandaag lijkt het meer op een verschuiving in hoe F1 over eigendom denkt.

In plaats van aan te tonen dat F1 zelf meer races zou moeten promoten, illustreert Grand Prix Plaza de waarde van het bezitten van commerciële activa die inkomsten blijven genereren lang nadat de zwart-witgeblokte vlag is gevallen. De toekomst ligt misschien niet in het behalen van meer Grands Prix door F1, maar in het vinden van meer kansen waarbij de race slechts één onderdeel van de investering is.

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De Formule 1 sluit de mogelijkheid van een nieuwe Grand Prix niet uit, maar het vinden van een locatie en ruimte die aan de criteria voldoet, zal een hele opgave zijn. Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images