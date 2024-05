Achter de schermen werkt de Formule 1 aan de opzet van het nieuwe Concorde-verdrag. Hierin wordt vastgelegd hoe de sport in de periode van 2026 tot 2030 geregeld wordt en hoe de inkomsten verdeeld zijn. Het verleden heeft bewezen dat de onderhandelingen over dit verdrag extreem ingewikkeld zijn. Elk team wil een zo groot mogelijk deel van de winst, en altijd net iets meer dan de concurrent. Voormalig F1-topman Bernie Ecclestone had de snode tactiek om de teams tegen elkaar op te zetten. Hij wist dat hun onderhandelingspositie veel zwakker was wanneer hij ze als individuen kon behandelen dan wanneer ze als collectief tegenover hem zouden staan. Middels geheime extra bonussen speelde hij de teams tegen elkaar uit. Dat resulteerde onder meer in de teloorgang van de Formula One Teams Association.

Greg Maffei, CEO van F1-rechtenhouder Liberty Media, benadrukt dat deze ‘verdeel-en-heers’ tactiek ditmaal niet gebruikt gaan worden, ook al verwacht hij pittige discussies over het verdrag. Motorsport.com onthulde al eerder dat een van de controversiële aspecten van Concordes uit het verleden de extra historische bonus voor Ferrari is. Die wordt onder de nieuwe overeenkomst teruggebracht, maar blijft wel bestaan. Het feit dat het bedrag omlaag gaat, is niet in goede aarde gevallen bij de Scuderia. Dit zal zeker een gespreksonderwerp zijn.

Formula 1 in Depth evenement met Greg Maffei, CEO van Liberty Media

Tijdens een F1 in Depth-evenement in Monaco liet Maffei zijn licht schijnen op de naderende onderhandelingen: “Het eerdere regime stak veel tijd in het opzetten van teams tegen elkaar. In veel gevallen wilden ze enkel een voordeeltje ten opzichte van een ander, in plaats van na te denken hoe de sport als geheel kon groeien. We kiezen voor een aanpak zoals de NFL in Amerika: hard strijden op zondag, maar op maandag draait het weer om de competitie als geheel. We willen samen de sport laten groeien. Naar mijn mening hebben de teams dat omarmd. Daar profiteren zij van. We hebben niet alleen een groei gezien van F1-inkomsten en hun deel van de winst, maar ook een groei van de waarde van de teams.”

Van 1 pond naar miljard dollar

Volgens de CEO is de sport nooit eerder zo gezond geweest als nu het geval is: “Wij zijn eind 2016 ingestapt. In januari 2017 deden we onze eerste investering. De achterhoedeteams waren in die tijd letterlijk waardeloos. Manor had de zomer ervoor het team verkocht voor één pond. En nu is er geen enkel team dat minder waard is dan een miljard dollar, misschien wel meer. En die cijfers blijven almaar stijgen. De teams zijn enorm veel meer waard geworden, net zoals de Formule 1 als geheel.” Desondanks realiseert hij zich maar al te goed dat er felle discussies gevoerd gaan worden om de toekomst van de sport op papier te zetten: “Er zijn zeker problemen waar we over moeten vechten. En, verrassing: ze willen meer geld verdienen. Dat gun ik ze van harte. Ik vermoed dat zij willen dat een deel daarvan uit onze zak komt. We kijken vooral naar de lange termijn en hoe we samen kunnen profiteren.”