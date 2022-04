Waarom de F1-motorenbaas van Alpine niet naar pk-cijfers kijkt

De vraag van eerder dit seizoen of de Mercedes power unit is weggezakt, of is ondergesneeuwd door de matige prestaties van het chassis en de aerodynamische keuzes van het merk. Aan de andere kant van het spectrum staat Alpine. In hoeverre is de stap voorwaarts het gevolg van een betere krachtbron, of speelt het chassis een doorslaggevende rol? Een ding wat zeker is, is dat de nieuwe Renault E-tech power unit een stuk beter is dan de voorganger. Het turbohybride-blok lijkt veel dichter op de overige fabrikanten te staan. Alpine executive director Bruno Famin, die aan het roer staat van het motorenprogramma, heeft echter totaal geen interesse in de exacte pk-getallen.

Dat is niet omdat hij geen waarde hecht aan de producten die hij aflevert, maar omdat hij naar het grotere geheel gaat. Uiteindelijk draait het in de Formule 1 niet om wie de krachtigste motor heeft, het gaat erom dat de power unit onderdeel vormt van de beste auto op de grid. Vraag hem naar de progressie die Renault geboekt heeft met de motor en zijn antwoord luidt: “Om eerlijk te zijn, geef ik daar niets om. Ik geef alleen om de performance van de auto. We hebben bij de power unit bepaalde keuzes gemaakt om de best mogelijke auto te kunnen neerzetten. Misschien hadden we op de testbank betere resultaten kunnen boeken, maar met een mindere wagen als eindresultaat. De A522 is ontworpen met de motor, en de motor is ontworpen voor de auto. Zo blijven we werken.”

Een verandering die overduidelijk bedoeld is om de auto te helpen en niet het piekvermogen, was de keuze van Renault om eindelijk over te stappen op de gesplitste turbo en compressor. Hiermee kwam Mercedes al in 2014 op de proppen. Desondanks een belangrijke verandering: “Het is een goed voorbeeld: het draait vooral om het pakket. Dergelijke keuzes hebben we in samenspraak met Enstone gemaakt, maar dit is niet de enige. Het is een van de voorbeelden waarbij we het pakket van de auto verbeteren voor betere aero, met een lager gewichtspunt en uiteindelijk een betere bolide. Want de Alpine-bolide moet voor de resultaten zorgen en punten opleveren.”

Investeren, investeren, investeren

Famin begon begin dit jaar bij Alpine, als onderdeel van een grote renovatie van het management. De Fransman was de afgelopen drie jaar actief bij de FIA als director of operations. Voor die tijd was hij actief als technisch directeur bij Peugeot en speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de Le Mans-winnaar en de Pike Peaks-zege in 2013. Bij Alpine moet hij de motorafdeling in Viry-Chatillon verder naar voren helpen en de integratie met de fabriek in Enstone verbeteren. De eerste stappen zijn reeds gezet: “We blijven investeren in de faciliteiten. We hebben een gloednieuw gebouw voor de motor, voor de assemblage van de PU. We vernieuwen de begane grond in het historische gebouw. Maar we blijven vooral investeren in nieuwe faciliteiten, nieuwe testbanken, om klaar te zijn voor de volgende generatie.”