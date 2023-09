Waarom F1-monteurs niet op grid mochten bij afgebroken start Italiaanse GP

De Grand Prix van Italië op het circuit van Monza begon om 15.00 uur met de opwarmronde, waarna het veld zich zou oplijnen voor de start van de 53 ronden tellende race. In die opwarmronde viel Yuki Tsunoda echter uit. Hij parkeerde zijn AlphaTauri AT04 in het gras vlak voor de Parabolica, waar marshals hoopten de auto achter de vangrails te kunnen zetten. Het leidde tot een extra opwarmronde, maar toen duidelijk werd dat de AT04 weggetakeld moest worden omdat deze vast zat in een versnelling, moest het veld van negentien coureurs op de grid wachten.

Wat volgde was chaos, aangezien de coureurs op de startgrid stonden opgesteld, maar wel al te horen hadden gekregen dat deze poging tot een start was afgebroken. Zij stonden lange tijd stil op de baan en vanuit de wedstrijdleiding kwam er weinig informatie over de gang van zaken en de procedure die zou volgen. Enkel de engineers fluistereden wat in de oren van de coureurs over wat er zou gebeuren. Op een gegeven moment renden monteurs met materiaal naar het einde van de pitstraat, aangezien de motoren en remmen weer gekoeld moesten worden. Aan het einde van die pitstraat leek echter discussie gevoerd te worden, aangezien de monteurs nog geen toestemming hadden om door de poorten naar de grid te gaan.

Op het FIA-timingscherm stond niet aangegeven dat de tweede startpoging was afgebroken. De teams kregen via de radio updates over de gang van zaken. Bronnen bij Motorsport.com geven aan dat de monteurs vervolgens niet snel via de hoofdpoort van de pitstraat in Monza naar de grid konden omdat er op het LED-paneel naast de startlichten niet stond dat de start was afgebroken. De veiligheidsofficials waren daarom terughoudend met het openen van de poorten, zonder zich ervan te verzekeren dat het juiste protocol werd gevolgd.

Begrijpelijkerwijs was men van mening dat het beter was om het hek te laat te openen, in plaats van te vroeg. Dit omdat er in feite sprake was van een 'live track' waar dingen fout hadden kunnen gaan. Twee monteurs maakten zich echter zoveel zorgen dat zij over de pitmuur klommen om zo hun auto's te bereiken - voordat de monteurs groen licht hadden gekregen. Al snel mocht de rest van de monteurs de grid betreden. Toen die poort open ging, werd de startprocedure opnieuw opgestart en kwam er zoals gebruikelijk vijf minuten van te voren een waarschuwing. Na een uitstel van twintig minuten ging de Grand Prix van Italië dan toch van start, met polesitter Carlos Sainz die zijn positie verdedigde ten opzichte van Max Verstappen. Laatstgenoemde zou er met de zege vandoor gaan, zijn tiende op rij.

Video: Yuki Tsunoda valt uit en veroorzaakt onbedoeld uitstel start GP Italië