Waarom krijgt de F1-kampioen de trofee niet na de laatste race?

In veel sporten wordt de kampioen direct gehuldigd op het moment dat de strijd beslist is. In de Eredivisie krijgt de kampioen de schaal overhandigd, ook al staan er nog wedstrijden op het programma. De Indy 500-winnaar krijgt kort na het uitstappen al de Borg Warner-trofee overhandigd, bij de grote voetbaltoernooien volgt direct na het laatste fluitsignaal een huldiging. In de Formule 1 is dat heel anders. De kampioen moet nog geruime tijd wachten op zijn huldiging, ook al is het pleit voortijdig beslecht. Hoe zit dat precies? We leggen het uit.

Krijgt de F1-wereldkampioen een trofee?

Hij komt weliswaar zelden in beeld, maar er is wel degelijk een trofee voor de Formule 1-wereldkampioen. Deze bokaal wordt echter niet na de kampioenswedstrijd of na de laatste race van het seizoen overhandigd. Dat gebeurt pas enkele dagen later tijdens het jaarlijkse FIA-gala.

Mag de F1-kampioen de trofee houden?

De trofeeën voor de wereldtitel in de Formule 1 zijn een klein jaar in het bezit van de kampioenen. Er zijn twee bokalen: eentje voor de kampioen bij de rijders en eentje voor de constructeurskampioen. Richting het einde van het seizoen moeten deze trofeeën teruggegeven worden aan de FIA, die de internationale automobielfederatie tijdens het daaropvolgende eindejaarsgala weer overhandigt aan de nieuwe kampioenen. Er is dus maar één origineel exemplaar van de beide trofeeën. Veel teams en rijders vragen echter om een officiële replica voor in de eigen verzameling.

Iets wat minder bekend is, is dat veel coureurs de bokalen die zij winnen helemaal niet zelf mogen houden. De F1-teams zetten doorgaans clausules in de contracten dat de prijzen ingeleverd moeten worden. Deze staan vaak in een enorme prijzenkast in de fabriek. Wel krijgen (of kopen) de coureurs vaak een replica voor thuis.

Wanneer ontvangt de F1-kampioen zijn trofee?

De prijzen voor de Formule 1-wereldkampioenen worden uitgedeeld tijdens het jaarlijkse FIA-gala. Dit evenement vindt doorgaans enkele dagen na de laatste Grand Prix plaats. Hier krijgen alle kampioenen van officiële FIA-kampioenschappen de awards overhandigd. In een avondvullend programma worden de winnaars in het zonnetje gezet, van de kartsport tot rally, Formule E en juniorklassen. De Formule 1-kampioenen mogen als laatste het podium beklimmen. Daarnaast worden prijzen uitgedeeld voor onder meer persoonlijkheid van het jaar en de mooiste inhaalactie.

De laatste race van het Formule 1-seizoen 2021 wordt verreden in Abu Dhabi op 12 december. Het FIA-gala 2021 vindt plaats op donderdag 16 december in Parijs.

Lewis Hamilton, FIA F1-wereldkampioen Foto: FIA

Waarom doen ze dat op deze manier?

De reden dat de bokaal voor de Formule 1-kampioen pas later tijdens het FIA-gala wordt uitgereikt en niet direct na de kampioenswedstrijd, heeft te maken met eventuele protesten. Na een race kan er een officieel protest ingediend worden, of kan er tijdens de technische keuring een onregelmatigheid ontdekt worden. Dat kan invloed hebben op het eindresultaat. De FIA wil voorkomen dat de verkeerde kampioen gehuldigd wordt.

Er zijn meerdere voorbeelden in 2021 waarbij een coureur na de race nog een straf ontving. Sebastian Vettel werd uit de uitslag gehaald van de Grand Prix van Hongarije nadat bleek dat er niet voldoende brandstof voor een monster in de tank zat. Nicholas Latifi en Nikita Mazepin kregen na de race in Oostenrijk een penalty vanwege te hard rijden onder geel. Mercedes diende na de Braziliaanse GP een herzieningsverzoek in aan het adres van Max Verstappen. De uitspraak volgde pas na zo’n vijf dagen.

Waar kan ik de prijsuitreiking kijken?

De awardshow was vele jaren een besloten gelegenheid, enkel bedoeld voor de kampioenen, hun aanhang en een beperkt aantal genodigden. Sinds enkele jaren wordt het gala gestreamd. Zo kunnen fans het prestigieuze evenement live vanuit huis volgen.

Wie heeft de trofee ontworpen?

De bokaal voor de Formule 1-wereldkampioen bij de coureurs is ontworpen en geproduceerd door Richard Fox, eigenaar van de goud- en zilversmid Fox Silver Limited uit Londen. Op de trofee staan de handtekeningen van alle kampioenen sinds de start van het officiële Formule 1-kampioenschap in 1950. De namen en handtekeningen vormen een spiraal naar boven. De trofee is gemaakt van puur zilver, 24 karaats goud, sodaliet en emaille. Het heeft zo’n twaalf weken gekost om het geheel te produceren.

Trofee wereldkampioenschap Formule 1 Foto: Mercedes AMG