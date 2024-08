Herstelt Red Bull Racing de orde?

De eerste seizoenshelft eindigde voor Red Bull Racing in mineur. De laatste vier races won de renstal niet, waarmee het team uit Milton Keynes voor het eerst sinds 2020 vier races droog staat. Dit weekend reist het team af naar het circuit waar de afgelopen seizoenen mooie successen werden geboekt, want sinds de terugkeer van Zandvoort op de F1-kalender won Max Verstappen alle races op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Kunnen Red Bull en Max Verstappen het tij keren en de Grand Prix van Nederland voor de vierde keer op rij winnen?

De concurrentie ziet kansen. Vooral bij Mercedes is de sfeer goed. In de laatste vier races wonnen zij er drie, wat voor het laatst in 2021 gebeurde. Het laat zien dat de Duitse renstal op de weg terug is na een paar zware jaren. Zo won het team onder leiding van Toto Wolff vorig jaar zelfs geen enkele race. Het tij is nu gekeerd en Mercedes droomt zelfs van P3 of P2 in het constructeurskampioenschap. Een goed resultaat op Zandvoort zal ervoor zorgen dat die droom alleen nog maar groter én reëler wordt.

Deelt Piastri weer een tikje uit aan Norris?

Een ander team dat stiekem op een zege hoopt, is McLaren. De formatie uit Woking heeft misschien wel de beste auto van het veld, maar door discutabele strategische beslissingen staat het dit seizoen nog altijd op 'slechts' twee GP-zeges. Op Zandvoort is de Britse renstal misschien wel de topfavoriet, maar intern is er ook een gevecht bezig voor de toppositie. Lando Norris en Oscar Piastri zijn namelijk enorm aan elkaar gewaagd.

Het is opvallend dat Piastri met een betere reeks bezig is dan teamgenoot Norris. Eerstgenoemde is sinds de GP van Spanje maar een keer achter Norris geëindigd en schreef in Hongarije voor het eerst een F1-race op zijn naam. De Australiër kan de laatste races lezen en schrijven met de MCL38 en heeft met 33 punten achterstand op Norris een tweede plek in het WK zelfs nog in zicht. Op veel favorietenlijstjes staat Norris nog altijd voor Piastri, maar gezien de huidige vorm is dat misschien niet geheel terecht.

Snoert Pérez eindelijk de critici de mond?

Waar Verstappen de verwachtingen waarmaakt en zelfs overtreft, is Sergio Pérez met een bijzonder matig seizoen bezig. De Mexicaan moest rond de zomerstop zelfs vrezen voor zijn zitje - Liam Lawson en Daniel Ricciardo werden in verband gebracht met het plekje -, maar na uitvoerige interne discussies mag hij toch het seizoen afmaken. Voor 2025 is nog niks zeker, zeker niet als hij de reeks zonder podiumplaatsen niet weet te doorbreken. Na zijn derde plek in China mocht de 34-jarige rijder geen enkele keer een bokaal ophalen. Sinds hij bij Red Bull rijdt, heeft hij niet eerder zo lang geen podium gescoord.

Nu heeft Pérez ook nog de pech dat de volgende Grand Prix die van Nederland is, want echt goede resultaten heeft hij daar tot nu toe niet bereikt. In de drie keer dat hij naar Zandvoort is afgereisd, was het podium voor hem niet haalbaar. Een vierde plek in de laatste editie was zijn beste resultaat. Een nieuwe podiumplaats zou hem heel goed uitkomen, want dat zou de ergste druk van de ketel halen. Lukt dat hem niet, dan is hij tien races op rij niet in de top-drie terechtgekomen, wat een ronduit pijnlijke statistiek zou zijn.

Bookmakers wijzen favoriet aan voor Dutch GP 2024