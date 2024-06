Wat brengt het sprintweekend?

Na sprintweekends in Miami en China is het tijd voor de eerste en enige Formule 1-sprintrace op Europese bodem van het seizoen. De Red Bull Ring heeft die eer gekregen. Uniek is het niet dat er in Spielberg gesprint wordt, want sinds 2022 rijden de coureurs daar op zaterdag de korte wedstrijd.

Sprintraces in Oostenrijk zijn tot nu toe een groot succes voor Max Verstappen. De Nederlander heeft alle voorgaande keren de korte race gewonnen en staat ook nu bovenaan het favorietenlijstje. Gezien de vorm in de sprintraces van dit jaar geen gekke gedachte, want Verstappen won in China en Miami de sprints. Sowieso is de Red Bull-coureur over het algemeen heer en meester in sprintraces. Van de veertien waaraan hij deelnam, won hij er negen.

Toch is de verwachting dat het dit weekend het een stuk minder makkelijk wordt. McLaren heeft een snellere auto, Mercedes is echt aangehaakt en Ferrari heeft na de mislukte Grands Prix in Canada en Spanje wat recht te zetten. Red Bull Racing moet dus echt tot het uiterste gaan om kans te maken, anders zal voor het eerst dit jaar een andere renstal de sprintzege pakken.

Spanning in de race

Als er een ding is blijven hangen na de voorbije races, is dat de strijd om de zege pas in de slotfase werd beslist. Red Bull begon dit jaar zo dominant dat de vraag was of het team überhaupt meer dan één race - Verstappen viel uit in Australië - niet zou winnen, maar vooral McLaren en Lando Norris maken het de formatie uit Milton Keynes erg lastig.

De MCL38 en de Britse coureur lijken voor elkaar gemaakt. Norris staat bekend als een uitstekende coureur, en nu hij eindelijk het materiaal heeft om te winnen. De tweede plaats in Spanje vorig weekend voelde dan ook als een bittere teleurstelling. De 24-jarige rijder is erop gebrand om in Oostenrijk Verstappen te verschalken, of minstens het opnieuw heel lastig te maken. En vorig jaar zorgde de race in Spielberg de kentering van zijn seizoen, dus met dat in het achterhoofd is er genoeg reden om met vertrouwen naar het circuit in de bergen af te reizen.

Lando Norris was niet blij met P2 in Spanje en wil in Oostenrijk dolgraag winnen Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Verstappen wil op zijn beurt in een van zijn thuisraces - de tribunes zullen weer grotendeels oranje gekleurd worden - weer winnen. Historisch gezien is de Red Bull Ring hem goed gezind. Vijf keer eerder won de Limburger de Grand Prix (een daar van was de GP van Stiermarken). Dat maakt Verstappen de grote favoriet.

Wint Max Verstappen op een van zijn favoriete circuits? Of trekt Lando Norris aan het langste eind? Doe mee aan de quiz van JACKS.NL en win tickets voor de Dutch GP!

Hoe staat het middenveld er voor?

Terwijl Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari voor de topklasseringen gaan, is het gevecht om de laatste punten minstens zo interessant. Opvallend is dat Aston Martin Racing daar de laatste weken ook in verzeild is geraakt. De Britse renstal had de pijlen gericht op het gevecht om de podiumplaatsen, maar net als vorig jaar zakt het steeds verder weg. In Spanje viste de formatie uit Silverstone helemaal achter het net qua punten. Dat is simpelweg onvoldoende voor een team met veel mogelijkheden, dus daar moet wat gebeuren.

Alpine heeft na de dramatische seizoensstart de weg omhoog weer gevonden. Het team had de schijnwerpers in Barcelona vol op zich na de bekendmaking dat Flavio Briatore terugkeert bij het team en maakte er gebruik van om ook een goed resultaat neer te zetten. Voor het eerst in 2024 finishte zowel Pierre Gasly als teamgenoot Esteban Ocon in de punten. Alpine heeft motorisch gezien nog wel een achterstand op de concurrentie, dus in Oostenrijk gaat het zwaarder worden, maar het optimisme binnen de Franse renstal is groot.

En wat kan RB F1 Team? In Spanje presenteerde de Italiaanse renstal een bijna compleet nieuwe auto, maar het resultaat bleef achter. Q1 was voor beide auto's het eindstation en in de race was de top-vijftien zelfs niet haalbaar. Paniek is er niet bij de formatie uit Faenza, maar er moet in Oostenrijk wel echt een schepje bovenop.