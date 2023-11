Waarom de F1 fans vlak voor VT2 Las Vegas wegstuurde

De fans langs de baan hadden op donderdagavond al weinig actie op de baan gezien, aangezien de eerste vrije training na acht minuten stilgelegd werd vanwege een incident met een losgeraakte putdeksel. Als gevolg daarvan moest de organisatie alle andere putdeksels op het 6,201 kilometer lange circuit nalopen. Het resulteerde in een lange vertraging: waar VT2 om middernacht had moeten plaatsvinden, werd dat verschoven naar 02.00 uur lokale tijd. Veel fans waren toen al naar huis gegaan, maar er waren er ook genoeg die hoopten dat de twintig coureurs toch weer de baan op zouden gaan voor een training die dan negentig minuten zou duren om de verloren baantijd van VT1 in te halen.

De fans die urenlang hadden gewacht kwamen echter van een koude kermis thuis, want om 01.30 uur lokale tijd werd vanuit de organisatie besloten om uit 'logistieke overwegingen' de fanzones af te sluiten. Het leidde uiteraard tot onvrede bij de toeschouwers, die allemaal veel geld hebben neergeteld om aanwezig te zijn. In een gezamenlijke verklaring leggen F1-baas Stefano Domenicali en Las Vegas GP-CEO Renee Wilm uit waarom zij deze beslissing namen. "Het uitstel van de start van de tweede vrije training van middernacht tot 02.30 uur heeft risico's met zich meegebracht voor onze medewerkers en onze fans", valt in de verklaring te lezen. "Ten eerste maakten we ons zorgen over onze veiligheidsmedewerkers, die al lange tijd aan het werk waren en van wie gevraagd wordt om de komende drie nachten te werken."

"Ten tweede waren we bezorgd over onze transportmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het terugbrengen van onze fans naar hun hotels", leggen Domenicali en Wilm uit. "Volgens de federale wetgeving zaten ze tegen de tijd aan dat ze legaal en veilig bussen mogen besturen. Ten slotte moesten onze hospitality medewerkers de ruimten voor gasten kunnen schoonmaken en opnieuw bevoorraden om ervoor te zorgen dat de fan experience de komende dagen voor iedereen optimaal is."

Zij erkennen dat dit een 'teleurstellende' samenloop van omstandigheden was. "We hopen dat onze fans, op basis van deze uitleg, begrijpen dat we veel belangen moesten afwegen, waaronder de veiligheid en beveiliging van alle deelnemers en de fanbeleving over het hele raceweekend. We zijn allemaal naar evenementen geweest, zoals concerten, wedstrijden en zelfs andere Formule 1-races, die werden afgelast vanwege factoren als het weer of technische problemen. Dat soort dingen gebeuren en we hopen dat mensen dat begrijpen."

Tegoedbon voor merchandise

In de verklaring geven Domenicali en Wilm ook aan hoe zij deze problemen voor de rest van het weekend hebben aangepakt. "We hebben vannacht gewerkt aan het aanpassen van onze personeelsplanning voor beveiliging, transport en horeca om ervoor te zorgen dat we kunnen functioneren en de fans kunnen bedienen in het geval dat het programma uitgesteld wordt. We zijn enthousiast over de race van vandaag en bedanken ons hele team en onze fans voor hun steun. We weten dat dit een geweldig evenement gaat worden. Laten we nu weer gaan racen."

Opvallend is dat er in de verklaring geen verontschuldigingen zijn aan de fans, al zal de Formule 1 voorzichtig willen zijn met de bewoording om zo eventuele juridische kwesties te vermijden. Een 'sorry' zat er dus niet in voor de fans. Wel heeft de organisatie een tegoedbon van 200 dollar aangeboden aan fans met enkel een ticket voor de donderdag - en die dus maar acht minuten actie hebben gezien - om te besteden aan merchandise in de online winkel van de race.