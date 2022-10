Waarom F1-deelname Porsche in 2026 hoogst onwaarschijnlijk is

Het is inmiddels duidelijk dat de Volkswagen Group in 2026 terugkeert in de Formule 1. Vlak voor de Belgische Grand Prix werd bekendgemaakt dat Audi toetreedt als motorfabrikant, hoogstwaarschijnlijk als partner van Sauber. De verwachting was geruime tijd ook dat Porsche zou toetreden. Lang werd gesproken met Red Bull Racing over een samenwerking, maar vorige maand werd duidelijk dat de onderhandelingen zijn afgebroken. Porsche maakte echter duidelijk dat het een F1-entree in 2026 nog niet heeft opgegeven en woensdag herhaalde FIA-president Mohammed Ben Sulayem die boodschap bij de bekendmaking van de besluiten die door de World Motor Sport Council bekrachtigd zijn. "We merken ook op dat Porsche nog altijd in gesprek is met Formule 1-teams", liet hij optekenen.

Er gingen eerder echter ook al geruchten dat de Duitse fabrikant niet meer in 2026 toe zou willen treden, omdat gedacht werd dat er alleen met Red Bull meteen successen geboekt konden worden. Een andere optie zou het merk daarom niet eens overwegen. Uit de woorden van Ben Sulayem komt echter naar voren dat de interesse van Porsche niet alleen concreet is, maar dat er dus ook met meerdere teams gesproken wordt. Volgens informatie van onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total is dat echter niet het geval, allereerst doordat zij de registratiedeadline voor nieuwe motorfabrikanten gemist hebben. Deze (zachte) deadline lag op 15 oktober, maar volgens bronnen binnen de VW Group is van een registratie geen sprake. Deelname in 2026 is daardoor zeer onwaarschijnlijk. Mocht Porsche uiteindelijk wel willen deelnemen, dan lijkt 2027 een logischer moment om in te stappen.

Daarnaast houdt Porsche nog altijd vast aan het idee dat het alleen met een topteam zou willen samenwerken. Van de huidige teams zouden McLaren, Aston Martin, Williams en Haas kunnen overstappen naar Porsche-motoren, evenals het potentiële elfde F1-team van Andretti. Met de huidige krachtsverhoudingen is het echter zeer onwaarschijnlijk dat Aston Martin, Williams en Haas kanshebbers zijn, omdat zij niet om de prijzen strijden. Ook van Andretti mag dat niet verwacht worden, als zij al op de grid staan in 2026. McLaren zit dichter bij de successen en heeft via teambaas Andreas Seidl een connectie met Porsche, maar het is onwaarschijnlijk dat het merk dat zelf ziet zitten. Naar verluidt wordt nog wel naar de laatst overgebleven optie gekeken om toe te treden: zonder partnerteam, maar met een volledig nieuw eigen fabrieksteam. Wel zou Porsche daarvoor ondersteuning willen zoeken bij enkele sterke technische leveranciers. Ook in dat geval is het zeer de vraag of dat haalbaar is voor het seizoen 2026.