De reden achter de trage F1-race in Monaco

De spanning in de Formule 1 Grand Prix van Monaco was eigenlijk na de eerste ronde al volledig verdwenen. Inhalen is nauwelijks mogelijk en alleen door een andere strategie kan er terrein goed gemaakt worden. Door de rode vlag na de startcrash konden de coureurs echter een gratis pitstop uitvoeren, waardoor alle spanning op het tactische vlak het raam uit ging. Het enige wat nog mogelijk was, was een gat van negentien seconden uitbouwen en dan nieuwe banden halen om dan aan te vallen.

Ferrari had deze tactische mogelijkheid snel door. Het gat dat Lando Norris ten opzichte van George Russell had was groot genoeg voor een stop, waarna de Italiaanse renstal koploper Charles Leclerc opdroeg om langzamer aan te rijden. Norris zag zijn voorsprong ten opzichte van Russell verdampen, waardoor de stop niet meer mogelijk werd. Het zorgde er wel voor dat de race in een zeer langzaam tempo werd afgewerkt. De tijden van Leclerc waren sommige zelfs bijna op het Formule 2-niveau.

Leclerc gaf na afloop van de GP toe dat het voor hem niet gemakkelijk was om het tempo zo te drukken. "We hadden bepaald hoe groot het gat naar Russell mocht zijn en we wilden niet dat dat te groot zou worden. Ik reed in het midden van de race zo langzaam, dat wanneer ik weer aanzette geen idee had wanneer ik moest remmen. Op dat soort momenten kan je fouten gaan maken", verklaart de Monegask, die uiteindelijk de race won. "Ik wilde daarom in het ritme blijven en besloot wat meer te pushen. Het team kwam daarna met de duidelijke boodschap: doe langzamer aan!"

Oscar Piastri zat grote delen van de race op het vinkentouw bij Leclerc en erkende gefrustreerd te raken door de strategie van Leclerc. De Australiër noemde dat hij het idee had dat ze op F2-tempo reden. Uit de data bleek dat alleen de openingsronden inderdaad zo langzaam waren, maar dat kan gedeeltelijk toegeschreven worden aan de grote hoeveelheid brandstof aan boord van de Ferrari van Leclerc. Daarna werd er iets sneller gereden, maar de rondetijden bleven ver onder wat mogelijk was.

Tsunoda volgt team

Niet alleen Leclerc ging over tot deze tactiek. Ook Yuki Tsunoda moest van RB F1 Team het tempo drukken. "Ik ging soms erg langzaam. Daarmee konden we voorkomen dat andere teams een pitstop konden uitvoeren en ze zo een undercut op ons konden plaatsen", vertelt de Japanner. "Dat was soms best frustrerend, want ik wist dat er een betere pace in zat. Ik moest wel luisteren na het team. Het was voor mij als coureur niet fijn, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Anders was ik te snel door de banden heen gegaan."

Alexander Albon zat in de race grote delen recht achter de RB van Tsunoda en zat zich soms op te vreten achter het stuur. "Ik snap dat de banden gemanaged moeten worden, maar om de pace zóver te laten zakken", lacht de Thai na de race. "Ik kon net zo goed mijn Vespa pakken, dan had ik hem nog bijgehouden. Het was zo langzaam en het was bijna pijnlijk. Het zorgde er ook voor dat het heel lastig was om gefocust te blijven, want je zit helemaal niet op de limiet."

Dat Tsunoda inderdaad grote delen van de race niet het uiterste uit zijn RB haalde, werd in de slotfase pijnlijk duidelijk. Op het moment dat de coureur uit Sagamihara aan mocht zetten van zijn team, beende hij in hoog tempo weg bij Albon. "Ik dacht toen, dit had je de hele race kunnen doen", verklaart Albon.

Video: Analyse van de F1-race in Monaco