Formule 1-coureurs roepen enthousiaste fans op zich niet op te dringen

F1 Experiences verkocht honderden pakketten die Formule 1-fans toegang geven tot de paddock. De coureurs vinden de sfeer echter zeer beklemmend. Fans duwen en trekken aan ze op het moment dat ze bij de garages proberen te komen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met hun persoonlijke ruimte. De paddocks worden steeds drukker nu Liberty Media de toegang heeft opengesteld en op die manier meer geld probeert te verdienen. In Mexico is een ongekend niveau van hysterie bereikt. Het levert enge taferelen op zoals coureurs die worden belaagd als ze zich in de openbaarheid begeven. Zaterdag werden de coureurs via de hospitality van de FIA middels een rustigere route naar de rest van de paddock geleid. Sommige F1-teams hebben extra beveiligers voor hun gebouwen gezet. Het onderwerp werd vrijdag besproken tijdens de briefing. De meeste rijders gaven toe dat het hen niet lekker zat wat er allemaal in Mexico gebeurt.

"Het klopt dat er veel mensen rondlopen in de paddock", zegt Charles Leclerc. "Dat is een goed teken. Het laat zien dat er meer interesse is in F1. Het is hier in Mexico altijd gekkenhuis geweest, maar met name dit jaar. Aan de andere kant is het zaak dat we een oplossing vinden waardoor wij ons gemakkelijker door de paddock kunnen begeven." Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz vult aan: "Ik houd van fans om me heen", zegt de Spanjaard. "Ik vind het prachtig dat iedereen ons aanmoedigt, vooral omdat ik een latino ben voel ik hier een speciale band. Ik vraag iedereen wel om rustig te blijven en dat ze, als we in de paddock zijn, niet duwen of schreeuwen."

Pierre Gasly geeft eerlijk toe het lastig te vinden in Mexico. "Het binnenlaten van mensen is prima", zegt de AlphaTauri-coureur. "Maar het klopt dat sommige mensen onze persoonlijke ruimte niet respecteren. Mensen lopen de garages binnen voor de kwalificatie en vragen om foto's, terwijl ze niet eens bij ons team horen. We zijn aan het werk. Uiteraard nemen we wanneer dat kan tijd voor onze fans. Maar ik durf dit weekend amper uit de hospitality te komen omdat je anders overspoeld wordt. Het wordt soms behoorlijk hectisch. Ik kwam hier vrijdagochtend aan met mijn tas, waarin mijn paspoort zat, open. Ik voelde dat niet eens. Het is besproken in de briefing. Het is prachtig om te zien dat volwassenen en kinderen genieten. Het is echter zaak een manier te vinden waardoor zij snappen wanneer ze ons het beste kunnen bereiken en wanneer ze ons wat meer ruimte moeten geven."

Carlos Sainz deelt handtekeningen uit aan de fans in Mexico. Foto: Mark Sutton

Richtlijnen

Zaterdag spraken McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo uitvoerig over de kwestie. Beide heren hebben een sterke band opgebouwd met hun fans, toch waren ze allebei geschokt door de situatie in Mexico. Houd daarbij rekening met dat zij het in vergelijking met Max Verstappen, Lewis Hamilton en publiekslieveling Sergio Perez nog gemakkelijk hebben. "Ik houd van de fans, met name van de kinderen", zegt Norris. "Kinderen zijn kinderen, dat is cool. Ze kijken tegens ons op en dromen van wat wij doen. Wij zijn hun idolen en helden. Dat is cool, leuk en simpelweg het leven. Maar de volwassenen hebben weinig respect voor onze persoonlijke ruimte. Ze moeten zich bevoorrecht voelen om in de paddock te kunnen zijn en zo dicht bij ons te kunnen komen. Het is voor ons eenvoudig om een andere weg te nemen om mensen uit de weg te gaan, zodat we geen handtekeningen uitdelen. Maar we willen dat juist doen, daar worden we blij van. We willen door de paddock lopen, maar er moet meer respect komen." Norris zegt dat de Formule 1 een van de weinige sporten is waarbij mensen kort voor de start van een sessie nog dicht bij hun helden kunnen komen. "Dus nogmaals, ze moeten zich bevoorrecht voelen dat ze hier kunnen zijn en dat ze op een plaats zijn waar wij ons werk doen. In veel andere sporten lijkt er meer respect te zijn. Het zijn de volwassenen die zich meer moeten realiseren wat we doen en dat we aan het werk zijn. Respect moet vaker getoond worden, zo simpel is het."

Ricciardo stelt dat mensen met het hebben van een paddock-kaart een aantal regels moeten krijgen. "Ze moeten op z'n minst wat richtlijnen krijgen", zegt de Australiër. "Ik wil sfeer en geen beveiliging om eerlijk te zijn. Ik wil niet in een menigte van mensen lopen. Ik wil foto's nemen en handtekeningen uitdelen. Als iedereen gewoon bedankt zegt en wat respect toont, dan blijven we ook teruggeven. Ik betrap mezelf er eerlijk gezegd op dat ik mensen veel te vaak vertel wanneer ze geen alsjeblieft of dankjewel zeggen. Ze komen gewoon aanlopen, zeggen geen woord, doen wat ze moeten doen en gaan dan. Daardoor voel je je een beetje gebruikt. Wellicht helpen regels hierbij, want die zijn er nu niet. Iets meer bewust zijn van bepaalde zaken is al cool. Ik wil niet dat alles verandert, maar ik wil gewoon dat volwassenen zich als volwassenen gedragen."

Volgens de Australische McLaren-coureur kan de aandacht van overijverige fans storend zijn kort voordat de actie begint. "Op die momenten zijn we kwetsbaar", zegt hij. "Mensen vergeten vaak dat dit geen gewone sport is. We springen in auto's die ontzettend snel gaan en een bepaalde inzet en concentratie vereisen. Er moet enige afstand zijn voordat wij de auto's instappen. Wellicht dat een minuut of vijftien of twintig voor de start van een sessie de coureurs even tijd voor zichzelf mogen nemen. Nogmaals, ik wil niet nu met allerlei oplossingen komen, maar we moeten in een bepaalde modus zitten voordat we de auto ingaan. Het is cruciaal om op die momenten enige afstand te houden." Norris valt het idee van richtlijnen bij: "Al weet ik niet goed wat er gedaan moet worden, dat is best lastig", vervolgt de Brit. "Ik vind dat ze bij het vragen van handtekeningen respect moeten tonen en zich normaal moeten gedragen naar de coureurs. Helemaal als die op weg zijn naar een sessie. Als dat niet gebeurt worden mensen agressief en pakken ze je vast. Dat gebeurt echt, maar dan moeten wij ze weer afbekken."

Lando Norris deelt handtekeningen uit aan de fans in Mexico. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images