De Formule 1 begint dit jaar aan een nieuw tijdperk met de terugkeer van grondeffect. Het doel is in basis eenvoudig: het spektakel vergroten. Hoewel de nieuwe regels niet per se bedacht zijn om inhalen eenvoudiger te maken, is de hoop dat het nieuwe concept ervoor zorgt dat coureurs elkaar beter kunnen volgen. Om dat te bereiken, moesten de F1-wagens niet langer afhankelijk zijn van de downforce van de voor- en achtervleugel. Daarom stapt men vanaf 2022 over op het grondeffect-concept met grote venturi-tunnels onder de auto. Hierdoor neemt de vuile lucht achter de bolides aanzienlijk af, waardoor het gemakkelijker moet zijn om een rivaal dicht te volgen.

De verwachting was dat deze ingrijpende verandering zou leiden tot veel langzamere rondetijden. In eerste instantie ging men uit van zo’n vijf seconden per ronde. Maar de Formule 1 is de Formule 1 en de teams hebben de slimste ontwerpers in dienst. Men denkt nu nog maar maximaal een seconde aan rondetijd te verliezen ten opzichte van de wagens uit 2021. Ondanks vergelijkbare rondetijden, is de algemene opinie dat de coureurs toch een heel ander gevoel hebben in de wagen. McLaren F1-coureur Lando Norris heeft in de simulator al heel wat kilometers gemaakt met het nieuwe concept en was niet al te enthousiast: “Ik denk dat het in zeker opzicht niet leuk is om mee te rijden. Het lijkt meer op de F2, waar je coureurs ziet vechten met de wagen.”

Nieuwe F1-auto's lastiger te besturen

Volgens FIA’s head of single seater technical matters Nikolas Tombazis heeft dat vooral te maken met de overstap naar eenvoudigere aerodynamica. Waar de teams voorheen de luchtstroming over de wagen met allerlei vleugeltjes en flapjes perfect konden sturen, is dat met het nieuwe concept niet meer het geval: “Qua rijgedrag zijn er heel wat uitdagingen”, erkent Tombazis. “De teams waren voorheen op zoek naar stabiliteit in de bochten, en besteedden daar in de simulator veel tijd aan. Ook werd er veel energie gestoken in aerodynamica, om ervoor te zorgen dat de karakteristieken van de auto niet plotseling zouden veranderen in een bocht. Voor zover ik begrepen heb, maken de nieuwe regels dat wat lastiger. Ik denk dus dat de nieuwe auto’s wat lastiger te besturen zijn. En dat is een goede zaak.”

Door de nieuwe beperkingen kunnen teams weinig meer spelen met belangrijke gebieden als de voorvleugel en de bargeboards. Tombazis: “Voorheen kon hiermee flink gespeeld worden om de luchtstroming te sturen. Dat is nu beperkt.” Kortom: het draait vanaf 2022 veel meer om het talent van de rijder. Een goede ontwikkeling, aldus de Griek: “Het is goed voor de vaardigheden van de coureur dat de auto niet meer zo voorspelbaar is. Het wordt waarschijnlijk lastiger om de wagen te besturen, want hij zal minder verfijnd zijn.”

De veranderingen voor het F1-seizoen 2022 in beeld: