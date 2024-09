Waarom F1 bereiken nu veel makkelijker is volgens Räikkönen

Op Monza kondigde Mercedes aan dat het zijn 18-jarige junior Andrea Kimi Antonelli in 2025 promoveert naar het Formule 1-team. De Italiaan kende een moeizaam debuut namens het team in VT1, waarin hij binnen tien minuten in de bandenstapels stond. De verwachtingen zijn hoog voor het jonge talent, dat zeer snel via de karts en formulewagens de koningsklasse van de autosport heeft gevonden. Kimi Räikkönen, de F1-kampioen van 2007, heeft weinig advies voor de coureur die zijn naam deelt, maar weet wel hoe het komt dat steeds vaker jonge coureur hun weg naar F1 vinden.

"Ik weet zeker dat ze weten hoe ze hem klaar moeten stomen", zegt Räikkönen tegen de officiële website van F1. "Vandaag de dag beschikken ze natuurlijk over simulatoren. Toen ik begon, was er nog geen simulator. Je sprong [gewoon] in de auto en ging ervoor!", vergelijkt de Fin, die zich voor het eerst in lange tijd weer in de F1-paddock vertoonde. "Het is op vele manieren veel makkelijker nu [om F1 te bereiken]. Je kunt veel testen en jezelf voorbereiden. Ik wens hem, en de rest, het allerbeste!"

De 44-jarige Räikkönen nam na het seizoen 2021 afscheid van de Formule 1. Sindsdien heeft hij veel tijd besteed aan zijn gezin. Of Räikkönen vandaag de dag nog veel bezig is met F1? "Niet echt, want we doen altijd wel iets met de kinderen en de familie. Als er dan tijd voor is als we thuis zijn en het op tv aanstaat, dan kijk ik wel. Ik heb nog steeds interesse, maar ik weet natuurlijk niet alles meer zoals vroeger", legt de Fin, die afgelopen weekend in Monza opeens in de garage van Sauber opdook, uit. "Maar het is goed. Het is altijd interessant om te zien hoe het gaat. Het lijkt erop dat ze steeds dichter bij elkaar komen in de races, dat is goed voor F1 en alle fans."

Een nieuwe Räikkönen in F1?

Dat de oud-F1-coureur de afgelopen tijd minder naar F1 heeft gekeken, komt doordat hij het naar eigen zeggen behoorlijk druk heeft met het gezinsleven. "We zijn naar Italië verhuisd, ik ben monteur geweest voor Robin", doelt hij op zijn zoon, die nu in de karts rijdt. "Rianna doet aan gymnastiek en we hebben een kleintje erbij [Grace], dus een druk gezinsleven! Maar het is fantastisch geweest." Of zoon Robin de volgende Räikkönen in F1 wordt? "Hij geniet [van de karts]", stelt hij. "Het gaat allemaal goed. We zullen wel zien of er wat van komt of niet. Wie weet? Maar hij heeft het naar zijn zin, dat is het belangrijkste."