Het onderwerp waarover in Brazilië veel gesproken wordt, is het bandenmanagement. De Formule 1-coureurs konden bijvoorbeeld in de sprintrace van zaterdag geen enkel moment echt aanzetten en moesten van meet af aan banden sparen. "Al in de outlap", noemde Max Verstappen over vanaf welk moment hij de banden ging managen. "Ik kon nergens pushen, dat was onmogelijk." Achter die woorden schaart ook Alexander Albon zich. De Williams-coureur is zeer kritisch over de banden en noemde zelfs dat het verschrikkelijk was om met de banden op Interlagos te rijden.

Met al deze klachten in het achterhoofd is het logisch om te denken dat de mediums een betere keuze zouden zijn. In de praktijk bleek echter dat dat niet het geval was, want de drie coureurs die voor die band kozen - de Haas-coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen, en Logan Sargeant - vielen juist nog verder terug. Sterker nog, de bandendegradatie van de medium bleek zelfs op hetzelfde niveau van de softs te zijn. Daardoor ontstond het opmerkelijke scenario dat de mensen op de softs niet konden pushen en dat de mensen op de mediums geen snelheid konden creëren.

Bandenleverancier Pirelli is ook verbaasd over de bandensituatie. "We waren verrast dat veel teams kozen voor de softs", noemt Simone Berra, de chief engineer bij de Italiaanse bandenfabrikant. "We onderzoeken nog waarom ze dat deden, maar het lijkt erop dat die band constanter was. Het grootste voordeel van de soft ten opzichte van de medium is dat de band meer grip oplevert. Je glijdt ook minder en daardoor ontstaat er minder warmte. Je kan de temperaturen dus wat beter managen."

Berra is ook verbaasd over het feit dat de mediums zo snel sleten. Normaal gesproken moet die band het namelijk langer volhouden dan de zachtere variant. De Italiaanse ingenieur denkt echter dat dat komt door de staat van het asfalt na de storm van vrijdag, waardoor de baan 'groen' was. "Dat heeft denk ik het glijden beïnvloed, maar we hadden alleen maar twee Haas' en een Williams op de mediums. We hebben daardoor nog geen duidelijk beeld van die band", erkent Berra. "We hadden met de baantemperatuur bij de start, dat was 47/48 graden, verwacht dat meer mensen voor de mediums gingen, maar dat de baanomstandigheden de teams dwongen om voor de softs te gaan."