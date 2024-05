In de Formule 1 Grand Prix van Monaco is de McLaren MCL38 niet in het vertrouwde papaya-oranje, maar in een unieke Senna-livery te bewonderen. De auto is groen-geel-blauw gekleurd, als eerbetoon aan de legendarische coureur Ayrton Senna die deze maand dertig jaar geleden omkwam bij een crash op Imola. Het valt op dat niet de hele auto in die kleuren is gestoken, want de fairings bij de voorwielen zijn in de oorspronkelijke kleuren gebleven. Chief marketing officer Louise McEwan legt uit: "Als je goed kijkt, dan zie je dat de fairings met opzet papaya zijn gebleven. Als we de auto van een andere livery voorzien, dan is het niet de bedoeling dat de performance daar onder lijdt", vertelt de Britse.

Volgens McEwan is het voor de coureurs van groot belang dat de fairings in dezelfde kleur blijven. "We hebben hier het hele jaar met vooral het aerodynamische team en de trackside operations hard aan gewerkt. We wilden niet dat de performance er minder van werd. Deze elementen zijn daarom niet veranderd. Het zijn belangrijke herkenningspunten voor de coureurs", verklaart ze.

Lando Norris en Oscar Piastri gebruiken de fairings om te bepalen waar de auto op het asfalt rijdt. Zeker op een smal circuit als Monaco is het van belang om de auto goed te positioneren, met een nieuwe kleur op de fairing moeten de coureurs opnieuw zoeken naar het herkenningspunt.

Ook pitcrew blijft papaya

Naast het behoud van de kleuren van de fairings, verandert er niets aan de kleuren van de kleding van de pitcrew. "In de paddock hebben de mensen wel de nieuwe kleuren aan, maar de pitcrew krijgt tijdens de stops de reguliere kleding aan", aldus McEwan. "Dat was een bewuste keuze. Ook hier is dat gedaan omdat de kleuren van de pitcrew visuele herkenningspunten voor de coureurs zijn. Het laatste wat we willen is een mislukte pitstop."

De Grand Prix van Monaco begint vrijdag om 13.30 uur met de eerste vrije training. Op zondag begint de race om 15.00 uur.