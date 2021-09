Waarom de zomerstop voor Ricciardo de sleutel tot succes bleek

Aan het einde van de eerste seizoenshelft was de twijfel op het gezicht van de normaal zo goedlachse Daniel Ricciardo duidelijk te zien. In Hongarije eindigde de Australiër opnieuw buiten de punten, terwijl teamgenoot Lando Norris opnieuw om het podium had kunnen vechten, ware het niet dat de Brit bij de start al werd uitgeschakeld door Valtteri Bottas. Ricciardo had absoluut wel wat vooruitgang geboekt sinds zijn eerste race in dienst van de renstal uit Woking, maar elke twee stappen vooruit leken gepaard te gaan met een stap naar achteren, waardoor de coureur de MCL35M nog altijd niet helemaal onder de knie leek te hebben.

Ondanks het feit dat Ricciardo een kop groter is dan zijn teamgenoot, stond de Australiër de hele eerste helft van het seizoen in de schaduw van Norris. De Brit stond na drie podiumfinishes derde in het kampioenschap achter titelkandidaten Lewis Hamilton en Max Verstappen, waar Ricciardo het in de eerste seizoenshelft moest stellen met een enkele top-vijf finish in Silverstone. In Monaco was het verschil tussen beide teamgenoten het duidelijkst zichtbaar. Op het stratencircuit waar Ricciardo al eens had gewonnen, werd hij deze keer op een ronde gezet door zijn teamgenoot.

Ricciardo als herboren na de zomerstop

Ricciardo dook met een flinke dip de zomerstop in, maar de Australiër arriveerde als een herboren coureur op het circuit van Spa-Francorchamps. Op een kletsnatte baan kwalificeerde de Australiër zich in bijzonder lastige omstandigheden knap als vierde, terwijl zijn teamgenoot na een fout in de bandenstapels was gevlogen. In Zandvoort hadden beide coureurs het lastig op een baan waar de MCL35M duidelijk zijn draai niet kon vinden, maar in Monza was Ricciardo vanaf de start van het weekend bovenin de tijdenlijsten terug te vinden.

Op vrijdag kwalificeerden Norris en Ricciardo zich namens het team van McLaren keurig als vierde en vijfde voor de sprintkwalificatie, al was Ricciardo na afloop vooral gefrustreerd over het feit dat hij 0.029s tekort was gekomen voor de derde startplek: “Ik noem mezelf honey badger [honingdas], omdat ik soms in een oogwenk kan flippen en ontzettend veel woede binnenin mij kan voelen”, sprak Ricciardo na de kwalificatie. “Dat is hoe ik mij vanbinnen voel, maar ik ga slim zijn en hou het in me. Ik bewaar het voor de sprintkwalificatie en de race op zondag.”

Dat laatste bleek dubbel en dwars uit te komen op zaterdag en zondag. In de sprintkwalificatie had Ricciardo een goede start, wat hem een plekje op de eerste startrij opleverde voor de race. Op zondag kwam de Australiër opnieuw goed van zijn plek en dook hij ten koste van Max Verstappen als leider de eerste chicane in, om de rest van de race de leiding eigenlijk geen moment meer uit handen te geven. Zijn allereerste overwinning sinds 2018 en de allereerste McLaren-zege sinds 2012 was het gevolg.

"Ik ben nooit weggeweest"

Het meest bijzondere aan de ommekeer van Ricciardo was het feit dat de herwonnen snelheid niet het gevolg was van een gewijzigde afstelling van zijn McLaren of een verandering van de aanpak. Ricciardo plukte simpelweg de vruchten van een paar weekjes rust in de zomerstop, waarin hij de resetknop kon indrukken en de batterijen weer kon opladen. De frustraties van een teleurstellende eerste seizoenshelft stapelden zich voor de zomerstop op en brachten Ricciardo in een neerwaartse spiraal. Een paar weken buiten de Formule 1-bubbel wisten die spiraal te doorbreken. “Ik ben nooit weggeweest, ik had alleen maar even een stapje opzij gezet”, waren zo’n beetje de eerste woorden die Ricciardo zondag uitsprak nadat hij de eindstreep in Monza had gepasseerd.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1e positie, doet een shoey op het podium Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Het zijn niet alleen de resultaten die beter zijn. Ook ikzelf, persoonlijk, vanbinnen, ik voel me een stuk beter en een stuk meer op mijn gemak nu”, aldus de coureur uit Perth. “Gewoon die zomerstop, augustus, het deed me echt goed om even helemaal uit te schakelen. Het was moeilijk om even die stap terug te zetten en soort van het overzicht te krijgen, maar het heeft me absoluut geholpen om weer op snelheid te komen.”

Maakt een zomerstop echt het verschil?

Is het echt zo simpel? Dat in een sport waar alles draait om data, details en techniek, dat een doodnormale vakantie de sleutel bleek om Ricciardo erbovenop te helpen bij McLaren? “Absoluut. We zien het aan de data, we zien het terug in de rondetijden”, bevestigt McLaren-teambaas Andreas Seidl. “Je ziet het ook aan hoe hij overkomt. Hij bevindt zich nu op een veel betere plek, wat ook wel normaal is wanneer een coureur weer de prestaties kan leveren die hij van zichzelf verwacht.”

“Ik denk dat het niet anders is dan met andere mensen. Soms is het gewoon even goed om een pauze te houden en wat afstand te nemen. Na een zeer intense periode voor hem waarin hij er samen met het team ontzettend veel energie in stak, maar het er simpelweg niet uit kwam. Misschien had hij de vakantie nodig om even afstand te nemen, de zaken op een rijtje te zetten en dan alles waar we tijdens de eerste seizoenshelft aan gewerkt hebben toe te passen. Daar ben ik erg blij om. Ik ben ook blij voor hem en het team. Het is goed om te zien dat al het harde werk van de eerste seizoenshelft zich eindelijk uitbetaalt. Voor ons als team is het belangrijk om beide coureurs ieder weekend op die plek te zien, zodat we dit gevecht met Ferrari kunnen winnen.”

De ommekeer van Ricciardo had met het oog op het gevecht om de derde plek bij de constructeurs niet op een beter moment kunnen komen voor McLaren. Ferrari en McLaren doken met een gelijk aantal punten de zomerstop in. Inmiddels ligt de renstal uit Woking 13,5 punt voor op de Scuderia.