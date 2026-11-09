Formule 1 GP van Brazilië

Waarom de Racing Bulls-balans weer doorslaat richting Liam Lawson

Te midden van berichten dat Liam Lawson bij Racing Bulls blijft, lijkt de Nieuw-Zeelander beloond te worden voor zijn vasthoudendheid

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 16:31

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Als baanzekerheid schaars is, is er voor een F1-coureur maar één oplossing: zo goed zijn dat ze niet om je heen kunnen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het lijkt zeker te zijn wat Liam Lawson ter harte heeft genomen terwijl hij tijdens de recente Amerikaanse triple-header voor zijn toekomst vocht. Lawson was een essentieel onderdeel van de opmars van Racing Bulls naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, wat het beste resultaat ooit wordt voor het Anglo-Italiaanse team. Hij werd negende in Austin en pakte daarna twee keer een zevende plaats in Mexico en Brazilië.

Na het sterke VT1-debuut van zijn uitdager Nikola Tsolov in Mexico en Lawsons ongelukkige aanvaring met Red Bull-pilaar Max Verstappen, wijzen de signalen er nu op dat de balans weer in Lawsons voordeel is doorgeslagen, met een beslissing die komend weekend tijdens de Grand Prix van Las Vegas wordt verwacht. Een bericht van The Race, waarvan Motorsport.com begrijpt dat het klopt, stelt dat Lawson nu toch lijkt te blijven, terwijl Tsolov in 2027 als reserve aan boord komt. Bronnen hebben aangegeven dat een definitieve beslissing dichtbij is, maar nog niet is afgetekend.

Rijden voor zijn toekomst is uitputtend geweest voor Lawson, ook al is het geen nieuwe situatie voor de 24-jarige. Sinds hij in 2023 binnenkwam als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo, heeft Lawson feitelijk voor zijn stoeltje gevochten, eerst vanaf de zijlijn en daarna als fulltime vervanger van Ricciardo, met weinig tot geen baanzekerheid na het volgende raceweekend. Alles kwam tot een hoogtepunt tijdens de afgelopen triple-header, terwijl Racing Bulls en de bredere Red Bull-organisatie een definitieve keuze tussen Lawson en Tsolov bleven uitstellen. Als Racing Bulls een zelfstandig team was geweest, was de beslissing om Lawson en Arvid Lindblad te behouden een uitgemaakte zaak geweest. Rookie Lindblad wordt nog altijd gezien als mogelijk Red Bull Racing-materiaal voor de toekomst. En hoewel die kans voor Lawson voorbij lijkt te zijn, heeft hij 89 punten verzameld als coureur met de meeste punten buiten de top vier teams. Omdat Racing Bulls echter de taak heeft om jonge coureurs op te leiden voor Red Bull Racing, wordt begrepen dat het Oostenrijkse moederbedrijf van Red Bull bijzonder enthousiast is over de belofte van F2-kopman Tsolov. Een beslissing om Lawson te behouden zou echter niet per se tegen het doel van Racing Bulls ingaan, want zo’n solide ijkpunt in de andere auto is dit jaar ook nuttig geweest om de prestaties van Lindblad te beoordelen. Ondertussen zou de 19-jarige Tsolov nog altijd profiteren van een volledig jaar als reservecoureur, inclusief meer VT1-sessies, privétests en simulatorwerk.

Arvid Lindblad 7-14

(6-11 without sprints)

Liam Lawson

9

(+1.253s in Q3)

Australia

8

15

(+0.334s in SQ2)

China (sprint) 13

15

(+0.019s in Q2)

China 14

10

Japan

14

(+0.386s in Q2)

16

Miami (sprint)

17

(+0.171s in SQ1)

17

(+0.538s in Q1)

Miami

12

9

Canada (sprint)

DNS

9

Canada

12

(+0.349s in Q2)

15

(+0.777s in Q2)

Monaco

10

11

(+0.255s in Q2)

Barcelona

8

10

(+0.052s in Q3)

Austria

9

10

(+0.440s in SQ3)

Britain (sprint)

9

9

Britain

10

(+0.411s in Q3)

8

Belgium

11

(+0.491s in Q2)

9

Hungary

11

(+0.405s in Q2)

15

(+0.246s in Q2)

Azerbaijan

12

16

(no time - grid penalty)

Bahrain in Malaysia

11

17

(+0.281s in SQ1)

Singapore (sprint)

8

10

(+0.412s in Q3)

Singapore

9

9

United States

10

(No lap time in Q3)

9

(+0.088s in Q3)

Mexico

8

14

(+4.638s in Q2 - rain)

Brazil

5

Racing Bulls is door Oostenrijk ook expliciet gevraagd om zowel qua identiteit als qua prestaties op eigen benen te staan. Daarom zou een door de wol geverfde F1-veteraan als teambaas Alan Permane er veel aan gelegen zijn geweest om de prestaties te maximaliseren en bij Lawson te blijven. "De belangrijkste factoren zijn, zoals altijd, tempo en snelheid. Dat is het allereerste waar we naar kijken", zei Permane toen hij vrijdag in São Paulo stevig over het onderwerp werd ondervraagd. "Maar we zijn niet alleen een team dat uitsluitend bestaat om te racen. We zijn hier om jong talent door te laten stromen, dus daar moeten we oog voor houden. En dat betekent niet per se dat we alleen maar jong talent door de auto blijven jagen. We hebben misschien ook wat ervaring nodig om dat talent te kunnen meten."

Een verraderlijk weekend in Brazilië was een van de beste prestaties van Liam Lawson

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De duidelijkste aanwijzing dat een verschil van mening tussen de verschillende belanghebbenden de beslissing daadwerkelijk heeft opgehouden, kwam van Lawson zelf. "Ik heb het gevoel dat Alan mij enorm heeft gesteund en dat waardeer ik heel erg", zei hij. "Ik heb er dit jaar van genoten om nauw met hem en met het team samen te werken. Het is natuurlijk een grote organisatie, dus..." Permane zette onlangs zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst tot 2031 als teambaas en co-CEO van Racing Bulls, dus het is duidelijk dat zijn mening veel gewicht in de schaal legt. En het ligt voor de hand dat Permane enige garanties heeft gewild over zijn aandeel in de besluitvorming voordat hij zich vastlegde.

"Alan levert geweldig werk, en de vooruitgang die het team heeft geboekt is een directe weerspiegeling van zijn ervaring, toewijding en competitieve mentaliteit", zei Permane's baas Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments Red Bull. "Hij brengt duidelijkheid, kalmte en een diep begrip van wat er nodig is om in de Formule 1 te presteren, terwijl hij een omgeving creëert waarin mensen consequent op hun best kunnen presteren." Ondertussen hebben fans van Lawson en het team de socialemediakanalen van de renstal overspoeld met oproepen om de Kiwi opnieuw vast te leggen. "Ik waardeer alle steun. Ik heb het de afgelopen weken gezien. Het is eerlijk gezegd echt mooi om te zien.

"Natuurlijk zou ik het geweldig vinden als het meer vanuit een team kwam. Maar op dit moment probeer ik gewoon te genieten van het rijden in de auto, want met alles wat er verder speelt weet ik eigenlijk niet wat ik anders zou moeten doen. Ik weet eigenlijk niet wat ik anders tegen jullie zou moeten zeggen. Dus op dit moment blijf ik gewoon rijden en zie ik wel wat er gebeurt."

Racing Bulls lijkt af te stevenen op zijn beste resultaat ooit in het constructeurskampioenschap, met een vijfde plaats

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toen het er het meest toe deed, was Brazilië misschien wel Lawsons beste weekend tot nu toe. Onder verraderlijke omstandigheden pakte Lawson de vijfde plaats op de grid, en startte hij als derde na gridstraffen voor George Russell en Charles Leclerc.

In de regen verschalkte hij Lando Norris (McLaren) bij de start voor de tweede plaats, om daarna terug te vallen naar zijn natuurlijke positie zodra de coureurs hun intermediates weer in het juiste werkvenster kregen. Lawson vocht zich op de baan naar de achtste plaats en schoof op naar de zevende plek nadat Leclerc een straf kreeg omdat hij zich in de slotronden langs hem heen had geduwd. Permane had duidelijk waardering voor hoe zwaar de afgelopen weken en maanden zijn geweest voor een van de uitblinkers van F1 2026, maar zei dat het team er bijna is. "Ik besef dat het frustrerend is voor onze coureurs", voegde hij toe. "Ik besef dat het frustrerend is voor alle anderen, maar we willen het goed doen, en we zullen het goed doen. Ik weet zeker dat wanneer we het in de komende weken bekendmaken, iedereen blij zal zijn..."

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- Het Motorsport.com-team

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