Waarom de Pirelli-bandentest in Amerika zo waardevol is

De bandentest voor 2023 zou aanvankelijk in Japan afgewerkt worden, maar de vrijdagtrainingen op Suzuka vielen in het water. Deze testsessie is daarom verschoven naar Mexico, waar de Formule 1 volgend weekend rijdt. Hoewel het klein bier lijkt, was het uitstel frustrerend voor de teams. Ze hebben nu in potentie twee weken minder tijd om te reageren op de eventuele impact die de banden hebben op het wagenontwerp dat voor volgend seizoen in de steigers staat.

Pirelli heeft voor 2023 een band beloofd die steviger is. Het is een reactie op het merendeel van de Formule 1-wagens die dit seizoen te kampen hadden met onderstuur. Het was voor veel teams hét grote struikelblok met de nieuwe generatie auto’s. De constructie voor de banden van volgend jaar staat vast, de twee vrije trainingen worden daarom alleen gebruikt om de compounds te evalueren en eventueel aan te passen. In Abu Dhabi, een paar dagen na het eind van het Formule 1-seizoen, staat vervolgens de definitieve test op het programma.

De vorm van de banden (ze blijven uiteraard zwart en rond) wordt voor 2023 subtiel aangepast. Naast de impact op het rijgedrag van de wagens is de test dus ook relevant voor de aerodynamica. Teams zijn verplicht om zich de volledige tweede vrije training in dienst te stellen van Pirelli, tenzij ze in VT1 een rookie inzetten. In dat geval mag de vaste coureur in de tweede vrije training nog wel gebruikmaken van een paar banden die gedurende dit aankomende raceweekend op het menu staan.

De stem van de coureur belangrijk in het testwerk

En hoewel de bandentest in de basis een hinderlijke onderbreking is in de voorbereiding op de race, erkennen ze het belang van het verzamelen van data voor volgend seizoen. “We proberen er zoveel mogelijk uit te halen als we een bandentest doen”, zegt Red Bull Racing-hoofdengineer Paul Monaghan. “Je verzamelt altijd iets over wat Pirelli probeert te doen, welke richting ze kiezen. Als er dan nog tijd is om de auto aan te passen en je weet wat Pirelli gaat doen, en hoe de banden in 2023 reageren, dan is het de juiste beslissing, nietwaar?”

Jock Clear, de technische voorman bij Ferrari, zegt: “Het is een van de zaken waar coureurs zich op moeten focussen aan het begin van het weekend. Zij zijn de bestuurders en herkennen ook als eerste het goede ontwikkelingswerk qua banden. Ze hebben met Pirelli gewerkt, we kennen die firma nu allemaal. We hebben samen besloten om dit testwerk tijdens het raceweekend te doen, het is ons niet opgelegd. De teams vinden het een vrij aardige kans. In de voorbereiding vinden coureurs het een extra last, maar ze profiteren als eerste van het geleverde werk.”

Bovendien stelt Clear dat het voor Pirelli van onschatbare waarde is dat twintig coureurs tegelijkertijd relevante data verzamelen over de banden. “Dat is van enorme waarde. Met een klein beetje testwerk, een beperkt voorseizoen en gedurende het seizoen heel weinig tijd om te testen, heeft Pirelli een grote klus. Ze hebben echt wat aan de waardevolle feedback over hoe deze banden voor de coureurs voelen. Ze kunnen alles berekenen en simuleren, maar als de coureur na een paar rondjes concludeert dat de band iets meer grip heeft, dan is dat het voordeel dat de rijder kan gebruiken. Dat is uiteindelijk weer winst in rondetijd.”