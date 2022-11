Waarom Ricciardo rol bij Red Bull boven F1-racezitje kiest voor 2023

Momenteel is Daniel Ricciardo nog in gesprek met Red Bull Racing om in 2023 terug te keren bij het team waar hij tussen 2014 en 2018 al uitkwam. Niet als vaste racecoureur, maar in een rol waarbij hij niet racet en waarbij hij mogelijk ingezet kan worden als reserverijder en voor tests, promotiewerk en klusjes in de simulator. Hoewel Helmut Marko vrijdag voorbarig aankondigde dat de zaak al rond was, is er officieel nog niks getekend. Wel lijkt het een formaliteit dat de contracten getekend worden en dus lijkt een aankondiging aanstaande.

Ricciardo had de kans om als racecoureur actief te blijven in F1 in 2023, want Haas F1 heeft hem aan de tand gevoeld voor het plekje naast Kevin Magnussen. Kort na de zomerstop was voor de Australiër echter al duidelijk dat hij volgend jaar eigenlijk niet wil racen. "Ik wist dat ik volgend jaar vrij wilde zijn van een racezitje en van de competitie", antwoordde Ricciardo op een vraag van Motorsport.com. "Door de moeilijkheden waren de afgelopen jaren behoorlijk vermoeiend, dus kort na de zomerstop was voor mij duidelijk dat ik dit graag wilde en dat dit het beste voor mij zou zijn. Daarna vroeg ik me af wat dan de beste optie is. En hoe meer ik erover nadacht, lag mijn voorkeur meer en meer bij het betrokken blijven bij een topteam."

Geen behoefte aan comeback? Geen probleem

Hoewel Ricciardo graag naar Red Bull wil terugkeren en het team hem ook graag wil aantrekken, moeten er nog wel wat plooien worden gladgestreken. "Het is nog niet rond. Daarom ben ik nog niet naar buiten getreden met een bevestiging, want de waarheid blijft dat het nog niet rond is. Maar ik kan jullie nu wel aankijken en zeggen dat het op dit moment de meest waarschijnlijke optie is", erkent de bij McLaren vertrekkende coureur. Door volgend jaar niet de intensiteit van een raceseizoen te hebben, hoopt Ricciardo er ook achter te komen of hij de motivatie heeft om in 2024 te willen terugkeren. Maar wat als hij er halverwege 2023 achter komt dat hij geen behoefte heeft aan een comeback?

"Dan is dat mijn antwoord. Eerlijk gezegd denk ik dat dit in zekere zin ook het mooie van deze situatie is. Of het wakkert het vuurtje aan en maakt mij hongeriger en gemotiveerder dan ooit, of ik denk juist dat deze nieuwe rol het juiste voor mij is. In dat geval moet ik daar heel blij mee zijn", antwoordt Ricciardo. "Want hoewel je met de autosport van hoogtepunten naar dieptepunten gaat, ben ik nog altijd heel blij met mijn leven. Ik heb het privilege dat ik een goed leven leid. Dus als ik volgend jaar geen interesse heb om terug te keren, dan moet ik wel hele vette shit aan het doen zijn."

Wat ook een rol speelde in het besluit van Ricciardo, is het feit dat F1 in 2023 het langste seizoen ooit afwerkt en dat hij zelf twee magere jaren achter de rug heeft. Er was dus een risico dat hij in een ander racezitje niet op zijn best zou zijn. "Vorig seizoen was al behoorlijk lastig, maar dit seizoen was nog moeilijker. Hoe meer tijd verstreek, hoe meer ik vond dat ik het op mijn hoogste niveau en met de meest frisse aanpak moest doen", legt hij uit. "Volgend jaar zijn er 24 races, het seizoen wordt nog veeleisender. Dus hoewel ik ervan houd, denk ik dat ik niet de beste versie van mezelf zou zijn als ik nu in een andere situatie spring. Daarom begon ik steeds meer te denken dat een gehaaste terugkeer om maar te kunnen racen geen recht zou doen aan mezelf of het team waarvoor ik dan zou racen."

