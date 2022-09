Het leek een niet al te dramatisch silly season te worden. Dit veranderde toen deze zomer Sebastian Vettel zijn pensioen uit de Formule 1 aankondigde. Snel werd bekend dat Fernando Alonso van Alpine zou overstappen naar Aston Martin om de Duitser te vervangen. Bij Alpine dacht met dat Oscar Piastri het zitje van Alonso over zou nemen, maar de Australiër won het contractuele geschil en voegt zich bij McLaren, waar hij Daniel Ricciardo vervangt.

Alpine zit nu met een probleem. Ze willen voor volgend jaar een goede teamgenoot naast Esteban Ocon. Afgelopen week werd er een test georganiseerd waarin onder meer Nyck de Vries en Antonio Giovinazzi mochten laten zien wat ze konden. Topfavoriet voor het zitje is echter Pierre Gasly, die momenteel voor AlphaTauri rijdt. De Vries heeft bij zijn F1-debuut op Monza zoveel indruk gemaakt dat hij bij Helmut Marko in beeld is om dan Gasly te vervangen. Maar dan moeten de deals wel rondkomen.

Plekken bij meer teams

Afgelopen week werd er nog maar eens een hoofdstuk aan het verhaal toegevoegd. Nicholas Latifi vertrekt na dit jaar bij Williams. Daar is dus een stoeltje vrij. Ook bij Haas lijkt er nog een mogelijkheid te zijn, omdat het niet zeker is dat Mick Schumacher volgend jaar nog bij het Amerikaanse team rijdt. Ook bij deze teams zijn er al eventuele vervangers in beeld.

Dan is er één naam die ineens een beetje wegvalt: Daniel Ricciardo. De Australiër vertrekt bij het team van McLaren. Ricciardo kende twee zeer magere jaren naast Lando Norris, al boekte hij wel een GP-zege op Monza vorig jaar. Wat zijn de opties van de 'Honey Badger'? Kan hij nog ergens terecht, of lijkt ten minste een jaar aan de zijlijn waarschijnlijker?